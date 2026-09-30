Ιράκ: Το αβέβαιο τέλος εποχής που φέρνει η αποχώρηση των Αμερικανών

Snapshot Οι αμερικανικές δυνάμεις αποχώρησαν οριστικά από το Ιράκ το 2026, βάζοντας τέλος σε 20 χρόνια στρατιωτικής παρουσίας μετά την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν και την μάχη κατά του ISIS.

Η αποχώρηση σηματοδοτεί την αρχή της πλήρους ανάληψης της ασφάλειας από το Ιράκ, παρά τις ανησυχίες για την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την επιρροή των πολιτοφυλακών υποστηριζόμενων από το Ιράν.

Ο νέος πρωθυπουργός Αλί αλ-Ζαΐντι δεσμεύτηκε να θέσει τις πολιτοφυλακές υπό κρατικό έλεγχο έως τα μέσα του 2027, αλλά η επιτυχία αυτής της προσπάθειας παραμένει αβέβαιη.

Η ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν αισθάνεται ευάλωτη λόγω της μείωσης της αμερικανικής παρουσίας και των επιθέσεων από ιρανικές πολιτοφυλακές, ενώ υπάρχουν σοβαρά κενά στην ιρακινή κυριαρχία σε εναέριο χώρο και σύνορα.

Η αμερικανική παρουσία στο Ιράκ άφησε βαθιές πληγές, με θρησκευτικές συγκρούσεις και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και πολλοί Ιρακινοί αντιμετωπίζουν την αποχώρηση με ανάμεικτα συναισθήματα φόβου και ελπίδας. Snapshot powered by AI

Οι στρατός των ΗΠΑ αποσύρθηκε κι επίσημα από το Ιράκ την Τετάρτη, βάζοντας τέλος σε μια στρατιωτική παρουσία δύο δεκαετιών που πυροδότησε χρόνια καταστροφικής αιματοχυσίας, και αφήνουν πίσω τους μια ταλαιπωρημένη χώρα που αγωνίζεται να απελευθερωθεί από τους δύο ισχυρότερους —και πλέον αντιμαχόμενους— συμμάχους της.

Η πρώτη αποχώρηση το 2011 και η επιστροφή για τη μάχη κατά του ISIS

Μετά την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν το 2003, του βίαιου δικτάτορα που κυβέρνησε το Ιράκ για σχεδόν 24 χρόνια, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν τη δεύτερη αποχώρησή τους από τη χώρα, αναφέρουν σε εκτενές τους αφιέρωμα οι New York Times.

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Η αμερικανική εισβολή και η επακόλουθη κατοχή, που έληξαν το 2011, άφησαν μια χώρα που ταλανίζεται από θρησκευτικές αιματοχυσίες και ένοπλες εξεγέρσεις, οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε σχεδόν 4.500 Αμερικανούς και σκότωσαν περισσότερους από 115.000 Ιρακινούς, σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επέστρεψαν τελικά τρία χρόνια αργότερα — αυτή τη φορά για να ηγηθούν της διεθνούς συμμαχίας που πολεμούσε το «Ισλαμικό Κράτος», τη τζιχαντιστική οργάνωση που κάποτε κατέλαβε εκτεταμένες περιοχές του Ιράκ και της Συρίας και έγινε διαβόητη για τη σφαγή σιιτών μουσουλμάνων Ιρακινών, τις δημόσιες εκτελέσεις ομήρων, καθώς και τα βασανιστήρια και την υποδούλωση γυναικών από τη μειονότητα των Γιεζίντι του Ιράκ.

Με το τέλος της «Επιχείρησης Inherent Resolve» — η επίσημη ονομασία του αμερικανικού στρατού για την πολυεθνική εκστρατεία κατά του Ισλαμικού Κράτους — οι τελευταίοι από τους 2.500 Αμερικανούς στρατιώτες που ήταν σταθμευμένοι στο Ιράκ φέτος έχουν πλέον αποχωρήσει.

«Η συμμαχία ολοκλήρωσε με επιτυχία την οργανωμένη επιχείρηση αποχώρησής της από το Ερμπίλ», ανακοίνωσε ο υποναύαρχος Λίαμ Μ. Χούλιν, επικεφαλής της κοινής ειδικής δύναμης για την «Επιχείρηση Inherent Resolve», κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε από αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ιράκ στη Βαγδάτη. Το Ερμπίλ, πρωτεύουσα της ημιαυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν στο Ιράκ, φιλοξενούσε την τελευταία βάση της συμμαχίας στο Ιράκ.

Στιγμιότυπο από την πρώτη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ το 2010 EPA

«Στέκομαι μπροστά σας σε αυτή την ιστορική στιγμή, κατά την οποία ένα έθνος ανακτά το πεπρωμένο του», δήλωσε ο ναύαρχος Χούλιν, σε ομιλία που εκφώνησε στα αραβικά.

Υποσχόμενος ότι οι αμερικανικές και ιρακινές δυνάμεις θα δημιουργήσουν νέες συνεργασίες στον τομέα της ασφάλειας, ο ναύαρχος Χούλιν προέτρεψε το Ιράκ να παραμείνει σε εγρήγορση, παραθέτοντας μια αραβική παροιμία: «Εξοπλίσου για το τσακάλι με τη ζώνη του λιονταριού».

Τα υλικά ίχνη δεκαετιών πολέμου εξαλείφονται καθημερινά. Τα αντιεκρηκτικά τείχη που κάποτε έσχιζαν τη Βαγδάτη έχουν κατεδαφιστεί. Εμπορικά κέντρα, εστιατόρια και εργοτάξια σφύζουν από ζωή σε μια χώρα αποφασισμένη να ανακτήσει τους ρυθμούς της κανονικής ζωής που της είχαν στερήσει τα χρόνια των βομβιστικών επιθέσεων με αυτοκίνητα.

Τα με κόπο κερδισμένα επιτεύγματα των Ιρακινών φαίνονται πιο επισφαλή σε μια περιοχή που ταράσσεται από τον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν. Το Ιράκ αγωνίζεται να διαχειριστεί τις κρίσιμες σχέσεις του με το Ιράν, τον ισχυρό γείτονά του, και με τον σημαντικότερο σύμμαχό του, την Ουάσινγκτον, φοβούμενο μήπως η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα ενθαρρύνει την Τεχεράνη.

Η συμφωνία για την αποχώρηση των ΗΠΑ συνήφθη μεταξύ της κυβέρνησης της Βαγδάτης και της κυβέρνησης Μπάιντεν το 2024. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ τήρησε την προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου — παρά τον πόλεμο με το Ιράν — αντανακλά την ευρύτερη αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να αποσυρθούν από την περιοχή.

Στιγμιότυπο από παρέλαση δυνάμεων ασφαλείας του Ιράκ AP

Εδώ και χρόνια, παρατηρείται μια γενικευμένη κόπωση του αμερικανικού λαού απέναντι στους λεγόμενους «ατέρμονους πολέμους», όπως έμειναν γνωστές οι συγκρούσεις στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Παρότι το Ιράκ τιμά αυτή την εβδομάδα την αποχώρηση των ΗΠΑ με μια τριήμερη «γιορτή της κυριαρχίας», η χώρα δέχεται τεράστια πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ να αφοπλίσει τις σιιτικές μουσουλμανικές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν, πολλές από τις οποίες αψηφούν τις προσπάθειες του κράτους να τις θέσει υπό έλεγχο.

Οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις αφήνουν πίσω τους μια ταραγμένη κληρονομιά. Το Ιράκ υπέστη τεράστιο αριθμό θυμάτων μεταξύ του άμαχου πληθυσμού και έναν κύκλο θρησκευτικής βίας μεταξύ της σιιτικής μουσουλμανικής πλειοψηφίας του Ιράκ —η οποία ενδυναμώθηκε μετά από χρόνια καταπίεσης από την κυβέρνηση Χουσεΐν— και της σουνιτικής μειονότητας, η οποία στερήθηκε τα προνόμια που κάποτε απολάμβανε υπό την εξουσία του, αναφέρουν οι NYT.

Women hold portraits of slain Iraqi fighters during celebrations marking the complete withdrawal of U.S. troops from Iraq, in Baghdad, Iraq, Wednesday, Sept. 30, 2026. (AP Photo/Hadi Mizban) AP

Οι θηριωδίες του Άμπου Γκράιμπ και της Blackwater

Οι αμερικανικές δυνάμεις διέπραξαν επίσης πολλές παραβιάσεις — συμπεριλαμβανομένων των βασανιστηρίων ιρακινών κρατουμένων στο Αμπού Γκράιμπ και της χρήσης ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας όπως η Blackwater, των οποίων οι εξωδικαστικές εκτελέσεις αμάχων πυροδότησαν βαθιά δυσαρέσκεια για την ατιμωρησία των Αμερικανών.

Παρά τα παράπονα αυτά, οι Ιρακινοί παρακολουθούν την αποχώρηση των ΗΠΑ με ένα αίσθημα ανησυχίας.

«Η γυναίκα μου έχασε την όρασή της από θραύσματα μιας αμερικανικής σφαίρας», είπε ο Ομάρ αλ-Χουσεΐνι, φωτογράφος από τη Μοσούλη, την πόλη που βρίσκεται στο επίκεντρο του αυτοαποκαλούμενου χαλιφάτου του Ισλαμικού Κράτους. «Ο θείος μου σκοτώθηκε από το ISIS, αφού είχε παραλύσει από μια αμερικανική σφαίρα. Όμως σήμερα, όταν μιλάμε για την αποχώρηση των Αμερικανών, η χαρά μας αναμιγνύεται με φόβο».

Υπό την ηγεσία του νεοφερμένου πρωθυπουργού, Αλί αλ-Ζαΐντι, το Ιράκ βρίσκεται αντιμέτωπο με το δύσκολο έργο να θέσει υπό έλεγχο το ευρύ φάσμα των πολιτοφυλακών.

Οι πολιτοφυλακές, που ιδρύθηκαν αρχικά με ιρανική υποστήριξη για να πολεμήσουν την αμερικανική κατοχή, σκότωσαν εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιώτες, ενώ η θρησκευτική αιματοχυσία που συνέβαλαν να πυροδοτήσουν στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες Ιρακινούς. Το 2014, όταν οι ιρακινοί σιίτες κινητοποιήθηκαν για να πολεμήσουν το Ισλαμικό Κράτος, οι πολιτοφυλακές πολλαπλασιάστηκαν. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι πολυαριθμές αυτές πολιτοφυλακές ενίσχυσαν τη δύναμή τους — όχι μόνο μέσω της στρατιωτικής ισχύος, αλλά και με τη δημιουργία πολιτικών κομμάτων που τις ενσωματώνουν βαθιά στο κράτος.

Ο Νέος πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ-Ζαΐντι AP

Ο αλ-Ζαΐντι έχει δεσμευτεί να θέσει τις πολιτοφυλακές υπό τον έλεγχο του κράτους έως τα μέσα του 2027. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου σαφές αν θα καταφέρει να τηρήσει την υπόσχεσή του. Τα διακυβεύματα είναι μεγάλα: μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του Ιράκ στις ΗΠΑ για τις πληρωμές από το πετρέλαιο, η Ουάσινγκτον ελέγχει τη φυσική αποστολή των δολαρίων που εισπράττει το Ιράκ και έχει δείξει ότι είναι πρόθυμη να ασκήσει αυτή την εξουσία, αφού φέτος ανέστειλε προσωρινά τη ροή των χρημάτων.

Το Ιράν είναι αποφασισμένο να διατηρήσει τις πολιτοφυλακές, οι οποίες έχουν αποδειχθεί πολύτιμοι σύμμαχοι στην πραγματοποίηση επιθέσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου, στη σπορά περιφερειακού χάους και στην πρόκληση δραστικών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη «New York Times», ο αλ-Ζαΐντι δήλωσε: «Κάθε Ιρακινός σήμερα επιθυμεί η χώρα του να έχει πλήρη κυριαρχία· θέλουν η εξουσία να βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του κράτους», και δεσμεύτηκε να θέσει τέλος στον «νόμο της ζούγκλας».

Οι απρόβλεπτες συνέπειες της απόσυρσης

Πολλοί Ιρακινοί ανησυχούν για το πώς θα τα πάει η χώρα τους σε αυτόν τον αγώνα. «Φοβόμαστε ότι το Ιράκ μπορεί να καταπονηθεί», δήλωσε ο Αχμάντ αλ-Σαμάρι, υπάλληλος του υπουργείου Παιδείας στη Φαλούτζα, μια πόλη που κατέστη σύμβολο των εύθραυστων νικών της πρώτης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο Ιράκ.

Στιγμιότυπο από την Καθημερινότητα στο Ιράκ AP

Η Φαλούτζα υπέστη τις πιο αιματηρές και καταστροφικές μάχες για την καταστολή των ανταρτών κατά τη διάρκεια της αμερικανικής κατοχής, για να καταλήξει να είναι η πρώτη πόλη που καταλήφθηκε όταν οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους κατέκλυσαν τη χώρα το 2014.

Όταν οι αμερικανικές δυνάμεις επέστρεψαν για να ηγηθούν μιας πολυεθνικής συμμαχίας με στόχο την ήττα των τζιχαντιστών, ο αγώνας για την εξουδετέρωση του Ισλαμικού Κράτους μετέτρεψε τεράστια τμήματα των ιρακινών πόλεων σε ερείπια.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα έναν αμέτρητο αριθμό νεκρών, την εκτόπιση εκατομμυρίων ατόμων από τη σουνιτική μειονότητα του Ιράκ και την επέκταση των θρησκευτικών συγκρούσεων για πολλά ακόμη χρόνια.

Μάχη στη Φαλούτζα AP

Το ερώτημα που απασχολεί σήμερα πολλούς απλούς Ιρακινούς είναι ποιες απρόβλεπτες συνέπειες μπορεί να έχει η τελευταία αυτή αποχώρηση των ΗΠΑ στη ζωή τους, είτε πρόκειται για αναζωπύρωση της τζιχαντιστικής δραστηριότητας είτε για την επικείμενη αντιπαράθεση του κράτους με τις πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν.

«Θυμάμαι τι συνέβη μετά την αποχώρηση το 2011», δήλωσε ο Σαρκάουτ Αχμάντ, ένας 26χρονος καταστηματάρχης στη βορειοδυτική Σουλαϊμανίγια, στην περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ. «Φανταστείτε τι θα μας κάνουν αυτές οι φιλοϊρανικές ομάδες ελλείψει της διεθνούς συμμαχίας».

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας υποστηρίζουν ότι η συνεχιζόμενη παρουσία των ΗΠΑ στο Ιράκ ήταν αυτή που επέτρεψε στις πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους και τον οπλισμό τους.

«Δεν μπορούμε απλώς να μετατρέπουμε αυτές τις αποστολές από τη μία αιτία ύπαρξης στην άλλη, κάτι που κάνουμε εδώ και 25 χρόνια», δήλωσε ο Άνταμ Γουάινστιν, μακροχρόνιος υποστηρικτής της λήξης της αποστολής των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ και αναπληρωτής διευθυντής του Προγράμματος για τη Μέση Ανατολή στο ερευνητικό ίδρυμα Quincy Institute.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη για τον εορτασμό της αποχώρησης των ΗΠΑ, ο αλ-Ζαΐντι εξέφρασε τις ευχαριστίες του Ιράκ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς όλες τις άλλες χώρες που στήριξαν τον αγώνα κατά του ISIS για περισσότερο από μια δεκαετία. «Η ολοκλήρωση της αποστολής της διεθνούς συμμαχίας δεν σημαίνει το τέλος του αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας», δήλωσε. «Σηματοδοτεί τη μετάβαση του Ιράκ σε μια φάση κατά την οποία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και τη σταθερότητά του».

Οι Κούρδοι βρίσκονται σε ευάλωτη θέση

Παρότι και οι δύο χώρες έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν στενή συνεργασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράκ δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει τα σχέδια για τη μελλοντική εξέλιξη των σχέσεών τους στον τομέα της ασφάλειας. Σε δήλωσή του, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανέφερε ότι θα συνεχίσει να παρέχει «στοχευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη στον τομέα των πληροφοριών» στο Ιράκ.

Την τελευταία φορά που οι αμερικανικές δυνάμεις αποχώρησαν από το Ιράκ, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούσαν εκεί μία από τις μεγαλύτερες πρεσβείες τους στον κόσμο. Σήμερα, η αμερικανική διπλωματική παρουσία αποτελεί ένα μικρό κλάσμα αυτής, δήλωσε ο Ρενάντ Μανσούρ, αναλυτής για το Ιράκ στο Chatham House, ένα ερευνητικό ινστιτούτο με έδρα το Λονδίνο.

Κούρδοι στο Ιράκ AP

Είπε ότι η αλλαγή αυτή αντανακλά την επιθυμία της Ουάσιγκτον να αποσυρθεί από τη Μέση Ανατολή: «Σε γενικές γραμμές, αυτό δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον αυτό που ήταν κάποτε — αλλά, επίσης, ότι οι προτεραιότητές τους δεν είναι πλέον αυτές που ήταν κάποτε».

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στην ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, η οποία είδε πώς η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τη βορειοανατολική Συρία — που ελέγχεται από τους Κούρδους — από την κυβέρνηση Τραμπ ανάγκασε την περιοχή να περιέλθει υπό τον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης.

Οι Κούρδοι του Ιράκ, οι οποίοι άρχισαν να εδραιώνουν την κυριαρχία τους στην περιοχή τους με την αεροπορική υποστήριξη των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990, αισθάνονται ότι είναι οι πιο ευάλωτοι στο πλαίσιο της νέας τάξης ασφαλείας του Ιράκ. Ως ένας από τους στενότερους εταίρους των ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας στην περιοχή, το ιρακινό Κουρδιστάν έχει δεχτεί επανειλημμένες επιθέσεις από το Ιράν και τις συμμαχικές του ιρακινές πολιτοφυλακές φέτος.

Κουρδοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι αυτό αντανακλά ένα σοβαρό πρόβλημα για την ασφάλεια του Ιράκ γενικότερα. «Δεν υπάρχει σύστημα αεροπορικής άμυνας ούτε στην περιοχή του Κουρδιστάν, ούτε στο Ιράκ συνολικά», δήλωσε ο Κίφα Μαχμούντ, σύμβουλος του Μασούντ Μπαρζανί, του πρώτου προέδρου του ιρακινού Κουρδιστάν. «Αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα ανησυχίας και αβεβαιότητας».

Στιγμιότυπο από την καθημερινότητα στο ιρακινό Κουρδιστάν AP

Οι προσπάθειες της Βαγδάτης να επιβάλει την κυριαρχία της έχουν υπονομευθεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες από πολλαπλά περιστατικά που καταδεικνύουν την έλλειψη ελέγχου επί του εναέριου χώρου και των συνόρων της.

Πρόσφατα, η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε το Ιράκ ότι ήταν η πηγή της επίθεσης που προκάλεσε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αγωγού ανατολής-δύσης της, ο οποίος καλύπτει το 4% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Ιρακινοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι ιρακινές πολιτοφυλακές διευκόλυναν μια επίθεση από Ιρανούς πράκτορες.

Παράλληλα, οι ιρακινές πολιτοφυλακές επισημαίνουν το γεγονός ότι το Ισραήλ εγκατέστησε μυστικές βάσεις στην ιρακινή έρημο κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Επίσης, εδώ και χρόνια, οι τουρκικές δυνάμεις ελέγχουν εδάφη στο βόρειο Ιράκ, αν και ιρακινοί και τουρκικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πρόσφατα σχέδια για σταδιακή απόσυρση.

Στιγμιότυπο από την καθημερινότητα στο ιρακινό Κουρδιστάν AP

Τέτοια κενά στην ιρακινή κυριαρχία ενδέχεται να αποτελέσουν το μεγαλύτερο σημείο ευπάθειας στην εκστρατεία της κυβέρνησης για τον έλεγχο των πολιτοφυλακών, εκτιμούν οι NYT.

Λίγες ημέρες πριν από το επίσημο τέλος της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, ο Αμπού Μουτζαχίντ αλ-Ασάφ, ηγέτης της «Κατάιμπ Χεζμπολάχ» —μιας από τις ισχυρότερες πολιτοφυλακές του Ιράκ που υποστηρίζονται από το Ιράν—, απηύθυνε μια απειλητική προειδοποίηση προς την κυβέρνηση, σε περίπτωση που αυτή συνέχιζε να συμμορφώνεται με τις νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

«Ας το γνωρίζουν ο αλ-Ζαΐντι και όσοι στέκονται πίσω του: Μια κυβέρνηση που δεν εργάζεται προς όφελος του λαού θα ανατραπεί με διάφορα μέσα», έγραψε σε δήλωσή του.

«Αγαπούσαμε τους Αμερικανούς γιατί μας απελευθέρωσαν από τον Σαντάμ, αλλά η καταπίεσή τους ήταν χειρότερη»

Οι πολιτοφυλακές διακηρύσσουν την επίσημη ημερομηνία αποχώρησης των ΗΠΑ όχι ως επιτυχία της εκστρατείας κατά του «Ισλαμικού Κράτους», αλλά ως δική τους επιτυχία. Ανακοίνωσαν ότι την Τετάρτη το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση στους δρόμους της Βαγδάτης με το σύνθημα: «Δεν θα σας κρατήσουμε». Χαρακτήρισαν την αποχώρηση ως «γεγονός που κατέστη δυνατό χάρη στο ευλογημένο αίμα των μαρτύρων και την υπομονή των μαχητών της Ιρακινής Ισλαμικής Αντίστασης».

Πολλοί Ιρακινοί που απορρίπτουν τις πολιτοφυλακές έχουν οδυνηρές αναμνήσεις από την αμερικανική παρουσία στο Ιράκ. Μεταξύ αυτών είναι και η Αουάτιφ αλ-Αζάουι, μια 57χρονη που κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για το θάνατο του γιου της, ο οποίος, όπως λέει, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ μαχητών και αμερικανικών δυνάμεων στην πόλη τους, τη Φαλούτζα.

«Κάποτε αγαπούσα τους Αμερικανούς επειδή μας ελευθέρωσαν από την καταπίεση του Σαντάμ Χουσεΐν», είπε. «Δυστυχώς, αργότερα ανακαλύψαμε ότι η καταπίεση και η σκληρότητα του αμερικανικού στρατού ήταν χειρότερες από αυτές του Σαντάμ».

Την πρώτη νύχτα που οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα έχουν πλέον παρουσία στο Ιράκ, είπε: «Θα φτιάξω ένα κέικ στο σπίτι, θα ανάψω κεριά και θα τα σβήσω για να το γιορτάσω».

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