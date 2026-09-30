Κακοκαιρία: Έκτακτη άφιξη κρουαζιερόπλοιου στα Χανιά με 2.841 επιβάτες
Η επιδείνωση του καιρού θα φέρει και άλλες έκτακτες αφίξεις στη Σούδα
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- Το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες κατέπλευσε έκτακτα στο λιμάνι της Σούδας λόγω κακοκαιρίας.
- Το Queen Anne θα διανυκτερεύσει στο λιμάνι και θα αναχωρήσει όταν βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.
- Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφίξεις στο λιμάνι της Σούδας.
- Το λιμάνι της Σούδας θεωρείται ιδιαίτερα ασφαλές για την προσέγγιση κρουαζιερόπλοιων.
Έκτακτη άφιξη κρουαζιερόπλοιου σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, λόγω της κακοκαιρίας, στα Χανιά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες κατέπλευσε στο λιμάνι της Σούδας και μάλιστα θα διανυκτερεύσει, ενώ θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν.
Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφίξεις στο συγκεκριμένο λιμάνι που θεωρείται ιδιαιτέρως ασφαλές.
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