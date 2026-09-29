«Αφήστε με, φοβάμαι»: Έριξαν τουρίστρια από 80 μέτρα ενώ παρακαλούσε να σταματήσουν - Βίντεο

Snapshot Μια τουρίστρια στο Νταγκεστάν παρακάλεσε να μην πραγματοποιήσει άλμα από ύψος 80 μέτρων, αλλά οι υπεύθυνοι δεν διέκοψαν τη διαδικασία και την έριξαν τελικά.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια δραστηριότητας τύπου «pendulum jump» σε τουριστικό κέντρο στον ποταμό Σουλάκ, όπου η γυναίκα ήταν δεμένη με ειδικό εξοπλισμό και εμφανώς τρομοκρατημένη.

Ο σύζυγός της κατέγραφε το γεγονός με το κινητό του χωρίς να παρέμβει, ενώ ένας υπεύθυνος φέρεται να την κλώτσησε για να τη βάλει στη σωστή θέση πριν το άλμα.

Η γυναίκα επέζησε του άλματος αλλά ήταν έντονα αναστατωμένη και αρνήθηκε να κάνει δεύτερο, δηλώνοντας επανειλημμένα τον φόβο της.

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό και άλλες καταγγελίες σχετικά με πιέσεις σε επισκέπτες να πραγματοποιήσουν άλματα παρά τη θέλησή τους. Snapshot powered by AI

Έρευνα έχει ξεκινήσει στη Ρωσία μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από το Νταγκεστάν, στο οποίο μια τουρίστρια φαίνεται να ζητά απεγνωσμένα να μην πραγματοποιήσει άλμα από ύψος περίπου 80 μέτρων, ενώ βρίσκεται ήδη δεμένη στον ειδικό εξοπλισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε τουριστικό κέντρο στον ποταμό Σουλάκ, σε ορεινή περιοχή του Νταγκεστάν, όπου η γυναίκα είχε επιλέξει να δοκιμάσει μια δραστηριότητα τύπου «pendulum jump». Πρόκειται για extreme sport στο οποίο ο συμμετέχων αιωρείται με τη βοήθεια ειδικού συστήματος πρόσδεσης, διαφορετικό από το κλασικό bungee jumping.

Στο βίντεο, η γυναίκα βρίσκεται καθισμένη στην ειδική θέση και είναι δεμένη με ιμάντες, ενώ εμφανώς τρομοκρατημένη ζητά από τους υπευθύνους να σταματήσουν. «Σας παρακαλώ, μην με πετάξετε έτσι! Όχι, μην το κάνετε!», ακούγεται να λέει.

«Αφήστε με, φοβάμαι»

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η τουρίστρια φέρεται να μετάνιωσε την τελευταία στιγμή και να ζήτησε να απομακρυνθεί από το σημείο. Μαρτυρίες που επικαλούνται τα ίδια δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας δεν σταμάτησαν τη διαδικασία.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει: «Όχι! Όχι! Αφήστε με, αφήστε με! Σας παρακαλώ, Γέγκορ! Μην το κάνεις! Σε παρακαλώ!».

Ο Γέγκορ, ο οποίος φέρεται να είναι ο σύζυγός της, καταγράφει το περιστατικό με το κινητό του. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν δημοσιευτεί, δεν παρενέβη, ενώ εμφανίζεται να αντιμετωπίζει τη σκηνή διαφορετικά από τη γυναίκα.

Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο και για ενέργεια ενός από τους υπευθύνους, ο οποίος φέρεται να κλώτσησε τα πόδια της γυναίκας προκειμένου να την τοποθετήσει στη σωστή θέση πριν από το άλμα.

«Φοβάμαι», ακούγεται να λέει η τουρίστρια, ενώ συνεχίζει να ζητά να την αφήσουν.

Παρά τις εκκλήσεις της, η γυναίκα τελικά βρέθηκε στο κενό και πραγματοποίησε την πτώση από ύψος περίπου 80 μέτρων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επέζησε και επέστρεψε στην πλατφόρμα.

Ωστόσο, η αντίδρασή της μετά την επιστροφή της ήταν έντονη, καθώς εμφανίστηκε ιδιαίτερα αναστατωμένη και εξοργισμένη.

Μάλιστα, εργαζόμενος φέρεται να τη ρώτησε αν ήθελε να πραγματοποιήσει και δεύτερο άλμα, με την ίδια να απαντά επανειλημμένα: «Όχι, όχι, όχι! Είπα "όχι"! Φοβάμαι... Αφήστε με!».

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ εξετάζονται και άλλες καταγγελίες επισκεπτών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, υπάρχουν ισχυρισμοί και από άλλους επισκέπτες ότι πιέστηκαν να πραγματοποιήσουν άλματα παρά τη θέλησή τους. Οι αρχές καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες και κατά πόσο τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας

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