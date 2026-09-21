Ηγουμενίτσα: Ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο

Snapshot Ο 27χρονος σύντροφος της 25χρονης ομολόγησε προφορικά τη δολοφονία της μετά από καβγά στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας.

Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή με βαθιά τραύματα από μαχαίρι στην καρωτίδα και στα πόδια, ενώ ο 27χρονος έφερε ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Αρχικά ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους, αλλά οι αντιφάσεις οδήγησαν στην ομολογία του.

Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας, ενώ εξετάζονται κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

Η σορός της 25χρονης αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή για περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Ανατροπή προέκυψε στην υπόθεση του θανάτου της 25χρονης η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ηγουμενίτσα, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε προφορικά ότι εκείνος τη σκότωσε.

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος, με βαθιά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην καρωτίδα και στα πόδια. Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε τραυματισμένος και ο 27χρονος, ο οποίος ήταν εκείνος που είχε ειδοποιήσει την Αστυνομία ζητώντας βοήθεια.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς έφερε ελαφρά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός του όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

«Τσακωθήκαμε και θόλωσα»

Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί τόσο στον ίδιο όσο και στην 25χρονη. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του και συνέχισαν την εξέτασή του.

Κατά την διάρκεια της κατάθεσής του, φέρεται να παραδέχθηκε προφορικά ότι προηγήθηκε καβγάς με τη σύντροφό του και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα».

Η 25χρονη που εργάζονταν εποχικά στην πόλη της Ηγουμενίτσας εντοπίστηκε νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου, ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τόσο το κίνητρο όσο και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία, ενώ παράλληλα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.

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