Νηστεία Δεκαπενταύγουστου: Η «Σαρακοστή» της Παναγίας - Τι επιτρέπεται να φάτε

Θεωρείται από τις πιο αυστηρές νηστείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αν και η διάρκειά της περιορίζεται σε δύο εβδομάδες, καθώς ξεκινάει την 1η Αυγούστου και ολοκληρώνεται παραμονές Δεκαπενταύγουστου.

Οι πιστοί, όσο διαρκεί η νηστεία απέχουν από την κατανάλωση κρέατος, ψαριού, γαλακτοκομικών προϊόντων και αυγών. Ωστόσο, επιτρέπεται η κατανάλωση θαλασσινών, όπως είναι τα καλαμάρια, τα χταπόδια και οι γαρίδες.

Η νηστεία αυτή έχει βαθιές πνευματικές ρίζες και συνδέεται στενά με την τιμή και την ευλάβεια προς την Παναγία. Η Παναγία, ως η μητέρα του Ιησού Χριστού, έχει κεντρική θέση στην Ορθόδοξη θεολογία και λατρεία.

Η εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η ημέρα αυτή γιορτάζει την ειρηνική μετάσταση της Παναγίας από τη γη στον ουρανό. Σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία κοιμήθηκε ήσυχα και ο Χριστός την παρέλαβε στην αιώνια ζωή.

Εκτός από την πνευματική διάσταση, η νηστεία της Παναγίας και η εορτή της Κοίμησης έχουν και κοινωνικές προεκτάσεις.

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και των Ορθόδοξων χωρών, η περίοδος αυτή συνοδεύεται από λαϊκά έθιμα και παραδόσεις. Γιορτές, πανηγύρια και εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα, φέρνοντας κοντά τις κοινότητες και ενισχύοντας το αίσθημα της συνοχής και της κοινής ταυτότητας.