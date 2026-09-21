Στη μάχη των ψηφοδελτίων μπαίνει η κεντροαριστερά: ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν τους «εκλεκτούς»

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τη διεύρυνσή του με νέες προσχωρήσεις, όπως αυτή του Αλέξανδρου Αυλωνίτη, και σκοπεύει να εντάξει στελέχη από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΕΛΑΣ δημιουργεί οργανωτικό μηχανισμό σε 59 εκλογικές περιφέρειες με 596 στελέχη για την υποστήριξη της προετοιμασίας ψηφοδελτίων και την ανάπτυξη τοπικών δομών.

Η ηγεσία της ΕΛΑΣ δεν επιτρέπει σε βουλευτές που εκλέχθηκαν με άλλα κόμματα να ενταχθούν στο νέο κόμμα χωρίς να παραδώσουν τη βουλευτική τους έδρα, προκαλώντας εντάσεις με ανεξάρτητους βουλευτές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την επιστροφή αποχωρησάντων στελεχών, με συζητήσεις σε προχωρημένο στάδιο με τον Νίκο Κοτζιά, τους πρώην υπουργούς Γιώργο Σταθάκη και Σταύρο Κοντονή, καθώς και την ανεξάρτητη βουλευτή Κυριακή Μάλαμα. Snapshot powered by AI

Η προεκλογική προετοιμασία μπαίνει πλέον σε πλήρη λειτουργία. Μετά τη ΔΕΘ και την παρουσίαση των βασικών πολιτικών και προγραμματικών τους προτάσεων, το βάρος μεταφέρεται στα πρόσωπα, στις οργανώσεις και τελικά στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.

Συνεχίζει τη διεύρυνση το ΠΑΣΟΚ

Στη Χαριλάου Τρικούπη η διαδικασία έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει συγκεκριμένες προσχωρήσεις. Την Παρασκευή ανακοινώθηκε επισήμως η ένταξη του Αλέξανδρου Αυλωνίτη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η διεύρυνση δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ. Η ένταξη νέων στελεχών σχεδιάζεται να γίνει σε δόσεις, με τον Ευάγγελο Αποστολάκη να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επόμενων κινήσεων. Σε δεύτερο χρόνο το ενδιαφέρον στρέφεται στη Νίνα Κασιμάτη, ενώ στις συζητήσεις έχει βρεθεί και το όνομα της Μυρτώς Κοροβέση.

Για τη Χαριλάου Τρικούπη η συγκρότηση των ψηφοδελτίων συνδέεται άμεσα και με την προσπάθεια πολιτικής διεύρυνσης, καθώς επιδιώκει να προσελκύσει πρόσωπα με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και κυρίως στελέχη που τα προηγούμενα χρόνια είχαν κινηθεί στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΕΛΑΣ στήνει μηχανισμό στην περιφέρεια

Διαφορετική είναι η πρόκληση για την ΕΛΑΣ, η οποία ως νέο κόμμα πρέπει ταυτόχρονα να αναζητήσει υποψηφίους και να δημιουργήσει από την αρχή οργανωτική παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται η συγκρότηση Συντονιστικών Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες, με 596 στελέχη να αναλαμβάνουν τον βασικό οργανωτικό κορμό σε τοπικό επίπεδο. Αποστολή τους είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία οργανώσεων σε δήμους και δημοτικές ενότητες, η εγγραφή νέων μελών και η στήριξη των τοπικών δράσεων του κόμματος.

Μία από τις βασικές δουλειές των Συντονιστικών στην πρώτη αυτή φάση θα είναι και η προετοιμασία της συγκρότησης των ψηφοδελτίων. Το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΕΛΑΣ, καθώς ειδικά στην επαρχία παραμένει αισθητή η έλλειψη στελεχών και οργανωτικής συγκρότησης σε σχέση με κόμματα που διαθέτουν πολυετή παρουσία και εδραιωμένες τοπικές δομές.

Τα στελέχη που συμμετέχουν στις Συντονιστικές δεν θα είναι τα ίδια υποψήφια στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Θα έχουν όμως την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα και θα αποτελέσουν ουσιαστικά τον σύνδεσμο της Αμαλίας με τις τοπικές κοινωνίες και την αναζήτηση νέων προσώπων.

Την ίδια στιγμή, η ηγεσία της ΕΛΑΣ αντιμετωπίζει ένα αρκετά πιο περίπλοκο ζήτημα. Πρόκειται για τους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ διατηρώντας τις έδρες τους και οι οποίοι πολιτικά βρίσκονται κοντά στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έχει ξεκαθαρίσει ότι εν ενεργεία βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο κόμμα όσο διατηρούν τη βουλευτική τους ιδιότητα. Παράλληλα, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχουν εκ των προτέρων εγγυήσεις για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια, καθώς οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν όταν έρθει η ώρα μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του κόμματος.

Ακριβώς εκεί αρχίζει να διαμορφώνεται το πρώτο δύσκολο σημείο στις σχέσεις της ΕΛΑΣ με τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αρκετοί εμφανίζονται απρόθυμοι να παραδώσουν τώρα τη βουλευτική τους έδρα χωρίς να γνωρίζουν αν τελικά θα έχουν θέση στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος. Πρόσφατο δημοσίευμα κατέγραψε αντίστοιχες τοποθετήσεις ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να παραιτηθούν χωρίς προηγούμενη διασφάλιση της πολιτικής τους πορείας.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα πρώτο αίσθημα δυσπιστίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Από τη μία, ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στη γραμμή ότι η ΕΛΑΣ δεν πρόκειται να δημιουργήσει Κοινοβουλευτική Ομάδα μέσα από μετακινήσεις βουλευτών. Από την άλλη, πρόσωπα που έχουν απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται πλέον ότι η προϋπόθεση αυτή δεν ήταν μια προσωρινή θέση αλλά αποτελεί σταθερό όρο για την ένταξή τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον και η δημόσια τοποθέτηση της Όλγας Γεροβασίλη στο Newsbomb ότι «βλέπει τον εαυτό της μέσα στο σχέδιο της ΕΛΑΣ», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι εκκρεμεί σχετική συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Η δήλωση αυτή ερμηνεύεται από αρκετούς και ως έμμεσο μήνυμα προς την ηγεσία της ΕΛΑΣ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς θα συμβεί με τους ανεξάρτητους βουλευτές που επιθυμούν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να παραιτηθούν από την έδρα τους χωρίς καμία εγγύηση για την επόμενη ημέρα.

Παράλληλα η ΕΛΑΣ συνεχίζει να αναζητά στελέχη και έξω από την παλιά δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ρόζας Βρεττού, η οποία αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ ασκώντας έντονη κριτική στην ηγεσία του και στη συνέχεια δήλωσε δημόσια ότι θεωρεί πως η ΕΛΑΣ μπορεί να αποτελέσει την πολιτική εναλλακτική που αναζητά.

Η Κουμουνδούρου ψάχνει επιστροφές

Στην ίδια μάχη μπαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Κουμουνδούρου να επιχειρεί από την πλευρά της να αντιστρέψει την πορεία αποχωρήσεων των προηγούμενων ετών και να επαναφέρει πρόσωπα που έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα.

Η περισσότερο προχωρημένη περίπτωση είναι εκείνη του Νίκου Κοτζιά, με τον οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις, ενώ όπως αποκάλυψε το Newsbomb, επαφές υπάρχουν επίσης με τους πρώην υπουργούς Γιώργο Σταθάκη και Σταύρο Κοντονή.

Παράλληλα, σε προχωρημένο επίπεδο βρίσκεται η συζήτηση με την ανεξάρτητη βουλευτή Κυριακή Μάλαμα. Η πρόσφατη συνυπογραφή κοινοβουλευτικής ερώτησης μαζί με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε μία ακόμη ένδειξη της επαναπροσέγγισής της με την Κουμουνδούρου.