Εκλογές: Στις 5 Οκτωβρίου το πρώτο «σήμα» Μητσοτάκη – Ο σχεδιασμός της ΝΔ για ψηφοδέλτια, περιοδίες

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία ξεκινά άτυπη προεκλογική προετοιμασία με ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού πριν από την επίσημη προεκλογική περίοδο.

Στις 5 Οκτωβρίου, στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στείλει μήνυμα συσπείρωσης και ετοιμότητας.

Η διαδικασία επιλογής νέων υποψηφίων βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την ανανέωση και την προσέγγιση νεότερων ψηφοφόρων.

Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία θα εντείνουν την παρουσία τους στην περιφέρεια μέσω περιοδειών και επικοινωνίας με την κοινωνία.

Η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος ανανεώνει τη λειτουργία της για να ενισχύσει τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και τη διαμόρφωση πολιτικών προτεραιοτήτων. Snapshot powered by AI

Μπορεί η κυβέρνηση να βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν δύσκολο πολιτικά και οικονομικά χειμώνα, με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος να παραμένουν ψηλά στην ατζέντα, όμως στη Νέα Δημοκρατία έχουν ήδη αρχίσει να ανεβάζουν στροφές. Η επόμενη περίοδος αντιμετωπίζεται ως ένα κρίσιμο στάδιο πολιτικής προετοιμασίας, με το Μέγαρο Μαξίμου και την Πειραιώς να θέλουν τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη λειτουργία πολύ πριν από την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Το πρώτο μεγάλο πολιτικό ορόσημο βρίσκεται πλέον μπροστά: η Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Η επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στη συμβολή Πειραιώς και Ερμού, δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως μια εκδήλωση ιστορικού χαρακτήρα. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει αποκτούν ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 και η επιλογή του χώρου, αλλά και η επαναφορά του ιστορικού πυρσού στην επικοινωνιακή ταυτότητα της εκδήλωσης, προσδίδουν έντονο συμβολισμό.

Στο γαλάζιο επιτελείο δεν μιλούν για επίσημη προεκλογική έναρξη. Στην πράξη, όμως, όλα δείχνουν ότι από εκεί και μετά θα αρχίσει να λειτουργεί με μεγαλύτερη ένταση ο μηχανισμός που θα οδηγήσει την παράταξη στις επόμενες κάλπες.

Το μήνυμα του Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρήσει να ενώσει στην ομιλία του δύο διαφορετικές εικόνες: από τη μία την ιστορική διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη το πολιτικό μέλλον της παράταξης.

Το ζητούμενο για το Μέγαρο Μαξίμου είναι να εκπέμψει μήνυμα συσπείρωσης προς το εσωτερικό της ΝΔ, αλλά ταυτόχρονα να καταστήσει σαφές ότι ο κομματικός μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα.

Και αυτό δεν αφορά μόνο τα κορυφαία στελέχη.

Η εντολή που έχει δοθεί είναι να κινητοποιηθούν βουλευτές, υπουργοί, κομματικά στελέχη και οι οργανώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με μεγαλύτερη παρουσία στην κοινωνία και συστηματικότερη επαφή με τους πολίτες.

Η λογική είναι απλή: η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρουσιάζει το έργο και τις πρωτοβουλίες της, την ίδια ώρα όμως η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να είναι έτοιμη να δώσει τη μάχη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης σε επίπεδο κοινωνίας και όχι μόνο σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής επικοινωνίας.

Μετά το Γκάζι έρχονται ονόματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά το χρονοδιάγραμμα που έχει διαμορφωθεί για τα ψηφοδέλτια.

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ανακοινώσεις θα γίνουν σταδιακά. Η πρώτη νέα δόση υποψηφίων αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο, δίνοντας έτσι και ένα ακόμη πολιτικό στίγμα στην περίοδο που ακολουθεί την επετειακή εκδήλωση.

Στο συγκεκριμένο project έχουν ενεργό ρόλο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ενώ στο οργανωτικό σκέλος συμμετέχουν ο διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής και ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης.

Το ενδιαφέρον, βεβαίως, δεν περιορίζεται στα ονόματα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Αφορά και το πολιτικό μήνυμα που θα επιχειρήσει να περάσει η Νέα Δημοκρατία μέσα από τις επιλογές της.

Νέα πρόσωπα, ηλικιακή ανανέωση, άνθρωποι με παρουσία στην κοινωνία, στην αυτοδιοίκηση, στην αγορά και στους επαγγελματικούς χώρους είναι στοιχεία που αναμένεται να παίξουν ρόλο στην τελική σύνθεση.

Η ανανέωση των ψηφοδελτίων έχει ήδη απασχολήσει τον γαλάζιο σχεδιασμό και προηγούμενες ανακοινώσεις έχουν δείξει ότι η ΝΔ προχωρά σε νέες υποψηφιότητες για τις επόμενες εκλογές.

Στο επίκεντρο η νέα γενιά

Ένα από τα στοιχήματα που έχει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία είναι η προσέγγιση των νεότερων ψηφοφόρων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προσπάθεια ενίσχυσης της επικοινωνιακής ομάδας με πρόσωπα μικρότερης ηλικίας, τα οποία μπορούν να κινηθούν πιο αποτελεσματικά στα νέα μέσα και να απευθυνθούν σε ένα κοινό που δεν παρακολουθεί την πολιτική με τους παραδοσιακούς όρους.

Στο τραπέζι βρίσκονται δύο νέες θέσεις αναπληρωτών εκπροσώπων Τύπου και μεταξύ των ονομάτων που έχουν συζητηθεί είναι η δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου, με καταγωγή από την Κυπαρισσία και προηγούμενη παρουσία στην ΟΝΝΕΔ, καθώς και ο πολιτικός επιστήμονας Χρήστος Λαγκαδιανός, με εμπειρία στην επικοινωνιακή στρατηγική και τον πολιτικό σχεδιασμό.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να αποκτήσει το κόμμα πιο ευέλικτη επικοινωνιακή λειτουργία, με μεγαλύτερη παρουσία στα ψηφιακά μέσα και πιο άμεση επαφή με νεότερες ηλικίες.

Περιοδείες με «γαλάζιο» χρώμα

Την ίδια στιγμή, αρχίζει να πυκνώνει και η παρουσία της κυβέρνησης στην περιφέρεια.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Ασπρόπυργο αποτελεί μέρος μιας δραστηριότητας που θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με επισκέψεις και περιοδείες. Στο πρόγραμμα βρίσκονται και περιοχές στις οποίες το κυβερνητικό επιτελείο θέλει να έχει αυξημένη παρουσία.

Το μοντέλο που έχει ήδη δοκιμαστεί στη Βόρεια Ελλάδα αναμένεται να μεταφερθεί και σε άλλες περιφέρειες: υπουργοί και υφυπουργοί, μαζί με βουλευτές και κομματικά στελέχη, θα βγαίνουν περισσότερο στην κοινωνία, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό έργο και καταγράφοντας προβλήματα και αιτήματα.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην Πελοπόννησο, όπου το πολιτικό ενδιαφέρον έχει αυξηθεί λόγω και των διεργασιών γύρω από το υπό ίδρυση πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά.

Εκεί η Νέα Δημοκρατία θέλει να διατηρήσει ισχυρή οργανωτική παρουσία και να περιορίσει τις απώλειες που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις νέες πολιτικές διεργασίες.

Νέα λειτουργία στην Πολιτική Επιτροπή

Παράλληλα, επιχειρείται να αλλάξει και ο τρόπος λειτουργίας των κομματικών οργάνων.

Η Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ έχει αρχίσει να συνεδριάζει με μεγαλύτερη συχνότητα, με στόχο να μην αποτελεί απλώς ένα θεσμικό κομματικό όργανο, αλλά να λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας με την κοινωνία.

Η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι τα μέλη της να μεταφέρουν εικόνα από τις τοπικές κοινωνίες, να καταθέτουν προτάσεις και να συμμετέχουν περισσότερο στη διαμόρφωση των πολιτικών προτεραιοτήτων.

Με άλλα λόγια, η Πειραιώς επιχειρεί να ενεργοποιήσει ξανά ολόκληρη την κομματική πυραμίδα.

Η «γαλάζια» εξίσωση του επόμενου διαστήματος

Το επόμενο διάστημα θα είναι επομένως ιδιαίτερα πυκνό.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται η κυβερνητική διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας και κυρίως της ενεργειακής κρίσης και του κόστους ζωής. Από την άλλη, βρίσκεται η ανάγκη της ΝΔ να οργανώσει εγκαίρως το πολιτικό της αφήγημα και να προετοιμάσει τον κομματικό μηχανισμό.

Η 5η Οκτωβρίου λειτουργεί σε αυτή τη συγκυρία ως ένα πρώτο πολιτικό ορόσημο.

Από την επομένη της εκδήλωσης αναμένεται να ανοίξει ένας νέος κύκλος: περισσότερες περιοδείες, νέες υποψηφιότητες, οργανωτικές αλλαγές, ενίσχυση της επικοινωνιακής ομάδας και σταδιακή ενεργοποίηση των κομματικών στελεχών.

Χωρίς να έχει κηρυχθεί επισήμως προεκλογική περίοδος, η Νέα Δημοκρατία θέλει να έχει τον μηχανισμό της έτοιμο όταν έρθει η ώρα.

Και το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Γκάζι στις 5 Οκτωβρίου θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, το πρώτο μεγάλο σήμα για την επόμενη πολιτική φάση.

Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι σημερινές επισημάνσεις που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στο υπουργικό συμβούλιο.

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