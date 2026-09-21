Πλακιάς για Τέμπη: Πού είναι τώρα όλοι αυτοί που έκαναν αντιπολίτευση πάνω στα ξυλόλια;

Snapshot Ο Νίκος Πλακιάς εκφράζει απορία για την απουσία αντιπολιτευτικής κριτικής από όσους στο παρελθόν είχαν ασκήσει έντονη κριτική σχετικά με το παράνομο φορτίο ξυλολίου.

Καταγγέλλει ότι τα μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί είχαν προωθήσει αφηγήματα που βόλευαν την κυβέρνηση, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων φώναζαν για την αλήθεια.

Υπογραμμίζει ότι η ζημιά στην κοινωνία από αυτή την παραπληροφόρηση είναι ανεπανόρθωτη, παρότι το νομικό πλαίσιο υποστηρίζεται από την πλευρά του.

Κατηγορεί την κυβέρνηση και τους υπουργούς της για ευθύνες και καταδικάζει την στάση όσων αποσιώπησαν την αλήθεια, χαρακτηρίζοντάς την ντροπιαστική. Snapshot powered by AI

Σε μια οργισμένη ανάρτηση προχώρησε ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Αναλυτικά όσα είπε:

Απορώ εδώ και μια εβδομάδα!!

Ένας υπουργός της κυβέρνησης έχει πάρει φόρα και πάει σε όλα τα κανάλια, ακόμα και σε εκείνα που κατά την διάρκεια της επιδημίας του ξυλολίου φιλοξενούσαν στις εκπομπές τους πραγματογνώμονες και ειδικούς επάνω στο θέμα του παράνομου φορτίου και τα ζωγράφιζαν κιόλας στα πλατώ τους.

Και απορώ !!! Όλοι εκείνοι που κάνανε τότε αντιπολίτευση πάνω στα ξυλόλια και στα λαθρεμπορια πού είναι τώρα να βγουν να τον αντικρούσουν και να τον βάλουν στην θέση του;

Πού είναι η Κωνσταντοπουλου, ο Βελόπουλος, ο Αρβανίτης, ο Κασσελακης, ο Φάμελλος, ο Ανδρουλακης και οι άλλοι που το είχαν κάνει σημαία και εμείς τρεις οικογένειες φωνάζαμε να απομακρυνθούν από εκεί διότι όλα ήταν στημένα και βόλευε την κυβέρνηση το αφήγημα του ξυλολίου;

Πού είναι; Πού είναι οι δημοσιογράφοι που μέρα νύχτα μιλούσαν για εύφλεκτα υλικά και φιλοξενούσαν όποιον έλεγε την μεγαλύτερη βλακεία και ψέκα; Πού είναι;

Η ζημιά που κάνανε ανεπανόρθωτη. Όχι στο νομικό κομμάτι!!! Ευτυχώς εκεί είμαστε εμείς που υποστηρίζουμε την αλήθεια και τις πραγματικές ευθύνες της κυβέρνησης όπως και των υπουργών της.

Αλλά η ζημιά στην κοινωνία έγινε και είναι ανεπιστρεπτί. Αλλά!!! Να σας κουνάνε το δάκτυλο οι πραγματικοί δολοφόνοι και εσείς να λουφάξετε είναι πέρα από τον ανθρώπινο νου.

Ντροπή σας!!! Ραγιάδες !!!

Διαβάστε επίσης