Τηλεθέαση: Καινούργιου, Χρηστίδου ή Αταίριαστοι; Τι βλέπει το κοινό στην πρωινή ζώνη

Snapshot Η τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη παραμένεισταθής χωρίς σταθερούς νικητές, παρά την παρουσία αρκετών εκπομπών που ξεχωρίζουν.

Η «Super Κατερίνα» του ALPHA σημείωσε 10,1% στο σύνολο και 14,5% στο δυναμικό κοινό.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 11,8% στο σύνολο και 13% στους τηλεθεατές 18-54.

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ ξεχώρισαν με 18,5% στο σύνολο και 9,6% στο δυναμικό κοινό, μαζί με το «Live You» που είχε 18,2% στο σύνολο.

Η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA είχε 8,7% στο σύνολο και 10% στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Στην πρωινή ζώνη, τη φετινή σεζόν, ο ανταγωνισμός «χτυπά» κόκκινο με την έλευση της Σίσσυς Χρηστίδου στην καθημερινή αρένα. Η τηλεθέαση ακόμη δεν έχει βρει σταθερούς νικητές, με κάποιες εκπομπές ωστόσο να ξεχωρίζουν.

Χθες Τρίτη, η «Super Κατερίνα» του ALPHA με την Κατερίνα Καινούργιου κατέγραψε 10,1% στο σύνολο και 14,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σημείωσε 11,8% στο σύνολο και 13% στους τηλεθεατές 18-54. Στο MEGA, η Σίσσυ Χρηστίδου με το «Χαμογέλα και πάλι» κράτησε παρέα στο 8,7% του συνόλου και στο 10% του δυναμικού κοινού.

Στο STAR, «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα» έκανε 7,2% στο σύνολο και 7,3% στο δυναμικό κοινό. Στην ΕΡΤ, η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» έκανε 3,1% στο σύνολο και 5% στο δυναμικό κοινό.

Στο ενημερωτικό μέτωπο οι εκπομπές του ΣΚΑΪ ξεχωρίζουν στο σύνολο. Οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στο 18,5% του συνόλου και στο 9,6% του δυναμικού κοινού. Το «Live You», που πήρε το lead in, κατέγραψε 18,2% στο σύνολο και 10,6% στους τηλεθεατές 18-54. Στο OPEN, το «10 Παντού» έκανε 11,7% στο σύνολο και 4,6% στο δυναμικό κοινό.