«Οι κόρες της Αρετής»: Αναλυτικά το πρώτο επεισόδιο πριν την πρεμιέρα

Η νέα σειρά του ALPHA αναμένεται να καθηλώσει…  

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Οι κόρες της Αρετής»: Αναλυτικά το πρώτο επεισόδιο πριν την πρεμιέρα
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  • Η σειρά «Οι κόρες της Αρετής» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στον ALPHA με διπλό επεισόδιο και εστιάζει σε οικογενειακές συγκρούσεις, έρωτες και ταξικές αντιθέσεις.
  • Η Αρετή, χήρα από φτωχή γειτονιά, προσπαθεί να εξασφαλίσει καλύτερη ζωή στις κόρες της, την ονειροπόλα Άννα και τη δυναμική Ναταλία, που έχουν αντιφατικές σχέσεις.
  • Η εύπορη οικογένεια Κεχαγιά κρύβει μυστικά και εσωτερικές εντάσεις, με τον γιο Αλέξη να διοργανώνει διαγωνισμό ομορφιάς και να εμπλέκεται σε αμφιλεγόμενες συναντήσεις.
  • Η Ναταλία αναλαμβάνει δράση για να προστατέψει την αδελφή της από τον Αλέξη, πηγαίνοντας εκείνη στη θέση της σε ένα ραντεβού που καταλήγει σε αναπάντεχη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Κεχαγιά.
  • Η πλοκή περιλαμβάνει έντονες οικογενειακές δυναμικές, προσωπικούς αγώνες και αντιπαραθέσεις που δοκιμάζουν τους χαρακτήρες και τις σχέσεις τους.
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«Οι κόρες της Αρετής» είναι η νέα βραδινή πρόταση του ALPHA, που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 22.00, με διπλό επεισόδιο. Δυνατοί χαρακτήρες, έντονα συναισθήματα, μεγάλοι έρωτες κι ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή, μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η Άννα, η μικρή κόρη, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα και η Ναταλία, η μεγάλη κόρη της Αρετής, είναι δυναμική, ανεξάρτητη και ανυπότακτη. Ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους, μέχρι η ζωή να τις φέρει κοντά στην ισχυρή κι εύπορη οικογένεια Κεχαγιά.

Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του, Ανδρέας, Κωνσταντίνος, Αλέξης και Φαίη, κρύβουν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές. Όταν οι δύο κόσμοι συναντιούνται, φιλοδοξίες, έρωτες, ταξικές αντιθέσεις και καλά κρυμμένες αλήθειες φέρνουν τα πάνω κάτω.

Όλα όσα θα δούμε στην πρεμιέρα της σειράς

Η Αρετή (Μαριάννα Τουμασάτου), μια γυναίκα από φτωχή γειτονιά στη Δραπετσώνα, είναι αποφασισμένη να αλλάξει τη μοίρα της οικογένειάς της μέσα από την ομορφιά της μικρής κόρης της, Άννας (Γεωργία Μεσαρίτη), την οποία σέρνει από casting σε casting. Η σχέσεις της με τη μεγάλη της κόρη Ναταλία (Ασημένια Βουλιώτη) – εκπαιδεύτρια kick boxing - είναι τεταμένες μια και η Ναταλία δεν συμφωνεί με την οπτική της μάνας της για τη ζωή. Στην άλλη άκρη της πόλης, η εύπορη οικογένεια του Λεωνίδα Κεχαγιά (Γιάννος Περλέγκας) παλεύει με τις δικές της εντάσεις — ο ατίθασος και κακομαθημένος γιος Αλέξης (Ιάσονας Χρόνης) αναλαμβάνει τον διαγωνισμό ομορφιάς «Πρόσωπο της Ελλάδας» για την εταιρεία καλλυντικών Lycia. Η Αρετή μαθαίνει για τον διαγωνισμό, εισβάλλει στο casting με την Άννα αργοπορημένη και απειλεί τον Αλέξη με μια τυχαία πληροφορία που παίρνει εκείνη τη στιγμή, ώστε να εξασφαλίσει νέα ευκαιρία για την Άννα. Εκείνος, υποψιασμένος ότι πάει να τον παγιδεύσει, δίνει ραντεβού το βράδυ στο ξενοδοχείο, με όρο να έρθει η κοπέλα μόνη της.

Οι δυναμικές στο σπίτι του Κεχαγιά δοκιμάζονται, με τον μεγάλο γιο, τον Ανδρέα (Δημήτρης Αποστολόπουλος), να νιώθει αδικημένος σε σχέση με τα αδέλφια του, συναίσθημα που φροντίζει να του ενισχύει η φιλόδοξη και απαιτητική γυναίκα του, η Τζένη (Μαριάννα Πουρέγκα) η οποία νιώθει παρείσακτη μέσα στην οικογένεια λόγω του παρελθόντος της. Η Αρετή κατορθώνει να εισβάλλει ως εργαζόμενη στη βίλα, ζητώντας από την Άννα να την ακολουθήσει προκειμένου να κερδίσει στον διαγωνισμό. Η Ναταλία απαγορεύει στην Άννα να πάει το ίδιο και το αγόρι της ο Νικόλας (Γιώργος Ζιάκας) ο οποίος αντιδρά έντονα και την απειλεί με χωρισμό. Η Ναταλία – από το αγοροκόριτσο που είναι – μεταμορφώνεται σε μια όμορφη γυναίκα και οπλισμένη με θυμό για τις τακτικές του νάρκισσου Αλέξη Κεχαγιά να δίνει ραντεβού σε νέα κορίτσια σε ξενοδοχεία αλλά και με ένα προσωπικό ενδιαφέρον για εκείνον που παλεύει να αρνηθεί στον εαυτό της — πηγαίνει στη θέση της αδελφής της στο ξενοδοχείο για να του δώσει ένα μάθημα. Εκεί όμως, την περιμένει μια πολύ μεγάλη έκπληξη από τον μεγάλο αδελφό της οικογένειας Κεχαγιά, τον Κωνσταντίνο (Σταύρος Τσουμάνης).

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