Το «Σούπερ Ελ Νίνιο» δείχνει τα «δόντια» του: Τα δύσκολα έρχονται και 100% θα φέρουν προβλήματα

Snapshot Οι μέσες παγκόσες θερμοκρασίες για τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026 είναι 1,22 °C πάνω από το μέσο όρο αναφοράς.

Το 2026 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος στην ιστορία, με το 2027 πιθανό να είναι ακόμη πιο θερμό λόγω του «Σούπερ Ελ Νίνιο».

Το φαινόμενο «Σούπερ Ελ Νίνιο» προκαλεί αύξηση των θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών του ισημερινού Ειρηνικού, με θερμοκρασίες που αναμένεται να αυξηθούν έως και 4 °C.

Ο Αύγουστος του 2026 ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ, με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας.

Υπάρχει σχεδόν 100% βεβαιότητα ότι το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» θα προκαλέσει προβλήματα έως τον Φεβρουάριο του 2027, επάζοντας παγκόσμια καιρικά πρότυπα και συνθήκες. Snapshot powered by AI

Απειλητικές είναι οι διαθέσεις του φαινομένου Σούπερ Ελ Νίνιο, με τις επιδράσεις του να είναι ήδη αισθητές σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η Γη φαίνεται να οδεύει προς το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά από ένα σκληρό καλοκαίρι με ακραίες θερμοκρασίες.

Οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες για τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους είναι ήδη 1,22 °C πάνω από το μέσο όρο αναφοράς.

Με αυτόν τον ρυθμό, το 2026 φαίνεται ότι θα καταστεί το δεύτερο θερμότερο έτος στην καταγεγραμμένη ιστορία – ακριβώς πίσω από το 2024. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι αναφέρουν πλέον ότι οι μέσες θερμοκρασίες αναμένεται να εκτοξευθούν προς τα πάνω τους τελευταίους μήνες του έτους.

Το Σούπερ Ελ Νίνιο έχει προκαλέσει αύξηση των θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών στον ισημερινό Ειρηνικό και καθώς η συσσώρευση θερμότητας αρχίζει να εξαπλώνεται σε όλο τον πλανήτη, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν σε νέα υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το φαινόμενο δεν αναμένεται να φτάσει στο αποκορύφωμά του πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου ή τον Ιανουάριο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το 2027 πιθανότατα θα είναι ακόμη πιο ζεστό.

Αυτό συμβαίνει μετά από ένα καλοκαίρι που έσπασε τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε όλο τον κόσμο.

We could be heading for a "Super El Niño"🦸🌀



El Niño is declared when Pacific temperatures rise 0.5°C above average. Forecasts suggest 2026 could see rises of 2–3°C.



Find out how the @IFRC is getting to reduce humanitarian impacts ➡️ https://t.co/kiFAwf17SM pic.twitter.com/GkxEKJ98ii — UNDRR (@UNDRR) September 18, 2026

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής «Κοπέρνικος» δείχνουν ότι ο Αύγουστος του 2026 ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ. Ήταν κατά 0,1 °C θερμότερος από τον Ιούλιο, ο οποίος συνήθως είναι ο θερμότερος μήνας του έτους.

Ο Τάιλερ Ρόις, ειδικός μετεωρολόγος της AccuWeather, αναφέρει: «Αυτό που ξεχωρίζει είναι πόσο εκτεταμένη και επίμονη ήταν η ζέστη, από την ατμόσφαιρα έως τους ωκεανούς.«Τώρα παρατηρούμε ένα φαινόμενο El Niño που ενισχύεται ραγδαία και αναπτύσσεται πάνω σε αυτό το ασυνήθιστα θερμό παγκόσμιο υπόβαθρο. Αυτός ο συνδυασμός θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα.»

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η άνοδος των θερμοκρασιών των ωκεανών ήδη απειλεί με ακραίες συνθήκες, καθώς η παγιδευμένη θερμότητα εξαπλώνεται από τη θάλασσα προς τη στεριά. Εκτός των πολικών περιοχών, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Αύγουστο έφτασε τους 21,07 °C, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για τον μήνα αυτό και η δεύτερη υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για οποιονδήποτε μήνα.

Αυτό ήταν επίσης εξαιρετικά ασυνήθιστο, δεδομένου ότι οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας συνήθως κορυφώνονται τον Μάρτιο, γεγονός που υποδηλώνει ότι το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» έχει ήδη σοβαρές συνέπειες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η αύξηση της θερμοκρασίας στον Ειρηνικό θα μπορούσε να φτάσει τους 3 °C, ενώ ορισμένες εκθέσεις προβλέπουν αύξηση που φτάνει έως και τους 4 °C.

Αυτό σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες πιθανότατα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς το «Σούπερ Ελ Νίνιο» θα φτάσει στο αποκορύφωμά του γύρω στις αρχές του 2027. «Από πολλές απόψεις, αυτή η ιστορία μόλις ξεκινά», λέει ο Ρόις.

«Το φαινόμενο Ελ Νίνιο συνεχίζει να εντείνεται ραγδαία και μπορεί να αναδιαμορφώσει το ρεύμα τζετ και να μετατοπίσει τις διαδρομές των καταιγίδων, καθώς και τα πρότυπα βροχόπτωσης και θερμοκρασίας σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη.

«Οι επιπτώσεις αυτού του φαινομένου ενδέχεται να επεκταθούν πολύ πέρα από τον Ειρηνικό τους επόμενους μήνες.»

Οι προβλέψεις δείχνουν «εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα, σχεδόν 100%», ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα προκαλέσει προβλήματα μέχρι τον Φεβρουάριο – είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται μια τόσο κατηγορηματική ενημέρωση.

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