Θρίλερ στην Ηγουμενίτσα: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε ποδηλατόδρομο και τραυματισμένος άνδρας
Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη
Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηγουμενίτσα, μετά τον εντοπισμό πτώματος στον ποδηλατόδρομο της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thespro.gr, η σορός ανήκει σε νεαρή γυναίκα.
Σε κοντινό σημείο από εκεί όπου βρέθηκε η σορός, εντοπίστηκε 27χρονος άνδρας τραυματισμένος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Η γυναίκα έφερε τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο.
Πριν από τη διακομιδή του, ο 27χρονος μίλησε στους αστυνομικούς και ανέφερε ότι άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν στον ίδιο και την 25χρονη.
Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από την περιοχή προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή γυναίκα.