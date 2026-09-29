«Αφήστε με, φοβάμαι»: Έριξαν τουρίστρια από 80 μέτρα ενώ παρακαλούσε να σταματήσουν - Βίντεο

Στο μικροσκόπιο των αρχών η ασφάλεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Αφήστε με, φοβάμαι»: Έριξαν τουρίστρια από 80 μέτρα ενώ παρακαλούσε να σταματήσουν - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια τουρίστρια στο Νταγκεστάν παρακάλεσε να μην πραγματοποιήσει άλμα από ύψος 80 μέτρων, αλλά οι υπεύθυνοι δεν διέκοψαν τη διαδικασία και την έριξαν τελικά.
  • Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια δραστηριότητας τύπου «pendulum jump» σε τουριστικό κέντρο στον ποταμό Σουλάκ, όπου η γυναίκα ήταν δεμένη με ειδικό εξοπλισμό και εμφανώς τρομοκρατημένη.
  • Ο σύζυγός της κατέγραφε το γεγονός με το κινητό του χωρίς να παρέμβει, ενώ ένας υπεύθυνος φέρεται να την κλώτσησε για να τη βάλει στη σωστή θέση πριν το άλμα.
  • Η γυναίκα επέζησε του άλματος αλλά ήταν έντονα αναστατωμένη και αρνήθηκε να κάνει δεύτερο, δηλώνοντας επανειλημμένα τον φόβο της.
  • Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό και άλλες καταγγελίες σχετικά με πιέσεις σε επισκέπτες να πραγματοποιήσουν άλματα παρά τη θέλησή τους.
Snapshot powered by AI

Έρευνα έχει ξεκινήσει στη Ρωσία μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από το Νταγκεστάν, στο οποίο μια τουρίστρια φαίνεται να ζητά απεγνωσμένα να μην πραγματοποιήσει άλμα από ύψος περίπου 80 μέτρων, ενώ βρίσκεται ήδη δεμένη στον ειδικό εξοπλισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε τουριστικό κέντρο στον ποταμό Σουλάκ, σε ορεινή περιοχή του Νταγκεστάν, όπου η γυναίκα είχε επιλέξει να δοκιμάσει μια δραστηριότητα τύπου «pendulum jump». Πρόκειται για extreme sport στο οποίο ο συμμετέχων αιωρείται με τη βοήθεια ειδικού συστήματος πρόσδεσης, διαφορετικό από το κλασικό bungee jumping.

Στο βίντεο, η γυναίκα βρίσκεται καθισμένη στην ειδική θέση και είναι δεμένη με ιμάντες, ενώ εμφανώς τρομοκρατημένη ζητά από τους υπευθύνους να σταματήσουν. «Σας παρακαλώ, μην με πετάξετε έτσι! Όχι, μην το κάνετε!», ακούγεται να λέει.

«Αφήστε με, φοβάμαι»

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η τουρίστρια φέρεται να μετάνιωσε την τελευταία στιγμή και να ζήτησε να απομακρυνθεί από το σημείο. Μαρτυρίες που επικαλούνται τα ίδια δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας δεν σταμάτησαν τη διαδικασία.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει: «Όχι! Όχι! Αφήστε με, αφήστε με! Σας παρακαλώ, Γέγκορ! Μην το κάνεις! Σε παρακαλώ!».

Ο Γέγκορ, ο οποίος φέρεται να είναι ο σύζυγός της, καταγράφει το περιστατικό με το κινητό του. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν δημοσιευτεί, δεν παρενέβη, ενώ εμφανίζεται να αντιμετωπίζει τη σκηνή διαφορετικά από τη γυναίκα.

Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο και για ενέργεια ενός από τους υπευθύνους, ο οποίος φέρεται να κλώτσησε τα πόδια της γυναίκας προκειμένου να την τοποθετήσει στη σωστή θέση πριν από το άλμα.

«Φοβάμαι», ακούγεται να λέει η τουρίστρια, ενώ συνεχίζει να ζητά να την αφήσουν.

Παρά τις εκκλήσεις της, η γυναίκα τελικά βρέθηκε στο κενό και πραγματοποίησε την πτώση από ύψος περίπου 80 μέτρων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επέζησε και επέστρεψε στην πλατφόρμα.

Ωστόσο, η αντίδρασή της μετά την επιστροφή της ήταν έντονη, καθώς εμφανίστηκε ιδιαίτερα αναστατωμένη και εξοργισμένη.

Μάλιστα, εργαζόμενος φέρεται να τη ρώτησε αν ήθελε να πραγματοποιήσει και δεύτερο άλμα, με την ίδια να απαντά επανειλημμένα: «Όχι, όχι, όχι! Είπα "όχι"! Φοβάμαι... Αφήστε με!».

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ εξετάζονται και άλλες καταγγελίες επισκεπτών.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, υπάρχουν ισχυρισμοί και από άλλους επισκέπτες ότι πιέστηκαν να πραγματοποιήσουν άλματα παρά τη θέλησή τους. Οι αρχές καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες και κατά πόσο τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Λουκέτο» και εισαγγελική έρευνα για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες

13:05ANNOUNCEMENTS

Θέατρο Τέχνης - Το Θαύμα έρχεται αυτή την Παρασκευή στη σκηνή της Φρυνίχου

12:59LIFESTYLE

Πόσα παιδιά έχει τώρα ο Μπραντ Πιτ με την Τζολί: Εγκαταλείπει επίσημα το επώνυμό της η Ζαχάρα

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Στρατοδικείο ο γιατρός για τον 57χρονο που πέθανε από καρκίνο μετά από καθυστερημένη διάγνωση

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Βάλτε πλάτη» - Τι είπε ο πρωθυπουργός σε πολίτες στον Ασπρόπυργο

12:50LIFESTYLE

«Εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα»:Η συγκινητική ανάρτηση για τον Λορέντζο Καριέρε από τον γιο του

12:48WHAT THE FACT

Νέφος πλάσματος κατευθύνεται προς τη Γη: Γεωμαγνητική καταιγίδα στις 2 Οκτωβρίου

12:40ANNOUNCEMENTS

Το Μαγαζάκι του τρόμου-Το θρυλικό μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ έρχεται στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

12:37ΕΥ ΖΗΝ

Με πόσα γραμμάρια βρώμης την ημέρα θα μειώσετε ρεαλιστικά την χοληστερόλη

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα απεργίας στη Γαλλία: Πυροσβέστες και μαθητές «οδηγούν» τις κινητοποιήσεις - 170 συγκεντρώσεις

12:29ANNOUNCEMENTS

Release Athens: Υποδέχεται τους The Neighbourhood, την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2027, στο Markopoulo Complex!

12:16ANNOUNCEMENTS

Διπλή αγωνιστική στη Euroleague και πρεμιέρα στο EuroCup με αμέτρητες αγορές και «20 & Κάρφωσες»* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σήμερα η συνάντηση με τους επικεφαλής των κολλοσών της ΑΙ - Ακύρωσε την κυκλοφορία νέου μοντέλου η OpenAI

12:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία Ελλάδας - Βουλγαρίας για τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ - Παραχωρούνται στη γείτονα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

«Αφήστε με, φοβάμαι»: Έριξαν τουρίστρια από ύψος 80 μέτρων ενώ παρακαλούσε να σταματήσουν - Βίντεο

12:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά εισηγείται ο εισαγγελέας - Ανάμεσά τους και του τραγουδιστή

12:06ΕΥ ΖΗΝ

Πώς το ελαιόλαδο επηρεάζει τον ύπνο

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Βρέθηκε στο πιλοτήριο ενός Airbus A321 και συνομίλησε με τους πιλότους – Βίντεο

12:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με «Ριφιφί» και «Σόι» σαρώνει ο ALPHA

12:02ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Κίνα, η Venture Global και η Atlantic SEE LNG Trade

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε τα φασόλια και τις φακές πιο εύπεπτα για λιγότερα αέρια

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα στο όριο του «omega block» - Η πρόγνωση ECMWF και GFS για αρκτική εισβολή

12:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία Ελλάδας - Βουλγαρίας για τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ - Παραχωρούνται στη γείτονα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

«Αφήστε με, φοβάμαι»: Έριξαν τουρίστρια από ύψος 80 μέτρων ενώ παρακαλούσε να σταματήσουν - Βίντεο

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θάσο: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Θα φωνάζω όσο θέλω»: ΕΔΕ κι αλλαγή σχολείου για τη διευθύντρια, συνελήφθη μητέρα για την επίθεση

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Άγριος τσακωμός Μπαλάσκα-διευθυντή πρωτοβάθμιας για την εκπαιδευτικό - «Θα πήγαινε το μαλλί τσιμέντο αν το έκανε στο παιδί μου - Είσαι σε χειρότερο επίπεδο από το βίντεο εσείς» - Διατάχθηκε ΕΔΕ

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καύσιμα: Ποια είναι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει αύριο ο Μητσοτάκης

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τον βρήκαμε λερωμένο με εμετούς, κλείστε το μήπως γλιτώσει κανείς, ούτε απ' έξω» - Σοκάρουν οι καταγγελίες συγγενών των ασθενών

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

06:52LIFESTYLE

Εκπομπές στα σκαριά - Από τη Φαίη Σκορδά στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

12:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά εισηγείται ο εισαγγελέας - Ανάμεσά τους και του τραγουδιστή

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niñο: Ο Ειρηνικός «βράζει» και αλλάζει την πορεία του χειμώνα 2026/2027

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε ηλεκτρικό πατίνι σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο ο Τριαντόπουλος για το «μπάζωμα» στο σημείο της τραγωδίας

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ