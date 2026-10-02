Eurojackpot 2/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 106 εκατ. ευρώ

Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί   

Newsroom

Eurojackpot 2/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 106 εκατ. ευρώ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (2/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 106.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Το ποσό των 106 εκατ. ευρώ μοίρασε σήμερα το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 4, 6, 7, 17, 45

Τζόκερ οι αριθμοί: 7 και 12.

eurojackpot.png
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Καθυστερήσεις και προβλήματα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

21:24TRAVEL

Το «άλλο» πρόσωπο των ελληνικών νησιών: 3 φθινοπωρινοί προορισμοί χωρίς τα καλοκαιρινά πλήθη

21:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: «Οι τιμές ξεκίνησαν να πέφτουν» ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 2/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 106 εκατ. ευρώ

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας βρήκε πάνω σε ΑΤΜ περισσότερα από 128.000 δολάρια και τα παρέδωσε στην αστυνομία

21:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ξεκινούν τα γυρίσματα για τη νέα σειρά της Μιμής Ντενίση – Ανοιχτό κάλεσμα για 500 βοηθητικούς

20:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Κυπαρισσία

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στο Τόκιο: 37 ημέρες βροχής χωρίς ανάσα - Βίντεο

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Η απόφαση για τη Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζει τις σχέσεις Βρετανίας-ΗΑΕ

20:43ΚΟΣΜΟΣ

G7: Συμφώνησαν στην αποδέσμευση έως και 100 εκατ. βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την πρώτη πολεμική χρήση δικού της βαλλιστικού πυραύλου

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Δεν έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου - Ζητώ την άμεση απόσυρση»

20:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από την Κατερίνη: Τα «γαλάζια γράμματα» που ειρωνεύτηκαν άλλαξαν την ευρωπαϊκή ατζέντα

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το κορεσμένο έδαφος «φοβίζει» περισσότερο από τη βροχή - Ανησυχία για το σαρωτικό κύμα που έρχεται

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Φρένο» στη μετανάστευση - Εικοσαπλασιάζει τα τέλη μόνιμης διαμονής για τους αλλοδαπούς

20:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάικ Τζέιμς: Χειρουργήθηκε στην Τουρκία - Εκτός για 7-9 μήνες

20:02ΥΓΕΙΑ

Έφηβοι και smartphone: Πώς επηρεάζει η χρήση τους την ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Σπόροι κολοκύθας (παστέμπος): Οφέλη και τι αλλάζει διατροφικά ανάλογα με το αν έχουν ή όχι το τσόφλι

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκρηξη οργής για τα ενοίκια - Στους δρόμους οι πολίτες και σενάρια για πρόωρες εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Δεν έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου - Ζητώ την άμεση απόσυρση»

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε φωτογραφίες: Ο Μητσοτάκης έκανε πεζοπορία στον Όλυμπο και κατέληξε στην Ιερά Μονή Αγίου Διονύσιου - Το «ευχαριστώ» του Μητροπολίτης Κίτρους

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφικό ατόπημα αν κάνετε αυτό όταν ανοίγετε μια κονσέρβα σαρδέλες

16:57LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη ημέρα στην Ιατρική Σχολή με τον μπαμπά της στο πλευρό της - Το μήνυμα του Τραϊανού

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: «Μάχη» με τα κύματα έδωσε το Blue Star Naxos για να δέσει στο λιμάνι με ριπές έως 100 χλμ

18:35LIFESTYLE

«Οι κόρες της Αρετής»: Αναλυτικά το πρώτο επεισόδιο πριν την πρεμιέρα

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Έξι 17χρονοι μαθητές με συμπτώματα – Είχαν φάει σάντουιτς με κοτόπουλο στο Λιτόχωρο

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου - 71χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη

19:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Χειροδικούν και δεν τους ακουμπάει κανείς, είναι στο απυρόβλητο»

20:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

20:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάικ Τζέιμς: Χειρουργήθηκε στην Τουρκία - Εκτός για 7-9 μήνες

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Σε «κόκκινο» συναγερμό όλη η Κρήτη: Ήχησε το 112 - «Αποφύγετε τις μετακινήσεις» - Νεροποντή έως τα ξημερώματα Σαββάτου στα ορεινά

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Αχαΐα

09:47WHAT THE FACT

Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Αντέδρασα ακαριαία» λέει η Γάκα στην απολογία της– «Δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός για να πάω στο νοσοκομείο» υποστηρίζει Θεοδωρόπουλος

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τραυματίστηκε και ο σύζυγος της 58χρονης τουρίστριας που σκοτώθηκε από κεραυνό

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία: Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, 40 διευθυντές τραυματίες – Χτυπήθηκε άγρια αστυνομικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ