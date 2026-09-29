Δίκη Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο ο Τριαντόπουλος για το «μπάζωμα» στο σημείο της τραγωδίας

Snapshot Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του «μπαζώματος» στα Τέμπη.

Η παραπομπή βασίζεται στην πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά.

Ο Τριαντόπουλος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στον τόπο της τραγωδίας.

Η κατηγορία αφορά την αλλοίωση του χώρου πριν την ολοκλήρωση της περισυλλογής των θυμάτων. Snapshot powered by AI

Στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση του αποκαλούμενου «μπαζώματος» στα Τέμπη, με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να υιοθετεί την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά.

Ο πρώην υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, καθώς και την αλλοίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή όλων των θυμάτων.

Στο εδώλιο, με την ιδιότητα του συμμέτοχου στην παράβαση καθήκοντος, παραπέμπονται μαζί με τον πρώην υφυπουργό ακόμη τέσσερα πρόσωπα που είχαν θέσεις ευθύνης κατά τον χρόνο των γεγονότων.

Πρόκειται για τον τότε περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον πρώην γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στον τόπο του συμβάντος Αγάπιο Χαρακόπουλο και τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελο Φαλάρα.

Τι είναι το ειδικό δικαστήριο

Το Ειδικό Δικαστήριο αρμόδιο για υποθέσεις ποινικής ευθύνης Υπουργών, παλαιότερα γνωστό κι ως υπουργοδικείο, είναι ένα ειδικό δικαστήριο. Η συγκρότηση και η αρμοδιότητά του ρυθμίζονται στο άρθρο 86 παρ. 4 του Συντάγματος.

Το δικαστήριο αυτό έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδικάζει ποινικά αδικήματα που τελέστηκαν από μέλη της Κυβέρνησης και Υφυπουργούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης σε αυτό το δικαστήριο παραπέμπεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τα εγκλήματα της εσχάτης προδοσίας και της παραβίασης, με πρόθεση, του Συντάγματος. Το δικαστήριο αυτό δεν έχει σχέση με το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

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