«Εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα»:Η συγκινητική ανάρτηση για τον Λορέντζο Καριέρε από τον γιο του

Snapshot Ο Λορέντζο Καριέρε απεβίωσε στις 15 Ιουλίου 2026 σε ηλικία 51 ετών.

Ο γιος του, Ρομπέρτο, δημοσίευσε φωτογραφία του πατέρα του στα social media δύο μήνες μετά τον θάνατό του.

Η ανάρτηση του Ρομπέρτο συνοδεύτηκε από μια συγκινητική φράση που εκφράζει την επιθυμία να παραμείνουν μαζί για πάντα.

Ο Ρομπέρτο έχει εκφράσει δημόσια τη θλίψη του για την απώλεια του πατέρα του και στο παρελθόν. Snapshot powered by AI

Μια φωτογραφία του πατέρα του, Λορέντζο Καριέρε, και λίγα λόγια γεμάτα συναίσθημα μοιράστηκε στα social media ο γιος του, Ρομπέρτο, δυόμισι μήνες μετά την απώλειά του.

Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 51 ετών, αφήνοντας πίσω του την οικογένειά του, φίλους και ανθρώπους που τον είχαν γνωρίσει μέσα από την καλλιτεχνική του πορεία.

Ο Ρομπέρτο έχει αναφερθεί και στο παρελθόν δημόσια στην απώλεια του πατέρα του, εκφράζοντας μέσα από αναρτήσεις του τη βαθιά του θλίψη. Αυτή τη φορά επέλεξε να δημοσιεύσει μια φωτογραφία του Λορέντζο και να τη συνοδεύσει με μια σύντομη, αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη φράση.

«Εδώ ήσουν εσύ. Εδώ ήμουν εγώ. Εκεί θα ήθελα να είμαστε για πάντα», έγραψε.

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