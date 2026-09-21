Πούτιν: Οι 5 τρόποι που μπορεί να αξιοποιήσει την εκλογική νίκη του στη ρωσική Δούμα

Snapshot Το κόμμα Ενωμένη Ρωσία διατήρησε την πλειοψηφία στη Δούμα μέσω ενός ελεγχόμενου πολιτικού συστήματος που απέκλεισε αντιπολιτευόμενους υποψήφιους.

Ο Πούτιν αναμένεται να χρησιμοποιήσει την εκλογική νίκη ως εντολή για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η εκλογική επιτυχία αναμένεται να ενισχύσει την προβολή των βετεράνων πολέμου ως μέλη μιας νέας πολιτικής ελίτ.

Ο Πούτιν θα παρουσιάσει τη Ρωσία ως χώρα που τηρεί το εκλογικό χρονοδιάγραμμα, σε αντίθεση με την Ουκρανία.

Υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση μέτρων καταστολής και πιθανή επιστράτευση μετά τις εκλογές, παρά τις δημόσιες αρνήσεις του Πούτιν. Snapshot powered by AI

Το κόμμα Ενωμένη Ρωσία διατήρησε την συντριπτική πλειοψηφία στην ρωσική Δούμα στο πλαίσιο ενός αυστηρά ελεγχόμενου πολιτικού συστήματος που είχε φροντίσει να αποκλείσει τους περισσότερους υποψήφιους που αντιτίθενται στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Οι 5 λόγοι για τους οποίους αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι χρήσιμο για τον Βλαντίμιρ Πούτιν:

Εντολή για συνέχιση του πολέμου

Από την θέση του προέδρου ή του πρωθυπουργού εδώ και περισσότερο από είκοσι πέντε χρόνια, η κυριαρχία του Πούτιν επί της Ρωσίας δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο ασφυκτική. Ομως ο πόλεμος έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο χρόνο από όσο πολλοί Ρώσοι πίστευαν και πλέον ο αντίκτυπός του αρχίζει να γίνει πολύ αισθητός στην Ρωσία.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά της Ρωσίας έχουν κλιμακωθεί και η Μόσχα έγινε χθες στόχος της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα επίθεσης ενανητίον της. Αν και οι απώλειες αμάχων είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με την Ουκρανία, έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά την διάρκεια του έτους.

Οι επιθέσεις κατά των διυλιστηρίων πετρελαίου έχουν προκαλέσει ελλείψεις σε καύσιμα, την ώρα που επιχειρήσεις πλήττονται από επιθέσεις των ουκρανικών drones κατά των εφοδιαστικών τους κέντρων και δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ρώσοι είναι όλο και πιο ανήσυχοι.

Ο Πούτιν εμφάνισε τις εκλογές ως τεστ με θέμα την υποστήριξη προς τον πόλεμο και τώρα είναι πιθανόν ότι θα χρησιμοποιήσει το εκλογικό αποτέλεσμα για να ισχυρισθεί ότι η πλειοψηφία των Ρώσων υποστηρίζει την απόφασή του να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την επίτευξη των στόχων του.

Δημιουργία μίας «νέας ελίτ»

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι όσοι πολέμησαν στην Ουκρανία είναι «μαχητές», τμήμα μίας «ελίτ» στην οποία έχει υποσχεθεί περίβλεπτες καριέρες.

Περίπου 200 «βετεράνοι» διεκδίκησαν μία θέση στην Δούμα και αναμένεται ότι ο Πούτιν θα εκμεταλλευθεί την «επιτυχία» τους για να τους παρουσιάσει ως παράδειγμα της μεταχείρισης που επιφυλάσσει η Μόσχα σε εκείνους που διακινδύνευσαν την ζωή τους για την πατρίδα και του δρόμου που μπορεί να ανοίξει η θητεία προς μία προβεβλημένη πολιτική καριέρα. Ο Πούτιν ελπίζει επίσης ότι αυτό θα ενθαρρύνει και άλλους να καταταγούν.

«Αντίθεση» με την Ουκρανία

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν κατέχει νόμιμα την θέση αφού η πενταετής του θητεία ολοκληρώθηκε τον Μάιο 2024 και έκτοτε δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές στην εμπόλεμή χώρα.

Ο στρατιωτικός νόμος που ισχύει από το 2022 απαγορεύει την διεξαγωγή εκλογών εν καιρών πολέμου και το σύνταγμα ορίζει ότι ο πρόεδρος υπηρετεί μέχρι ένας νεοεκλεγείς πρόεδρος πάρει την θέση του. Αλλά ο Πούτιν αναμένεται να αψηφήσει την αμφισβήτηση του ρωσικού πολιτικού συστήματος για να δηλώσει ότι, «αντίθετα με την Ουκρανία, η Μόσχα τήρησε το εκλογικό χρονοδιάγραμμα παρά τον πόλεμο και έδωσε στους πολίτες την ευκαιρία να ψηφίσουν».

Μια αίσθηση κανονικότητας

Ο Πούτιν θέλει πολύ να δείξει στους Ρώσους ότι παρά τον πόλεμο και τα παρελκόμενά του η ζωή μπορεί να συνεχισθεί όπως πριν. Οι όλο και βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος καταστροφικές ουκρανικές επιθέσεις κατά τον πέμπτο χρόνο του πολέμου έχουν καταστήσει δύσκολο τον στόχο αυτόν. Αλλά η διεξαγωγή μίας εκλογικής διαδικασίας στην μεγαλύτερη γεωγραφικά χώρα του κόσμου και σε 11 ζώνες ώρας μπορεί και να βοηθήσει τον Πούτιν να διαβεβαιώσει τους Ρώσους ότι η ζωή συνεχίζεται όπως προπολεμικά.

Κάλπες σε εκλογικό τμήμα κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών εκλογών στο τμήμα της περιφέρειας Ντόνετσκ που ελέγχεται από τη Ρωσία, στην Ουκρανία, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 AP

Επιστράτευση/Λογοκρισία

Ο Πούτιν απέρριψε ως «ανοησίες» τις εκτιμήσεις τις προερχόμενες από δυτικά μέσα ότι η Ρωσία θα προχωρήσει σε μετεκλογική επιστράτευση για να τροφοδοτήσει τις ρωσικές δυνάμεις στο μέτωπο της Ουκρανίας λέγοντας ότι είναι μία κακόβουλη κίνηση για την πρόκληση πανικού.

Ωστόσο, Ρώσοι και ξένοι παρατηρητές φοβούνται ότι είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσει το αποτέλεσμα των εκλογών για να δικαιολογήσει μία τέτοια κίνηση, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των ρωσικών απωλειών και της πρόθεσης της Μόσχας να επιταχύνει τη κατάληψη ουκρανικών εδαφών.

Οι ίδιοι παρατηρητές φοβούνται ότι οι ρωσικές αρχές μπορεί να ενισχύσουν τα μέτρα καταστολής μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων αφού δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη για την διατήρηση του κλίματος ευφορίας και ανάτασης που προηγήθηκε της ψηφοφορίας.

Συγκεκριμένα αναφέρονται σε σχέδια που είχαν εξεταστεί στο παρελθόν για την επιβολή επιπλέον χρεώσεων από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας προς καταναλωτές με μηνιαία κατανάλωση άνω των 15 gigabytes σε δεδομένα από ξένες πηγές. Θεωρήθηκε ότι το μέτρο αυτό θα έβαζε στο στόχαστρο κυρίως ανθρώπους που χρησιμοποιούν VPN για να έχουν πρόσβαση σε ιστότοπους και εφαρμογές που είναι απαγορευμένοι στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Η Μόσχα δεν έχει δώσει δημοσίως καμία ένδειξη ότι σκοπεύει να επαναφέρει άμεσα αυτό το σχέδιο.