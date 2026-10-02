Πετρέλαιο: «Οι τιμές ξεκίνησαν να πέφτουν» ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

Μετά την απόφαση των G7 για την αποδέσμευση 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου οι τιμές σημείωσαν πτώση

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Πετρέλαιο: «Οι τιμές ξεκίνησαν να πέφτουν» ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
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  • Οι χώρες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες.
  • Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ανακοίνωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν αρχίσει να πέφτουν μετά την απόφαση αυτή.
  • Η κίνηση αυτή θεωρείται ευεργετική τόσο για τον παγκόσμιο πληθυσμό όσο και ειδικά για την Τουρκία.
  • Οι δηλώσεις έγιναν σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την προετοιμασία της Τουρκίας προς την COP31.
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Μετά την ανακοίνωση των χωρών μελών G7 για την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ τους επόμενους τέσσερις μήνες, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ανακοίνωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση.

«Κάναμε σήμερα ένα βήμα όσον αφορά το ντίζελ. Πραγματοποιήσαμε συνάντηση με παγκόσμιους ηγέτες και ανακοινώσαμε ότι θα αρχίσουμε να διαθέτουμε ξανά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», δήλωσε ο Μπιρόλ. «Οι τιμές αρχίζουν να πέφτουν».

«Ελπίζω ότι αυτό θα είναι ένα ευεργετικό βήμα τόσο για τον κόσμο όσο και για την Τουρκία», πρόσθεσε.

Ο Μπιρόλ έκανε τις δηλώσεις αυτές στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τίτλο «Χρηματοδότηση της Μεταμόρφωσης: Η Τουρκία στον δρόμο προς την COP31» (31η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή), που διοργάνωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών της Τουρκίας, Αλπασλάν Τσακάρ.

Υποχώρηση του Brent στα 100 δολάρια

Πρώση στις τιμές του αργού πετρελαίου Brent σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση των G7, με τους δείκτες να υποχωρούν κατά 1,85% στα 100,42 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλαμ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση κατά 3,17%, στα 89,93 δολάρια.

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