Eurojackpot 2/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 106 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (2/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 106.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Το ποσό των 106 εκατ. ευρώ μοίρασε σήμερα το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 4, 6, 7, 17, 45

Τζόκερ οι αριθμοί: 7 και 12.