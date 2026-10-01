Τραμπ για Ιράν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων – «Θα τελειώσει πολύ σύντομα»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν «θα τελειώσει πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Ο Τραμπ ανέφερε πως η απόφαση μεταξύ στρατιωτικής δράσης ή συμφωνίας πρέπει να ληφθεί σύντομα.

Η Ουάσινγκτον διατηρεί επαφές με μεσολαβητές για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι αναμένει τον τερματισμό του πολέμου πολύ σύντομα. Snapshot powered by AI

Νέα σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων εάν δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο πώς μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με την ιρανική ηγεσία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ίσως τους βομβαρδίσουμε. Πρέπει να πάρουμε αυτή την απόφαση. Τους βομβαρδίζουμε ή κάνουμε συμφωνία, αλλά η ώρα πλησιάζει».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η σύγκρουση «θα τελειώσει πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αν βρίσκονται σε εξέλιξη νέες απευθείας επαφές με την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να βρίσκεται σε επαφή με μεσολαβητές για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ήδη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ αναμένουν να τερματίσουν τον πόλεμο «πολύ σύντομα».