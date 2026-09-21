Σίντι Κρόφορντ: Η συγκλονιστική ανάρτηση για τον γιο της 2 μήνες πριν τον θάνατό του

Snapshot Η Σίντι Κρόφορντ είχε δημοσιεύσει δύο μήνες πριν τον θάνατο του γιου της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μια τρυφερή αφιέρωση και παιδικές φωτογραφίες προς τιμήν των 27ων γενεθλίων του.

Ο Πρίσλεϊ πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες, ενώ η οικογένεια ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της.

Η Σίντι είχε δημόσια στηρίξει τον γιο της στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τον εθισμό, εκφράζοντας περηφάνια για τη δύναμη και το θάρρος του.

Ο Πρίσλεϊ μιλούσε ανοιχτά για τις εμπειρίες του με τον εθισμό και την απεξάρτηση, ενώ και ο πατέρας του τον ενθάρρυνε δημόσια για την προσπάθειά του. Snapshot powered by AI

Μόλις δύο μήνες πριν από τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, η Σίντι Κρόφορντ είχε γιορτάσει τα 27α γενέθλια του γιου της με ένα μήνυμα που αποτύπωνε τόσο την περηφάνια της για τον άνδρα που είχε γίνει όσο και τις αναμνήσεις της από το μικρό αγόρι που είχε μεγαλώσει.

Το super model δημοσίευσε τον Ιούλιο στο Instagram δύο παιδικές φωτογραφίες του, συνοδεύοντάς τες με μια τρυφερή αφιέρωση στον πρωτότοκο γιο της.

«Είμαι τόσο περήφανη για τον άνδρα που έχεις γίνει, αλλά εγώ θα σε βλέπω πάντα σαν το μικρό μου αγόρι! Σ’ αγαπώ», έγραψε.

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Ο Πρίσλεϊ πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες.

«Η οικογένεια ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη περίοδο», είναι η δήλωση της οικογένειας στα μέσα ενημέρωσης.

Η στήριξη της Σίντι Κρόφορντ στον γιο της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Η ανάρτηση της Σίντι για τα γενέθλια του γιου της ήταν ένα από τα αρκετά δημόσια μηνύματα ενθάρρυνσης που είχε μοιραστεί προς εκείνον, καθώς ο Πρίσλεϊ μιλούσε ανοιχτά για τις εμπειρίες του με τον εθισμό και την προσπάθεια απεξάρτησης.

Τον Μάρτιο, ο Πρίσλεϊ είχε δημοσιεύσει στο Instagram ένα βίντεο σχετικά με τη θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε. Η μητέρα του σχολίασε στην ανάρτηση: «Είσαι μαχητής! Πέρασες μέσα από τη φωτιά για να βρεις τον εαυτό σου! Είμαι τόσο περήφανη!».

Και ο Ράντε άφησε ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα κάτω από την ανάρτηση του γιου του, αναγνωρίζοντας το θάρρος που χρειάστηκε για να ζητήσει βοήθεια.

«Είμαι τόσο περήφανος για σένα και για το θάρρος σου. Το να αντιμετωπίζεις ό,τι είναι δύσκολο απαιτεί πραγματική δύναμη και το να σε βλέπω να βρίσκεις ξανά τον δρόμο προς τον εαυτό σου σημαίνει τα πάντα. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ», έγραψε.

Τα σχόλια αυτά έδιναν μια εικόνα της στήριξης και της ενθάρρυνσης που δεχόταν ο Πρίσλεϊ από τους γονείς του, καθώς προσπαθούσε να διαχειριστεί τις δυσκολίες για τις οποίες είχε επιλέξει να μιλήσει δημόσια.

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