Ξεκινούν τα γυρίσματα για τη νέα σειρά της Μιμής Ντενίση – Ανοιχτό κάλεσμα για 500 βοηθητικούς

Τα γυρίσματα της σειράς «Madre- Μάνα»

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Ξεκινούν τα γυρίσματα για τη νέα σειρά της Μιμής Ντενίση – Ανοιχτό κάλεσμα για 500 βοηθητικούς
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
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  • Τα γυρίσματα της σειρά «Madre-Μάνα» της Μιμής Ντενίση ξεκινούν τον Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη και θα διαρκέσουν έως τον Ιούνιο, με επιπλέον γυρίσματα σε Ξάνθη και Βέροια.
  • Η σειρά αποτελεί συνέχεια της παράστασης «Από Σμύρνη... Σαλονίκη» και αφηγείται την ιστορία της Φιλιώς, που ξεκινά το 1943 στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας την προσφυγική εμπειρία και την εβραϊκή κοινότητα.
  • Η παραγωγή, η πιο ακριβή στην ελληνική τηλεόραση, περιλαμβάνει μεγάλο καστ γνωστών ηθοποιών και καλεί 500 βοηθητικούς ηθοποιούς από τη Θεσσαλονίκη.
  • Θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες τεχνολογίες, όπως τεχνητή νοημοσύνη, για την αναπαράσταση της Θεσσαλονίκης των προηγούμενων δεκαετιών.
  • Η σειρά στοχεύει να αναδείξει την ιστορία και την ομορφιά της Μακεδονίας και της Θράκης, περιοχές που συχνά παραμελούνται στην ελληνική τηλεοπτική παραγωγή.
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Από τη Ροτόντα και τα βυζαντινά τείχη μέχρι το Τσινάρι, τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, τη Συναγωγή, τη ΧΑΝΘ, τον Άγιο Δημήτριο, τον Λευκό Πύργο και το λιμάνι, η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να γίνει το μεγάλο φυσικό σκηνικό μιας νέας τηλεοπτικής παραγωγής, που φιλοδοξεί να ταξιδέψει και εκτός Ελλάδας.

Τα γυρίσματα της σειράς «Madre- Μάνα», σε σενάριο της Μιμής Ντενίση και σκηνοθεσία του Γιάννη Σακαρίδη, ξεκινούν τον ερχόμενο Φεβρουάριο και, σε πρώτη φάση, αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο. Για τις ανάγκες της παραγωγής ένα πολυπληθές καστ δημοφιλών ηθοποιών θα βρεθεί για μήνες στη Θεσσαλονίκη, ενώ σημαντικό μέρος των γυρισμάτων θα πραγματοποιηθεί επίσης στην παλιά πόλη της Ξάνθης και στη Μπαρμπούτα, την ιστορική εβραϊκή συνοικία της Βέροιας.

Την έναρξη των γυρισμάτων ανακοίνωσε σήμερα η Μιμή Ντενίση σε συνάντησή της με δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, περιγράφοντας τη σειρά ως ένα προσωπικό όνειρο που χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια για να πάρει τον δρόμο της υλοποίησης.

«Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι μία σειρά, η πιο ακριβή που έχει γίνει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση, την οποία την προορίζουμε για το εξωτερικό μετά», ανέφερε η κ. Ντενίση, εξηγώντας ότι η επιλογή της Θεσσαλονίκης δεν αφορά μόνο την αγάπη της για την πόλη και τη Μακεδονία.

«Διαβάζοντας ιστορία βλέπω μία αδικία, βλέπω μία Αθήνα υδροκέφαλη που ασχολούμαστε συνέχεια με τα θέματα τα δικά μας, με το τι συμβαίνει εντός και πέριξ της Αθήνας και αγνοούμε παντελώς την ιστορία του πιο σημαντικού ίσως κομματιού της Ελλάδας, που είναι η Μακεδονία και η Θράκη», είπε χαρακτηριστικά.

Από τη «Σμύρνη» στη Θεσσαλονίκη του 1943

Το «Madre-Μάνα» αποτελεί, ουσιαστικά, τη συνέχεια της ιστορίας της παράστασης «Από Σμύρνη... Σαλονίκη», η οποία παρουσιάστηκε για σχεδόν τρεις μήνες στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη Μιμή Ντενίση, πολλοί ήταν οι θεατές που ήθελαν να μάθουν τι απέγινε η κεντρική ηρωίδα, η Φιλιώ.

Η νέα σειρά ξεκινά το 1943. Η Φιλιώ, πλέον σε προχωρημένη ηλικία, βλέπει από το παράθυρό της ένα πλήθος Εβραίων συμπολιτών της, ανθρώπους που γνώριζε, να οδηγούνται στα τρένα. Η εικόνα αυτή την κάνει να επιστρέψει με τη μνήμη της στο 1923 και στην άφιξή της στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς της που επέζησαν από την καταστροφή της Σμύρνης.

«Βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους η Φιλιώ λέει “δεν θα σταματήσει ποτέ ο άνθρωπος να επαναλαμβάνει τα ίδια; Πάντα θα ξεσπιτώνονται, πάντα θα πηγαίνει ο ένας εναντίον του άλλου;”. Κι από αυτό κάνει την αναδρομή στο ’23, του πώς είχε έρθει η ίδια με όσους έμειναν από την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη από τη Σμύρνη, ρακένδυτοι, που δεν τους ήθελε κανείς», ανέφερε η Μιμή Ντενίση.

Ο τίτλος «Madre-Μάνα» παραπέμπει, όπως εξήγησε, στη Φιλιώ, αλλά και στον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως τόπου υποδοχής ανθρώπων που ξεριζώθηκαν και αναζήτησαν μια νέα ζωή.

«Πιστεύω ότι με τη σειρά αυτή, που γι' αυτό της έχω δώσει αυτόν τον τίτλο, είναι Madre-Μάνα. Έγινε προσφυγομάνα για κάθε ξεριζωμένο που ήρθε και ήταν η Madre για την εβραϊκή κοινότητα και βέβαια μάνα είναι και η Φιλιώ που αγκαλιάζει όχι μόνο την οικογένειά της, αλλά και όποιον έχει ανάγκη», σημείωσε.

Ένα μεγάλο καστ και 500 βοηθητικοί ηθοποιοί

Στη σειρά συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ψαρράς, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Κατερίνα Γερονικολού, η Ναταλία Δραγούμη, η Ντίνα Μιχαηλίδου, ο Αντώνης Λουδάρος, η Άννα Κουρή, η Νόνη Ιωαννίδου και ο Λευτέρης Ελευθερίου.

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων θα χρειαστούν, ωστόσο, και περίπου 500 βοηθητικοί ηθοποιοί, με την παραγωγή να απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους Θεσσαλονικείς που θέλουν να συμμετάσχουν στη σειρά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην αναπαράσταση της εποχής, καθώς η παραγωγή θα χρειαστεί μεγάλο αριθμό κοστουμιών και σκηνικών. Τον σχεδιασμό του σκηνικού διάκοσμου έχει αναλάβει η Αγγελική Ανακτορίδου, τα κοστούμια η βραβευμένη ενδυματολόγος Φωτεινή Δήμου, ενώ τη μουσική της σειράς υπογράφει ο Μίνως Μάτσας. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του ΕΚΟΜΕΔ.

Η Θεσσαλονίκη του παρελθόντος με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Η αναπαράσταση της Θεσσαλονίκης των προηγούμενων δεκαετιών θα αξιοποιήσει και σύγχρονες τεχνολογίες. Όπως εξήγησε η Μιμή Ντενίση, η παραγωγή θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να ανασυνθέσει στοιχεία του αστικού τοπίου που δεν υπάρχουν πλέον.

«Θα χρησιμοποιήσουμε και πολύ AI. Γιατί, ας πούμε, εκεί που είναι η Ροτόντα και η Αψίδα, εκεί περνούσε το τραμ και ήταν σπίτια από πίσω. Άρα εμείς αυτό θα το φτιάξουμε με το AI, χρησιμοποιώντας τον χώρο και κάνοντας με AI τα τραμ κ.λπ.», ανέφερε.

Η παραγωγή φιλοδοξεί έτσι να μετατρέψει τη σύγχρονη Θεσσαλονίκη σε σκηνικό μιας πόλης που έχει αλλάξει δραστικά μέσα στον χρόνο, ανασυνθέτοντας εικόνες από τη μεσοπολεμική και κατοχική περίοδο.

«Πιστεύω πραγματικά ότι είναι μία σειρά που θα βοηθήσει όλη την περιοχή, γιατί όχι μόνο θα αναδείξει τις απίστευτες ομορφιές που έχει η πόλη και η περιοχή, αλλά θα αναδείξει και την ουσία αυτής της περιοχής που επίτηδες ή τυχαία την έχουμε ξεχάσει», υπογράμμισε η Μιμή Ντενίση.

Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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