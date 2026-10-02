G7: Συμφώνησαν στην αποδέσμευση έως και 100 εκατ. βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου

Οι ηγέτες των κρατών μελών αποφάσισαν σε συντονισμένα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών 

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

G7: Συμφώνησαν στην αποδέσμευση έως και 100 εκατ. βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες για τη συγκράτηση των τιμών.
  • Αποφασίστηκε να μην επιβληθούν απαγορεύσεις εξαγωγών μεταξύ των χωρών μελών, ώστε να μετριαστεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων.
  • Η αποδέσμευση των αποθεμάτων θα συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα περιλαμβάνει σημαντική διάθεση ντίζελ εντός των πρώτων 20 ημερών.
  • Οι χώρες της G7 δεσμεύτηκαν να συντονίσουν τις εργασίες συντήρησης στα διυλιστήρια για την αποφυγή ταυτόχρονων διακοπών λειτουργίας και να ενισχύσουν την παγκόσμια παραγωγή διυλισμένων προϊόντων.
  • Η ομάδα καταδίκασε την επίθεση του Ιράν, διατήρησε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τόνισε την ανάγκη αποφυγής περιορισμών που θα επιδεινώσουν την ενεργειακή κατάσταση.
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Οι ηγέτες των κρατών μελών της G7 συμφώνησαν σήμερα στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες.

Κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ηγετών, με πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, συμφωνήθηκε η αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου μέσα σε τέσσερις μήνες, λόγω της δραματικής αύξησης των τιμών εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Αποφάσισαν επίσης να μην απαγορεύσουν τις εξαγωγές μεταξύ των χωρών μελών, όπως είχαν απειλήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να μετριάσουν την πίεση στις τιμές των καυσίμων.

Παράλληλα, συμφώνισαν σε συντονισμένες ενέργειες που θα επιτρέψουν στην ασφαλέστερη διάθεση του πετρελαίου στην αγορά, οι οποίες θα παρακολουθούνται από των Διεθνής Οργανισμό Ενέργειας.

«Αποφασίσαμε να αποδεσμεύσουμε στρατηγικά αποθέματα ντίζελ και αργού πετρελαίου υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (...) προκειμένου να αποδεσμεύσουμε έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια εντός τεσσάρων μηνών», ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά από τηλεδιάσκεψη της G7 υπό την προεδρία της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, οι αποφάσεις αυτές αναμένεται να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων, ενώ οι χώρες θα συνεργαστούν για τη μείωση των περιθωρίων κέρδους των διυλιστηρίων.

Συντονισμένα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των G7 «σημαντικά αποθέματα ντίζελ θα διατεθούν στην αγορά εντός των επόμενων 20 ημερών», ενώ δεν αποκλείεται και η πιθανότητα να αποδεσμευτούν επιπλέον αποθέματα.

Η ομάδα δηλώνει ότι «συμφώνησε σε αποφασιστικά και συντονισμένα μέτρα για τη σταθεροποίηση του άμεσου εφοδιασμού στην ενέργεια, την προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών, καθώς και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των παγκόσμιων ενεργειακών συστημάτων».

Αυτό περιλαμβάνει τον συντονισμό των προγραμμάτων συντήρησης στα διυλιστήρια των χωρών του G7 «προκειμένου να αποφευχθούν ταυτόχρονες διακοπές λειτουργίας», προσθέτει. Η ομάδα δήλωσε επίσης ότι ενθαρρύνει τη συνεργασία με χώρες που διαθέτουν σημαντική δυναμικότητα διύλισης «προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμια παραγωγή διυλισμένων προϊόντων, ιδίως ντίζελ».

Η διάθεση 100 εκατομμυρίων βαρελιών θα ξεκινήσει «αμέσως και θα διαρκέσει 4 μήνες», αναφέρει η ανακοίνωση, και θα περιλαμβάνει «σημαντική διάθεση ντίζελ κατά τις πρώτες 20 ημέρες από τα μέλη και τους εταίρους της G7».

Η ομάδα επαναλαμβάνει επίσης τη δέσμευσή της να αποφύγει περιορισμούς στις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων μεταξύ των χωρών της G7 και καλεί όλους τους παραγωγούς «να αποφύγουν την επιβολή απαγορεύσεων» που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Καταδικάζει επίσης την επίθεση του Ιράν εναντίον των γειτόνων του και δηλώνει ότι θα διατηρήσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Επιπλέον, «όλοι δεσμευτήκαμε να μην υπάρξει καμία απαγόρευση εξαγωγών. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ σαφής σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε ο Μακρόν.

H ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

Λίγο πριν το κοινό ανακοινωθέν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει «τεράστια ποσότητα» αποθεμάτων ντίζελ. «Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει μια τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

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Χαιρέτισε την απόφαση η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την απόφαση της G7. «Χαιρετίζουμε την απόφαση των χωρών της G7 να μην επιβάλουν απαγορεύσεις εξαγωγών σε συμμάχους και τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων. Υποστηρίζουμε μια συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο X.

Η αγορά πετρελαίου είχε προβλέψει αυτές τις ανακοινώσεις. Οι τιμές του αμερικανικού αργού WTI είχαν μειωθεί κατά 5% μέχρι το μεσημέρι στο Λονδίνο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι συναντήσεις συνεχίστηκαν στις Βρυξέλλες. Από γαλλικής πλευράς, ο Μακρόν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης. Τόνισε ότι οι χώρες της G7 - Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες - «έχουν κοινό συμφέρον να ενεργούν από κοινού, χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές», σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η γερμανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, ζήτησε «συντονισμένες λύσεις» προκειμένου να «αποφευχθούν περαιτέρω διαταραχές» στις αγορές.

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