Θρίλερ στην Ηγουμενίτσα: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε ποδηλατόδρομο και τραυματισμένος άνδρας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηγουμενίτσα, μετά τον εντοπισμό πτώματος στον ποδηλατόδρομο της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thespro.gr, η σορός ανήκει σε νεαρή γυναίκα.

Σε κοντινό σημείο από εκεί όπου βρέθηκε η σορός, εντοπίστηκε 27χρονος άνδρας τραυματισμένος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η γυναίκα έφερε τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο.

Πριν από τη διακομιδή του, ο 27χρονος μίλησε στους αστυνομικούς και ανέφερε ότι άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν στον ίδιο και την 25χρονη.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από την περιοχή προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή γυναίκα.

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