Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

Snapshot Ο αναπληρωτής καθηγητής Παύλος Παυλίδης έδωσε ξανά Πανελλήνιες και εισήχθη στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, την πρώτη του επιλογή.

Θεωρεί τα μαθηματικά ως μια μορφή τέχνης και εκφράζει τον θαυμασμό του για την ικανότητα των μαθηματικών να περιγράφουν τον πραγματικό κόσμο.

Τονίζει ότι η πραγματική πρόκληση είναι να βγεις σοφότερος από τις σπουδές, επενδύοντας χρόνο στη σκέψη των μαθημάτων.

Ευχαριστεί δημόσια τους καθηγητές του που τον επηρέασαν θετικά, ιδιαίτερα στα μαθηματικά και τη φυσική.

Εκφράζει ανησυχία για τη μειωμένη ζήτηση στις σχολές Μαθηματικών και Φυσικής και αποδίδει μέρος της ευθύνης στην εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή ιστορία από τον χώρο της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, με πρωταγωνιστή τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο ερευνητή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, Παύλο Παυλίδη.

Παρότι ακολουθεί ήδη μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία, αποφάσισε φέτος να συμμετάσχει ξανά στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, καταφέρνοντας να εισαχθεί στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο, σύμφωνα με το Cretalive, ήταν η πρώτη του επιλογή.

«Τα μαθηματικά ήταν πάντα η πρώτη μου αγάπη»

Όπως εξηγεί ο ίδιος, τα μαθηματικά υπήρξαν ανέκαθεν κάτι περισσότερο από μια επιστήμη.

«Τα μαθηματικά για μένα πάντα ήταν ανάμεσα στην τέχνη και στην επιστήμη, πιο κοντά στην τέχνη», αναφέρει, περιγράφοντας την εμπειρία του από παλαιότερες πανεπιστημιακές διαλέξεις που τον έκαναν να βλέπει τους μαθηματικούς τύπους σαν μια μορφή δημιουργικής έκφρασης.

Όπως σημειώνει, οι καλύτεροι καθηγητές δεν έγραφαν απλώς στον πίνακα, αλλά «ζωγράφιζαν», μεταφέροντας έννοιες όπως μεταφέρονται συναισθήματα μέσα από ένα ποίημα ή έναν πίνακα ζωγραφικής.

Ο ίδιος εκφράζει τον θαυμασμό του για το γεγονός ότι τα μαθηματικά, ως δημιούργημα του ανθρώπινου νου, καταφέρνουν να περιγράφουν με ακρίβεια τον πραγματικό κόσμο, προσθέτοντας πως ελπίζει μέσα από τις νέες του σπουδές να ανακαλύψει ακόμη περισσότερα.

«Το δύσκολο είναι να βγεις σοφότερος»

Ο Παύλος Παυλίδης επισημαίνει στο cretalive.gr πως η πραγματική πρόκληση δεν είναι η εισαγωγή σε μια σχολή ούτε η αποφοίτηση από αυτήν.

«Το δύσκολο δεν είναι να μπεις ή να βγεις. Το δύσκολο είναι να βγεις σοφότερος. Και αυτό εξαρτάται από τον χρόνο που θα επενδύσεις να σκέφτεσαι αυτά που μαθαίνεις», τονίζει.

Το «ευχαριστώ» στους δασκάλους του

Όπως συνηθίζεται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών, έτσι και ο ίδιος θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν την πορεία του, παρότι - όπως λέει - οι δικοί του καθηγητές βρίσκονται σχεδόν τρεις δεκαετίες πίσω.

Αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς που είχε στα μαθηματικά στο γυμνάσιο, στο λύκειο και στο φροντιστήριο, ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα τον καθηγητή Ξαγοράρη, ο οποίος, όπως γράφει, κατάφερε μέσα από λίγες μόνο συζητήσεις να τον κάνει να σκέφτεται για ώρες και ημέρες. Παράλληλα, κάνει ειδική μνεία και στον καθηγητή Φυσικής Χρονάκη, σημειώνοντας ότι χάρη σε εκείνον αγάπησε το μάθημα.

Ο προβληματισμός για τις σχολές Μαθηματικών και Φυσικής

Ο αναπληρωτής καθηγητής εκφράζει την ανησυχία του για το μειωμένο ενδιαφέρον των νέων προς τις σχολές Μαθηματικών και Φυσικής. Όπως αναφέρει, σήμερα πολλές θέσεις στις συγκεκριμένες σχολές παραμένουν κενές σε πανελλαδικό επίπεδο, εκτιμώντας ότι η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας.

«Ελπίζω σε μερικά χρόνια να συνεχίσουμε να έχουμε μαθηματικούς... Και να συνεχίσουν να μεταφέρουν την αγάπη για τα μαθηματικά στις επόμενες γενιές», καταλήγει.

Με πληροφορίες από το cretalive.gr