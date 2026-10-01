Τηλεθέαση: Σαρωτικό το φινάλε του «Ριφιφί» - Τι έκανε ο ανταγωνισμός

Snapshot Το φινάλε του «Ριφιφί» στον ALPHA σημείωσε τηλεθέαση 28,7% στο σύνολο και 33,2% στο δυναμικό κοινό, με μέγιστο ποσοστό 38,3%.

Η σειρά προκάλεσε έντονη συγκίνηση και θετικά σχόλια για τις ερμηνείες, ιδιαίτερα της Ευαγγελίας Μουμούρη.

Το «Κάμπινγκ» στο MEGA κατέγραψε 9,1% στο σύνολο και 10,7% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά «Κρίνο και Αγκάθι» στον ΑΝΤ1 είχε τηλεθέαση 13,4% στο σύνολο και 9,2% στο δυναμικό κοινό.

Το «First Dates» στο STAR σημείωσε 7,3% στο σύνολο και 9% στο δυναμικό κοινό, ενώ οι «Μπλε ώρες» στον ΣΚΑΪ είχαν 14,5% στο σύνολο. Snapshot powered by AI

Το τελευταίο επεισόδιο της καθηλωτικής σειράς «Ριφιφί» προβλήθηκε, στη συχνότητα του ALPHA, το βράδυ της Τετάρτης, και «χτύπησε» ξανά υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Χαρακτηριστικά, η παραγωγή του Σωτήρη Τσαφούλια κατέγραψε 28,7% στο σύνολο και 33,2% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, μπόρεσε να φτάσει μέχρι και το εντυπωσιακό 38,3%. Θερμή ήταν και η ανταπόκριση του κοινού στο «X», με τα σχόλια να αποτυπώνουν τη συγκινησιακή φόρτιση των τηλεθεατών και τις υπέροχες ερμηνείες των πρωταγωνιστών που κέρδισαν το ενδιαφέρον.

«Οσκαρική Ευαγγελία Μουμούρη», «Δεν ξέρω αν θα ξεπεράσω ποτέ το συναίσθημα αυτής της σειράς», «Η γυναίκα ερμήνευσε με μια πάστα και με δύο μορφασμούς μας μετέδωσε την πίκρα, την ανακούφιση για την άτυπη δικαίωση, τη χαρά της εκδίκησης… Ευαγγελία Μουμούρη ευχαριστούμε για όλα», «Μπράβο Τσαφούλια, μπράβο Μουμούρη, μπράβο Χαραλαμπόπουλε, μπράβο σε όλους σας... χίλια μπράβο!!!! Ένα ριφιφί γεμάτο συναίσθημα και χειροκρότημα αβίαστο για τη δικαίωση», ήταν ελάχιστα μόνο από τα σχόλια.

Τι τηλεθέαση έκαναν τα υπόλοιπα προγράμματα

Το «Κάμπινγκ» στο MEGA σημείωσε 9,1% στο σύνολο και 10,7% στο δυναμικό κοινό ενώ τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» 12,7% και 8,2% αντίστοιχα.

Στον ΑΝΤ1, η σειρά «Κρίνο και Αγκάθι» κράτησε παρέα στο 13,4% του συνόλου και στο 9,2% των τηλεθεατών 18-54.

Το «First Dates» του STAR βρέθηκε στο 7,3% του συνόλου και στο 9% του δυναμικού κοινού.

Οι «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 14,5% στο σύνολο και 5,7% στους τηλεθεατές 18-54.

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