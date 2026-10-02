Τηλεθέαση: Εντυπωσιακά ποσοστά για τον ALPHA με την Εθνική Ελλάδος

Το βράδυ της Πέμπτης, ο ALPHA βρέθηκε ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης όχι με τις σειρές του αλλά με το ματς της Εθνικής Ελλάδος.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Εθνικής μας απέναντι στην Ολλανδία καθήλωσε το κοινό. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, η αναμέτρηση σημείωσε 46% στο δυναμικό κοινό και 42,4% στο γενικό σύνολο, ενώ σε τέταρτο έφτασε το 53,3% και το 50,1% αντίστοιχα.

Στη βραδινή ζώνη της Πέμπτης, η σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο και Αγκάθι» κατέγραψε 13,6% στο σύνολο και 8,5% στο δυναμικό κοινό. Να σημειωθεί ότι από τις 5 Οκτωβρίου η σειρά θα προβάλλεται από Δευτέρα έως και Τετάρτη στις 21.00.

Στο STAR, χθες, το «First Dates» κράτησε παρέα στο 6,4% του συνόλου και στο 7,4% των τηλεθεατών 18-54. Στον ΣΚΑΪ, οι «Μπλε ώρες» κατέγραψαν 13,2% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης