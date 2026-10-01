Flydubai: Γιατί βρίσκονταν τέσσερις πιλότοι στο αεροσκάφος - Η σύμπτωση που απέτρεψε την τραγωδία

Snapshot Στην πτήση FZ1073 της Flydubai προς το Τελ Αβίβ βρίσκονταν τέσσερις πιλότοι λόγω επιχειρησιακής απόφασης που προέβλεπε πιθανή αλλαγή δρομολογίου εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, προκαλώντας βουτιά σχεδόν 14.000 ποδιών σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

Επιβάτες επενέβησαν και ακινητοποίησαν τον δράστη, ενώ ένας από τους δύο εφεδρικούς πιλότους κατάφερε να επαναφέρει το αεροσκάφος σε οριζόντια πορεία.

Το Boeing 737 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου ο δράστης συνελήφθη άμεσα από τις αρχές.

Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ η Flydubai αναμένει τα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας για τα κίνητρα. Snapshot powered by AI

Μια καθαρά επιχειρησιακή απόφαση ρουτίνας στάθηκε η αιτία να σωθούν δεκάδες ζωές στην πτήση FZ1073 της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο και επιχείρησε να ρίξει το Boeing 737 στο κενό.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Jerusalem Post, η παρουσία τεσσάρων πιλότων στο αεροσκάφος δεν συνδεόταν με κάποια προειδοποίηση των μυστικών υπηρεσιών. Η αεροπορική εταιρεία είχε τοποθετήσει δύο πρόσθετους χειριστές στην πτήση εξαιτίας των διαρκών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή. Τυχόν υποχρεωτική παράκαμψη του εναέριου χώρου πάνω από περιοχές όπως το Κουβέιτ θα πρόσθετε μία με δύο ώρες ταξιδιού, με αποτέλεσμα το αρχικό πλήρωμα να ξεπεράσει το νόμιμο όριο ωρών εργασίας και να μην μπορεί να εκτελέσει την πτήση επιστροφής. Αυτή η τυπική πρόβλεψη αποδείχθηκε το στοιχείο που απέτρεψε τη συντριβή.

Βουτιά 14.000 ποδιών και έφοδος επιβατών στο πιλοτήριο

Τα δεδομένα καταγραφής της πτήσης αποτυπώνουν τον απόλυτο τρόμο: το αεροσκάφος έχασε σχεδόν 14.000 πόδια μέσα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Την ώρα που εκπεμπόταν ο διεθνής κωδικός 7500 για παράνομη επέμβαση και ισραηλινά μαχητικά απογειώνονταν σε κατάσταση συναγερμού, επιβάτες που κάθονταν στις μπροστινές θέσεις όρμησαν προς την καμπίνα διακυβέρνησης.

Ένας από τους επιβάτες που πρωτοστάτησαν στην επέμβαση ανέφερε στην εφημερίδα ότι συνειδητοποίησε πως οι δύο επιπλέον πιλότοι κάθονταν πιο πίσω, ανάμεσα στους ταξιδιώτες. «Χρειάστηκε να τους ταρακουνήσω για να σηκωθούν, να κινηθούν μπροστά και να αναλάβουν τον έλεγχο, γιατί το αεροπλάνο βρισκόταν σε βουτιά», εξήγησε.

Δεμένος με καλώδια φόρτισης και αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο ένας εκ των δύο εφεδρικών χειριστών μπήκε στο πιλοτήριο και κατάφερε να επαναφέρει το σκάφος σε οριζόντια πορεία, ενώ ο δεύτερος βρισκόταν αρχικά σε κατάσταση σοκ. Την ίδια ώρα, οι επιβάτες πάλεψαν με τον δράστη, τον ακινητοποίησαν και τον έδεσαν με καλώδια φορτιστών κινητών τηλεφώνων. Στην καμπίνα ταξίδευε και ένας Ισραηλινός οδοντίατρος, ο οποίος παρείχε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες στον βαριά τραυματισμένο πιλότο.

Το Boeing 737 εξετράπη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου ο επίδοξος αεροπειρατής συνελήφθη άμεσα από τις αρχές. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς χαρακτήρισε το περιστατικό απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ η Flydubai επιβεβαίωσε τη συμπλοκή στο πιλοτήριο, συνιστώντας αυτοσυγκράτηση ως προς τα κίνητρα μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσημη έρευνα.

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