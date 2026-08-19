Χανιά: Έκλεισε ιστορικό ζαχαροπλαστείο που λειτουργούσε από το 1921

Τίτλοι τέλους έπεσαν στο ιστορικό ζαχαροπλαστείο στα Χανιά, το όπου βρισκόταν στην οδό Τσουδερών, πίσω από τη Δημοτική αγορά.

Το Ζαχαροπλαστείο ήταν εκεί από το 1921 και είχε πάνω από 100 χρόνια όπου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για ντόπιους αλλά και επισκέπτες με τις παραδοσιακές αλλά και πιο σύγχρονες γλυκές δημιουργίες του.

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