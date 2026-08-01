Η αρχαία πόλη που μάγεψε τον Μέγα Αλέξανδρο και έγινε πρωτεύουσα μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας

Η Σαμαρκάνδη, μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου που κατοικούνται αδιάκοπα μέχρι σήμερα, δεν είναι απλώς ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός του Ουζμπεκιστάν. Με ιστορία σχεδόν 3.000 ετών, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά κέντρα της Ασίας, ενώ η φήμη της έφτασε μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος την κατέκτησε το 329 π.Χ.

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