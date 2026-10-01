Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες η Πέμπτη – Πού υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες

Snapshot Σήμερα Πέμπτη προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και ισχυρές καταιγίδες στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, καθώς και θυελλώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη ενδέχεται να διαρκέσουν έως το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες και καλεί τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

Συνιστάται να ασφαλιστούν αντικείμενα, να αποφεύγονται διέλευση χειμάρρων και υπαίθριες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια καταιγίδων, και να τηρούνται οι οδηγίες των αρμοδίων φορέων.

Κατά τη διάρκεια κεραυνών, προτείνεται αποφυγή χρήσης ηλεκτρικών συσκευών, καταφύγιο σε κτίρια ή αυτοκίνητα και απομάκρυνση από εκτεθειμένους χώρους και μεταλλικά αντικείμενα. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Πέμπτη στη νοτιοανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 14 – 22°C

Ανατολική Μακεδονία: 11 – 23°C

Κεντρική Μακεδονία: 12 – 25°C

Δυτική Μακεδονία: 8 – 20°C

Ήπειρος: 9 – 22°C

Θεσσαλία: 12 – 23°C

Νησιά Ιονίου: 17 – 25°C

Δυτική Στερεά: 13 – 25°C

Δυτική Πελοπόννησος: 16 – 24°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 14 – 21°C

Κυκλάδες: 19 – 21°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 14 – 21°C

Κρήτη: 17 – 23°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 17 – 24°C

Δωδεκάνησα: 19 – 26°C

Αττική: 14 – 21°C

Θεσσαλονίκη: 12 – 25°C

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη (30/9), αναφέρει ότι εΕπιδείνωση του καιρού σημειώνεται από την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) την Πέμπτη. Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Πέμπτη στο Αιγαίο.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

Στη νοτιοανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στο νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Η πρόγνωση για το Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη έως τις πρωινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

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