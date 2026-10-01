Τραμπ για Ιράν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων – «Θα τελειώσει πολύ σύντομα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό τόσο το ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη όσο και νέας στρατιωτικής δράσης, δηλώνοντας ότι η σύγκρουση «θα τελειώσει πολύ σύντομα».

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ για Ιράν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων – «Θα τελειώσει πολύ σύντομα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν «θα τελειώσει πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».
  • Ο Τραμπ ανέφερε πως η απόφαση μεταξύ στρατιωτικής δράσης ή συμφωνίας πρέπει να ληφθεί σύντομα.
  • Η Ουάσινγκτον διατηρεί επαφές με μεσολαβητές για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι αναμένει τον τερματισμό του πολέμου πολύ σύντομα.
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Νέα σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων εάν δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο πώς μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με την ιρανική ηγεσία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ίσως τους βομβαρδίσουμε. Πρέπει να πάρουμε αυτή την απόφαση. Τους βομβαρδίζουμε ή κάνουμε συμφωνία, αλλά η ώρα πλησιάζει».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η σύγκρουση «θα τελειώσει πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αν βρίσκονται σε εξέλιξη νέες απευθείας επαφές με την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να βρίσκεται σε επαφή με μεσολαβητές για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ήδη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ αναμένουν να τερματίσουν τον πόλεμο «πολύ σύντομα».

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