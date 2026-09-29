Μητσοτάκης: «Βάλτε πλάτη» - Τι είπε ο πρωθυπουργός σε πολίτες στον Ασπρόπυργο

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Ασπρόπυργο, όπου επισκέφθηκε το 4ο Γυμνάσιο και συνομίλησε με πολίτες, μαθητές και τοπικούς φορείς, καλώντας τους να «βάλουν πλάτη».

Το νέο κτίριο του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, χρηματοδοτημένο από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», παρέχει σύγχρονες και βιοκλιματικές εγκαταστάσεις που αντικαθιστούν τα προηγούμενα κοντέινερ.

Η κυβέρνηση υλοποιεί εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς για τη συμβολή τους και τόνισε τη σημασία του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για παρεμβάσεις σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Η διευθύντρια του σχολείου και ο δήμαρχος Ασπροπύργου επισήμαναν τη σημαντική βελτίωση που προσφέρει το νέο σχολικό κτίριο στην εκπαιδευτική διαδικασία και την τοπική κοινότητα. Snapshot powered by AI

Έντονο προεκλογικό «άρωμα» είχε η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ασπρόπυργο, όπου επισκέφθηκε το 4ο Γυμνάσιο, το δημαρχείο και συνομίλησε με πολίτες, μαθητές και τοπικούς φορείς.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός βρισκόταν έξω από το δημαρχείο Ασπροπύργου οι πολίτες που τον συνάντησαν άρχισαν να τον χαιρετούν. «Βάλτε πλάτη», τους είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κάποια στιγμή ο πρωθυπουργός είδε ένα παιδί και το ρώτησε την ηλικία του. Όταν το αγόρι απάντησε ότι είναι 17 ετών και φοιτά στην Β Λυκείου ο πρωθυπουργός αστειεύτηκε και του ζήτησε να βγάλουν σέφλι. «Νέος ψηφοφόρος. Μαζί πρέπει να βγάλουμε σέλφι» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επίσκεψη στο 4ο Γυμνάσιο

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το νέο κτίριο του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου στο οποίο φοιτούν περίπου 270 παιδιά και μέχρι πρόσφατα στεγαζόταν σε άλλο χώρο και οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονταν μέσα σε κοντέινερ. Η νέα κατασκευή που πραγματοποιήθηκε με κονδύλια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» έχει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.

«Για να δούμε τι κάναμε», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις έφτασε στο σχολείο, καθώς το νέο κτίριο παραδόθηκε σε μαθητές και καθηγητές μόλις τον Σεπτέμβριο. Όταν οι μαθητές που ήταν μέσα στις αίθουσες είδαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη άρχισαν να φωνάζουν το όνομα του από τα παράθυρα. «Τώρα ανεβαίνω», είπε αστειευόμενος ο πρωθυπουργός. Στη συνέχεια μπήκε στο κτίριο, επισκέφθηκε τις τάξεις και συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ο πρωθυπουργός στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου Eurokinissi

Μάλιστα είχε και μία μικρή στιχομυθία με μαθητές που βρίσκονταν σε αίθουσα στον πρώτο όροφο. Τα παιδιά είπαν στον πρωθυπουργό: «Σε εμάς δεν ήρθατε». «Εσάς σας βλέπω από εδώ. Τι τάξη είστε;» ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Α1», απάντησαν τα παιδιά. «Α, πρωτάκια», είπε χαριτολογώντας ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και τον δήμαρχο Ασπροπύργου Γιάννη Ηλία, ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια του σχολείου Ευαγγελία Κουλουριώτου στο σχολείο. Οι νέες εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν βιβλιοθήκη, χώρους άθλησης και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, παρέχουν ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον μάθησης για τα παιδιά και εργασίας για τους καθηγητές τους.

«Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά – Ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς»

«Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο, για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρίσκονταν σε κοντέινερ. Αλλά σήμερα είναι μια ωραία καινούργια μέρα για τον Ασπρόπυργο, για τα παιδιά του Γυμνασίου που χαίρονται το σχολείο αυτό, για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βλέπουν και τη δική τους ποιότητα εργασίας να αναβαθμίζεται», είπε ο πρωθυπουργός μετά το τέλος της επίσκεψης.

Και πρόσθεσε: «Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σχολείο αυτό χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών -συγχαρητήρια, κυρία δήμαρχε-, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο, αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών».

«Και βέβαια, θέλω, με την ευκαιρία αυτή, να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενες κτηριακές υποδομές, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Ελπίζουμε του χρόνου να φτάσουμε τα 1.000 σχολεία στα οποία θα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις. Συνεχίζουμε. H φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αλλά βέβαια, κυρία διευθύντρια, στο δικό σας πρόσωπο θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, διότι όσο καλές, όμορφες, σύγχρονες, άρτιες και ασφαλείς κι αν είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση. Καλορίζικο, λοιπόν, το νέο σχολείο και μακάρι σύντομα σε ολόκληρη την επικράτεια όλα τα σχολεία να είναι όπως το Γυμνάσιο του Ασπροπύργου το οποίο επισκεφτήκαμε σήμερα», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου Eurokinissi

Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ στον Ασπρόπυργο, μαζί και με τα στελέχη εκπαίδευσης και βέβαια ευχαριστώ και τη διευθύντρια, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, γιατί ξεκινήσαμε πολύ ομαλά τη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κ. πρωθυπουργέ, κ. δήμαρχε και βέβαια και το υπουργείο Εσωτερικών, το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, γιατί με ένα πραγματικά μεγάλο ποσό έχουμε ένα καινούριο σχολείο, τα παιδιά μας έρχονται με χαρά. Αυτό ελπίζουμε και για τα υπόλοιπα σχολεία στην Ελλάδα. Αξίζουν στα παιδιά της Ελλάδος να έχουν μια τέτοια καθημερινότητα, με χώρους που πραγματικά έρχονται και συμβαδίζουν με το υψηλό επίπεδο και της εκπαίδευσης και της δικής τους προσπάθειας. Καλή σχολική χρονιά».

«Είναι μεγάλη μας τιμή που είναι εδώ ο πρωθυπουργός, να δει αυτό το “κόσμημα”, αυτό το σχολείο το οποίο κατασκευάστηκε στην πόλη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. Είναι ένα σχολείο που πραγματικά το χρειάζεται η περιοχή», επισήμανε ο δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας.

Η διευθύντρια του σχολείου, Ευαγγελία Κουλουριώτου, τόνισε: «Μετά από 27 χρόνια που στεγαζόμαστε σε κοντέινερς, έχουμε τη χαρά και την ευτυχία, με τη στήριξη και του Δημάρχου και της πολιτείας, να είμαστε εδώ, πλήρεις στελεχών, πλήρεις εκπαιδευτικών, σε ένα υπερσύγχρονο σχολείο, το “καμάρι” της περιοχής μας. Τα παιδιά το αγαπούν. Έχει αλλάξει την ποιότητα της ζωής των παιδιών μας, βλέπουν αλλιώς το σχολείο, σέβονται αλλιώς την εκπαιδευτική διαδικασία. Έχει αλλάξει και τη δική μας την καθημερινότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε πρωθυπουργέ, κύριε δήμαρχε».

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