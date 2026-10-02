Eurojackpot 2/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 106 εκατ. ευρώ
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (2/10), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 106.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Το ποσό των 106 εκατ. ευρώ μοίρασε σήμερα το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 4, 6, 7, 17, 45
Τζόκερ οι αριθμοί: 7 και 12.
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