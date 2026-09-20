Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ανήλικοι της πέταξαν γυάλινα μπουκάλια έξω από το κατάστημά της

Snapshot Ανήλικοι πέταξαν γυάλινα μπουκάλια από τον πρώτο όροφο εμπορικού κέντρου στα Μελίσσια, προκαλώντας θραύσματα πάνω στη Δήμητρα Αλεξανδράκη και τη βιτρίνα του καταστήματός της.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου ενώ εκείνη μιλούσε μέσω βίντεο κλήσης με πελάτισσα έξω από το μαγαζί της.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη κατέγραψε τα πρόσωπα των παιδιών με το κινητό της, κάλεσε την αστυνομία και πρόκειται να αναζητήσει τους γονείς τους.

Δεν θα σταματήσει μέχρι να υπάρξει τιμωρία για το περιστατικό, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιας ασυδοσίας. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό που βίωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη έκανε γνωστό μέσω Instagram σήμερα, Κυριακή.

Όπως εξήγησε, κάποια ανήλικα παιδιά φέρεται να πέταξαν γυάλινα μπουκάλια από τον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου που βρίσκεται το κατάστημα νυφικών που διαθέτει στα Μελίσσια, με αποτέλεσμα θραύσματα των γυαλιών να έρθουν πάνω της και στη βιτρίνα του μαγαζιού.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, όταν εκείνη βρισκόταν έξω από το κατάστημά της στο ισόγειο και μιλούσε μέσω βίντεο κλήσης με πελάτισσα. Εκείνη την ώρα, παιδιά που βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο ξεκίνησαν να πετούν από τον πάνω όροφο γυάλινα μπουκάλια, τα οποία έσπασαν δίπλα της.

Η ίδια διέκοψε την κλήση που είχε και προσπάθησε να βρει τους δράστες, έχοντας την κάμερα του κινητού της ανοιχτή. Όπως φαίνεται και σε βίντεο που ανέβασε σε story στο Instagram, τα παιδιά είχαν φύγει, ενώ ίσως πρόκειται για μαθητές φροντιστηρίου που λειτουργεί στο κτίριο.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέφερε ότι ειδοποίησε την αστυνομία προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό, ενώ δήλωσε ότι θα κάνει επιπλέον ενέργειες, καθώς αυτό που την ενδιαφέρει είναι να βρει τους γονείς των παιδιών. Σχολίασε ότι έχει βιντεοσκοπήσει τα πρόσωπα των παιδιών, ωστόσο δεν πρόκειται να αναρτήσει το υλικό για την προστασία της.

Η ίδια δήλωσε ότι δεν θα σταματήσει μέχρι να υπάρξει κάποια «τιμωρία» διότι αλλιώς θα συνεχίσει η «ασυδοσία».

Τι δήλωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη

«Και εκεί που τελειώνω επιστρέφω στο μαγαζί που έχω να κάνω ακόμα μια συνέντευξη πιο αργά μέσω video call, (επειδή είναι μακριά η συγκεκριμένη κοπέλα) είμαι έξω από το μαγαζί μου, κάθομαι εκείνη τη στιγμή, όπου είναι μες στο εμπορικό κάτι κ@λ@π@ιδ@ που δεν έχουν λόγο ύπαρξης αυτά τα ξεφτιλισμένα κ@λ@π@ιδ@, όπου πετάνε μπουκάλια γυάλινα, σπάνε, φεύγουνε θραύσματα σε μένα και στην βιτρίνα του μαγαζιού μου. Φυσικά κλείνω το τηλέφωνο, τους έχω όλους βίντεο τις φάτσες τους. Κάλεσα την αστυνομία, έγινε καταγραφή περιστατικού, φυσικά φύγανε… Αλλά δεν θα σταματήσω μέχρι να βρω τους γονείς σας…

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