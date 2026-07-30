Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (30/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 10:00:00 πμ
|ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΠΑΡ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|990
|Κατασκευές
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 11:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΘΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΗΣ απο κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|846
|Κατασκευές
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 11:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 272 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|992
|Κατασκευές
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 11:00:00 πμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΠΤΕΡΑΡΧΟΥ ΓΚΙΟΚΑ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΘΩΝΟΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΝΤΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΑΒΑΡΗ ΣΠΥΡΟΥ
|1720
|Λειτουργία
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 12:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΔΕΛΦΩΝ - ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΑΙΜ. ΒΕΑΚΗ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ
|329
|Κατασκευές
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΙΚΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|888
|Λειτουργία
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 12:00:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|989
|Κατασκευές
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΝΟ 20, ΝΟ 26, ΝΟ 28, ΝΟ 32 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|991
|Κατασκευές
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓ, ΑΝΑΕΓΥΡΩΝ έως κάθετο: ΣΑΡΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|887
|Λειτουργία
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ 14 έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|834
|Λειτουργία
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 1:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΑΔΑΝ Ι - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΦΕΙΔΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Λ ΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ.
|1717
|Λειτουργία
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 3:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΙΘΑΡΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 3:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΡΙΤΣΑ ΝΙΚΗΤΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ
|504
|Λειτουργία
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 4:00:00 μμ
|ΑΙΓΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΑ απο κάθετο: ΑΙΓΙΝΙΤΙΣΣΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 4:00:00 μμ
|ΠΕΥΚΗΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΤΑΙΟΥ.
|499
|Κατασκευές
|30/7/2026 8:00:00 πμ
|30/7/2026 4:00:00 μμ
|ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
|ΟΔΟΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: ΑΠΟ ΟΔΟ ΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΓΩΝΙΑ ΟΔΟ ΚΟΥΓΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ. ΟΔΟΣ: ΚΟΥΓΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: ΑΠΟ ΟΔΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟ ΤΣΟΚΑ.
|21
|Λειτουργία
|30/7/2026 9:00:00 πμ
|30/7/2026 10:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ
|1003
|Λειτουργία
|30/7/2026 9:00:00 πμ
|30/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΝΟ 59 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|994
|Κατασκευές
|30/7/2026 9:30:00 πμ
|30/7/2026 1:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΜΩΡΕΩΣ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΗΣ απο κάθετο: ΜΩΡΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΩΜΗΣ απο κάθετο: ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ
|993
|Κατασκευές
|30/7/2026 10:00:00 πμ
|30/7/2026 12:00:00 μμ
|ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ, ΚΙΣΣΑΒΟΥ, ΔΗΜ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΙΑΣΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΗΡΑΣ, ΔΙΟΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΡΕΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΛΦΕΙΟΥ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, ΔΙΡΦΥΣ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΤΑΫΓΕΤΟΥ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ.
|497
|Κατασκευές
|30/7/2026 10:00:00 πμ
|30/7/2026 3:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ
|847
|Κατασκευές
|30/7/2026 10:00:00 πμ
|30/7/2026 3:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΕΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ
|847
|Κατασκευές
|30/7/2026 11:00:00 πμ
|30/7/2026 4:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΕΩΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
|330
|Κατασκευές
|30/7/2026 12:00:00 μμ
|30/7/2026 4:00:00 μμ
|ΒΑΡΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΡΡΕΑΔΩΝ απο κάθετο: ΠΑΝΟΣ έως κάθετο: ΦΙΝΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΥΡΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΒΟΡΡΕΑΔΩΝ έως κάθετο: ΒΟΡΕΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΡΕΟΥ απο κάθετο: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ έως κάθετο: ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΝΕΩΣ απο κάθετο: ΒΟΡΕΟΥ έως κάθετο: ΒΟΡΡΕΑΔΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ απο κάθετο: ΒΟΡΕΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
|964
|Κατασκευές
|30/7/2026 12:00:00 μμ
|30/7/2026 6:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ έως κάθετο: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 06:00 μμ
|Κατασκευές
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