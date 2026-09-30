Δημόσιο: Πράσινο για 20.870 προσλήψεις το 2027 – Πώς θα κατανεμηθούν οι θέσεις (πίνακας)

Snapshot Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε 20.870 προσλήψεις στο Δημόσιο για το 2027, περιλαμβάνοντας τακτικό προσωπικό και προσωπικό με έμμισθη εντολή.

Οι κύριες κατηγορίες προσλήψεων είναι στον τομέα της Υγείας (4.650 θέσεις), την Εθνική Άμυνα (2.591 θέσεις), και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (3.845 θέσεις).

Ενισχύονται επίσης οι τομείς της Προστασίας του Πολίτη, της Κλιματικής Κρίσης, των Υποδομών και Μεταφορών, της Δικαιοσύνης, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και του Περιβάλλοντος.

Ο συνολικός προγραμματισμός προσλήψεων για την επταετία 2020-2027 φθάνει τις 173.496 θέσεις.

Η κατανομή των θέσεων στοχεύει στην ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών και στη βελτίωση της λειτουργίας δημοσίων φορέων σε όλη τη χώρα. Snapshot powered by AI

Το πράσινο φως για 20.870 προσλήψεις στο Δημόσιο, τακτικού προσωπικού και προσωπικού με έμμισθη εντολή για το 2027, έδωσε το υπουργικό συμβούλιο έπειτα από την εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου και της Υφυπουργού Εσωτερικών, Βιβής Χαραλαμπογιάννη

Ακολουθεί η απεικόνιση των προσλήψεων το 2027:

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες, η κατανομή εστιάζει κυρίως στους εξής τομείς:

Υγεία : Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 4.650 θέσεις, εκ των οποίων 1.515 ιατρικό προσωπικό και 3.135 νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε όλες τις δομές του Υπουργείου Υγείας.

: Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με θέσεις, εκ των οποίων 1.515 ιατρικό προσωπικό και 3.135 νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε όλες τις δομές του Υπουργείου Υγείας. Εθνική Άμυνα : Έγκριση του συνόλου του αιτήματος των παραγωγικών σχολών ( 1.489 ) και 1.000 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. Επιπλέον, για πρώτη φορά ιδιαίτερη ενίσχυση του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των σχολών με 102 θέσεις.

: Έγκριση του συνόλου του αιτήματος των παραγωγικών σχολών ( ) και θέσεων ΕΠ.ΟΠ. Επιπλέον, για πρώτη φορά ιδιαίτερη ενίσχυση του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των σχολών με θέσεις. Προστασία του Πολίτη : 1.050 θέσεις στις παραγωγικές σχολές (Δόκιμοι Αστυφύλακες και Υπαστυνόμοι) και 140 θέσεις Αξιωματικών. Πέραν αυτών, αύξηση των θέσεων προσωπικού φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης στα κατά τόπους καταστήματα κράτησης σε 151, πέραν της εμβόλιμης ενίσχυσης που δόθηκε το 2026.

: θέσεις στις παραγωγικές σχολές (Δόκιμοι Αστυφύλακες και Υπαστυνόμοι) και θέσεις Αξιωματικών. Πέραν αυτών, αύξηση των θέσεων προσωπικού φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης στα κατά τόπους καταστήματα κράτησης σε πέραν της εμβόλιμης ενίσχυσης που δόθηκε το 2026. Κλιματική Κρίση : Συνεχίζεται η ενδυνάμωση του Πυροσβεστικού Σώματος με καθολική έγκριση του αιτήματος για τις παραγωγικές σχολές ( 330 ) καθώς και περαιτέρω ενίσχυση της κατηγορίας Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων ( 600 ).

: Συνεχίζεται η ενδυνάμωση του Πυροσβεστικού Σώματος με καθολική έγκριση του αιτήματος για τις παραγωγικές σχολές ( ) καθώς και περαιτέρω ενίσχυση της κατηγορίας Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων ( ). Υποδομές και Μεταφορές : Για πρώτη φορά στις 1.300 νέες θέσεις η συνολική ενίσχυση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, στον ΟΣΕ 582 νέες θέσεις, στην ΟΣΥ ΑΕ Οδικές Συγκοινωνίες 230 , στις Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ με 135 και στην ΥΠΑ με 154 προσλήψεις, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου.

: Για πρώτη φορά στις νέες θέσεις η συνολική ενίσχυση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, στον ΟΣΕ νέες θέσεις, στην ΟΣΥ ΑΕ Οδικές Συγκοινωνίες , στις Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ με και στην ΥΠΑ με προσλήψεις, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί : Ενίσχυση της ΑΑΔΕ με 1.000 νέες προσλήψεις.

: Ενίσχυση της ΑΑΔΕ με νέες προσλήψεις. Δικαιοσύνη : 95 δικαστικοί λειτουργοί και πλέον αυτών ενίσχυση του ΣτΕ με 420 δικαστικούς υπαλλήλους -κυρίως γραμματείς δικαστηρίων- για την υποστήριξη της ταχύτερης λειτουργίας των δικαστηρίων. Επιπλέον ενίσχυση της Κεντρικής Υπηρεσίας με 67 προσλήψεις. Σύνολο 592 νέες προσλήψεις.

: δικαστικοί λειτουργοί και πλέον αυτών ενίσχυση του ΣτΕ με δικαστικούς υπαλλήλους -κυρίως γραμματείς δικαστηρίων- για την υποστήριξη της ταχύτερης λειτουργίας των δικαστηρίων. Επιπλέον ενίσχυση της Κεντρικής Υπηρεσίας με 67 προσλήψεις. Σύνολο νέες προσλήψεις. Τοπική Αυτοδιοίκηση : Αύξηση της περσινής αρχικής κατανομής και από τις ισχυρότερες ενισχύσεις της περιόδου από το 2020 και μετά, με 3.845 θέσεις για ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες.

: Αύξηση της περσινής αρχικής κατανομής και από τις ισχυρότερες ενισχύσεις της περιόδου από το 2020 και μετά, με θέσεις για ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες. Παιδεία : 680 μέλη ΔΕΠ και περαιτέρω ενίσχυση με 94 θέσεις ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΕΕΠ και 196 διοικητικές θέσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επιπροσθέτως, 86 θέσεις για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία (Αρεταίειο και Αιγινήτειο), καθώς και ενίσχυση των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου με λοιπό προσωπικό.

: μέλη ΔΕΠ και περαιτέρω ενίσχυση με θέσεις ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΕΕΠ και διοικητικές θέσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επιπροσθέτως, θέσεις για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία (Αρεταίειο και Αιγινήτειο), καθώς και ενίσχυση των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου με λοιπό προσωπικό. Κοινωνική ασφάλιση: Ικανοποίηση του συνόλου του αιτήματος του e-ΕΦΚΑ με 450 θέσεις.

Ικανοποίηση του συνόλου του αιτήματος του e-ΕΦΚΑ με θέσεις. Περιβάλλον : Ικανοποίηση του συνόλου του αιτήματος για τις δασικές υπηρεσίες της χώρας με 64 νέες θέσεις.

: Ικανοποίηση του συνόλου του αιτήματος για τις δασικές υπηρεσίες της χώρας με νέες θέσεις. Κοινωνική συνοχή και οικογένεια: Ενίσχυση των δομών του Υπουργείου με 310 προσλήψεις, εκ των οποίων 245 κατανέμονται στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και τα υπόλοιπα στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών καθώς και άλλους φορείς.

Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των 20.870 προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2027, αποτελεί συνέχεια των 152.626 προσλήψεων που έχουν εγκριθεί για τα έτη 2020 έως 2026 και άρα συνολικά 173.496 για το σύνολο της επταετίας.

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