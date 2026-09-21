Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Σκανδιναβίας ρίχνει έως και 10 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Ελλάδα

Snapshot Ένας ισχυρός αντικυκλώνας στον Βόρειο Ατλαντικό και τη Σκανδιναβία προκαλεί απότομη πτώση της θερμοκρασίας στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Οι θερμοκρασίες θα μειωθούν κατά 10-16 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις στη Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Τουρκία.

Οι νυχτερινές θερμοκρασίες θα σημειώσουν σημαντική πτώση, προκαλώντας τις πρώτες παγωνιές και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά των Καρπαθίων και των βόρειων Βαλκανίων.

Η ψυχρή εισβολή θα διαρκέσει έως τα μέσα της εβδομάδας, ενώ αργότερα ο αντικυκλώνας θα επεκταθεί ξανά προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Οι ψυχρές συνθήκες θα επηρεάσουν τη θερμοκρασία τόσο τη νύχτα όσο και τη μέρα, με θερμοκρασίες μεταξύ 10 και 20 βαθμών Κελσίου στα νότια και κεντρικά Βαλκάνια, χαμηλότερα από τα φυσιολογικά για το δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Η κύρια αιτία για την απότομη πτώση της θερμοκρασίας αυτή την εβδομάδα είναι ένας ισχυρός αντικυκλώνας που αναπτύσσεται στον Βόρειο Ατλαντικό και τη Σκανδιναβία. Το πεδίο υψηλών πιέσεων δημιουργεί έναν άμεσο διάδρομο μεταφοράς ψυχρών αερίων μαζών από τον βορρά, επιτρέποντας σε πολικό αέρα να κινηθεί βαθιά προς την Ανατολική Ευρώπη.

Καθώς το ψυχρό μέτωπο θα κινείται προς τα νότια, οι μέγιστες θερμοκρασίες στις περιοχές που θα επηρεαστούν θα υποχωρήσουν κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις πρόσφατες εποχικές μέσες τιμές.

Καθώς η πολική αέρια μάζα θα εγκατασταθεί στην περιοχή, οι καθαροί ουρανοί κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι ασθενείς άνεμοι θα ευνοήσουν τις πρώτες πρωινές παγωνιές σε κοιλάδες και αγροτικές περιοχές από τις χώρες της Βαλτικής μέχρι τα κεντρικά Βαλκάνια, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα των Καρπαθίων και πιθανώς των βόρειων Βαλκανίων, η πτώση της θερμοκρασίας θα προκαλέσει και τις πρώτες αξιόλογες χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές για το φετινό φθινόπωρο.

Παρότι η ψυχρή εισβολή θα διαρκέσει μόνο μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, θα είναι ιδιαίτερα αισθητή για τα δεδομένα του δεύτερου μισού του Σεπτεμβρίου.

Ο αντικυκλώνας φέρνει πολικό αέρα στα Βαλκάνια

Η καιρική εικόνα πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό και την Ευρώπη χαρακτηρίζεται αυτή την εβδομάδα από έναν ισχυρό αντικυκλώνα στη Δυτική και Νοτιοδυτική Ευρώπη, ο οποίος επεκτείνεται προς τη Βόρεια Ευρώπη, καθώς αναπτύσσεται υψηλό βαρομετρικό στη Σκανδιναβία.

Παράλληλα, ένα μεγάλο αυλώνας ψυχρών αερίων μαζών θα κινηθεί προς την Ανατολική Ευρώπη την Τρίτη και θα επεκταθεί προς τα νότια μέσα στην εβδομάδα, φτάνοντας μέχρι τα νότια Βαλκάνια και την Τουρκία.

Η διάταξη των ανέμων ανάμεσα στον αντικυκλώνα στα δυτικά και τις χαμηλότερες πιέσεις στα ανατολικά δημιουργεί μεσημβρινή κυκλοφορία, μεταφέροντας ψυχρή αέρια μάζα σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Στην επιφάνεια, το πεδίο υψηλών πιέσεων που συνδέεται με τον ισχυρό αντικυκλώνα στα δυτικά θα επεκταθεί γρήγορα προς τη Σκανδιναβία και την Κεντρική Ευρώπη, την ώρα που ψυχρές αέριες μάζες θα εισέρχονται στην Ανατολική Ευρώπη.

Την Τρίτη, η ψυχρή αέρια μάζα θα επηρεάσει μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, φτάνοντας στην Ελλάδα και το Αιγαίο την Τετάρτη, ενώ στη συνέχεια θα κινηθεί προς την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και την Τουρκία.

Οι θερμοκρασίες στα χαμηλά και μεσαία επίπεδα της ατμόσφαιρας θα είναι περίπου 6 έως 10 βαθμούς χαμηλότερες από τα κανονικά για τα τέλη Σεπτεμβρίου, μια σημαντική μεταβολή μετά τις παρατεταμένες θερμές συνθήκες των προηγούμενων ημερών.

Έως και 16 βαθμούς κάτω από τα κανονικά

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες στα Βαλκάνια αναμένονται την Τρίτη, με αποκλίσεις 10 έως 15 βαθμών κάτω από τις μακροχρόνιες μέσες τιμές σε Σερβία, Βοσνία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Σημαντική θα είναι η ψυχρή εισβολή και στην Ελλάδα, καθώς και στη βορειοδυτική Τουρκία.

Την Τετάρτη, οι μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις αναμένονται στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και κυρίως την Τουρκία, όπου στη δυτική Τουρκία η θερμοκρασία θα είναι 12 έως 16 βαθμούς χαμηλότερη από τα κανονικά επίπεδα.

Καθώς ο πυρήνας της ψυχρής εισβολής θα μετακινείται προς τα νότια Βαλκάνια στα μέσα της εβδομάδας, οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν σταδιακά να ανεβαίνουν. Παράλληλα, ο αντικυκλώνας από τη Δυτική Ευρώπη θα αρχίσει να επεκτείνεται ξανά προς την Κεντρική Ευρώπη.

Έρχονται οι πρώτες παγωνιές

Οι νυχτερινές θερμοκρασίες θα σημειώσουν μεγάλη πτώση μετά το πέρασμα του ψυχρού μετώπου, με τα ξημερώματα της Τρίτης και της Τετάρτης να βρίσκουν αρκετές περιοχές σε μονοψήφιες θερμοκρασίες. Τοπικά, δεν αποκλείεται να σημειωθούν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και οι πρώτες παγωνιές του φθινοπώρου.

Ψυχρός θα είναι και ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ψυχροί άνεμοι θα κάνουν την Τρίτη ιδιαίτερα κρύα, ενώ παρόμοιες συνθήκες θα επικρατήσουν και την Τετάρτη, καθώς ο πυρήνας της ψυχρής εισβολής θα παραμείνει πάνω από τα νότια και κεντρικά Βαλκάνια και τη δυτική Τουρκία.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν μεταξύ των 10 και 20 βαθμών Κελσίου στα νότια και κεντρικά Βαλκάνια, αρκετά χαμηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή, παρά το γεγονός ότι η τουριστική περίοδος σε Ελλάδα και Τουρκία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις δείχνουν ότι το μοτίβο στην Ευρώπη θα παραμείνει διπολικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Στη συνέχεια, ο αντικυκλώνας αναμένεται να επεκταθεί προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς πλησιάζει το τέλος του Σεπτεμβρίου.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

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