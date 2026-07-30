Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (30/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (30/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 10:00:00 πμΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΠΑΡ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ990Κατασκευές
30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 11:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΘΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΗΣ απο κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ846Κατασκευές
30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 11:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 272 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ992Κατασκευές
30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 11:00:00 πμΚΡΩΠΙΑΣΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΠΤΕΡΑΡΧΟΥ ΓΚΙΟΚΑ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΘΩΝΟΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΝΤΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΑΒΑΡΗ ΣΠΥΡΟΥ1720Λειτουργία
30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 12:00:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΔΕΛΦΩΝ - ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΑΙΜ. ΒΕΑΚΗ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ329Κατασκευές
30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΙΚΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ888Λειτουργία
30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 12:00:00 μμΒΟΥΛΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ989Κατασκευές
30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΝΟ 20, ΝΟ 26, ΝΟ 28, ΝΟ 32 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ991Κατασκευές
30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓ, ΑΝΑΕΓΥΡΩΝ έως κάθετο: ΣΑΡΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ887Λειτουργία
30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ 14 έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ834Λειτουργία
30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 1:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΑΔΑΝ Ι - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΦΕΙΔΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Λ ΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ.1717Λειτουργία
30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 3:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΙΘΑΡΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 3:00:00 μμΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΡΙΤΣΑ ΝΙΚΗΤΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ504Λειτουργία
30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 4:00:00 μμΑΙΓΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΑ απο κάθετο: ΑΙΓΙΝΙΤΙΣΣΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 4:00:00 μμΠΕΥΚΗΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΤΑΙΟΥ.499Κατασκευές
30/7/2026 8:00:00 πμ30/7/2026 4:00:00 μμΕΛΕΥΣΙΝΑΣΟΔΟΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: ΑΠΟ ΟΔΟ ΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΓΩΝΙΑ ΟΔΟ ΚΟΥΓΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ. ΟΔΟΣ: ΚΟΥΓΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: ΑΠΟ ΟΔΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟ ΤΣΟΚΑ.21Λειτουργία
30/7/2026 9:00:00 πμ30/7/2026 10:00:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ1003Λειτουργία
30/7/2026 9:00:00 πμ30/7/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΝΟ 59 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ994Κατασκευές
30/7/2026 9:30:00 πμ30/7/2026 1:30:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΜΩΡΕΩΣ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΗΣ απο κάθετο: ΜΩΡΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΩΜΗΣ απο κάθετο: ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ993Κατασκευές
30/7/2026 10:00:00 πμ30/7/2026 12:00:00 μμΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ, ΚΙΣΣΑΒΟΥ, ΔΗΜ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΙΑΣΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΗΡΑΣ, ΔΙΟΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΡΕΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΛΦΕΙΟΥ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, ΔΙΡΦΥΣ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΤΑΫΓΕΤΟΥ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ.497Κατασκευές
30/7/2026 10:00:00 πμ30/7/2026 3:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ847Κατασκευές
30/7/2026 10:00:00 πμ30/7/2026 3:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΕΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ847Κατασκευές
30/7/2026 11:00:00 πμ30/7/2026 4:00:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΕΩΣ ΣΠΕΤΣΩΝ330Κατασκευές
30/7/2026 12:00:00 μμ30/7/2026 4:00:00 μμΒΑΡΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΒΟΡΡΕΑΔΩΝ απο κάθετο: ΠΑΝΟΣ έως κάθετο: ΦΙΝΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΥΡΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΒΟΡΡΕΑΔΩΝ έως κάθετο: ΒΟΡΕΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΡΕΟΥ απο κάθετο: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ έως κάθετο: ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΝΕΩΣ απο κάθετο: ΒΟΡΕΟΥ έως κάθετο: ΒΟΡΡΕΑΔΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ απο κάθετο: ΒΟΡΕΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ964Κατασκευές
30/7/2026 12:00:00 μμ30/7/2026 6:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ έως κάθετο: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 06:00 μμ Κατασκευές
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