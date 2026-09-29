Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά εισηγείται ο εισαγγελέας

Snapshot Ο 32ος τακτικός ανακριτής ζήτησε την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο εισαγγελέας εισηγήθηκε θετικά προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για το αίτημα άρσης του απορρήτου.

Το αίτημα καλύπτει το χρονικό διάστημα από τις 11 Ιουλίου 2026 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, την επομένη του θανάτου του τραγουδιστή.

Συσκευές που εξετάζονται περιλαμβάνουν τα κινητά του τραγουδιστή, δύο κατηγορουμένων γιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας του ιατρείου.

Στόχος της έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας τους. Snapshot powered by AI

Την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζητεί ο 32ος τακτικός ανακριτής, με τον εισαγγελέα να τάσσεται υπέρ του αιτήματος και να εισηγείται θετικά προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο καλείται να λάβει την τελική απόφαση.

Το αίτημα αφορά έξι κινητά τηλέφωνα, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB, τα οποία κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Στις συσκευές περιλαμβάνονται τα κινητά τηλέφωνα του τραγουδιστή, των δύο κατηγορουμένων γιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο.

Ο ανακριτής ζητεί να εξεταστεί το σύνολο των στοιχείων ψηφιακής επικοινωνίας, με την αιτούμενη άρση του απορρήτου να καλύπτει το ανώτατο χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος, από τις 11 Ιουλίου 2026 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, την επομένη του θανάτου του τραγουδιστή.

Στόχος της έρευνας είναι να διακριβωθούν, μέσω των επικοινωνιών, οι ενέργειες των κατηγορουμένων κατά το διάστημα πριν και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, με το οποίο θα κριθεί το αίτημα, αναμένεται να εκδοθεί εντός της εβδομάδας.