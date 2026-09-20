Τρεις αδελφές επισκέφθηκαν τη λίμνη όπου πνίγηκε η μητέρα τους – 48 ώρες μετά ήταν νεκρές σε παραλία

Μυστήριο γύρω από τις συνθήκες των θανάτων των τριών αδελφών

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τρεις αδελφές επισκέφθηκαν τη λίμνη όπου πνίγηκε η μητέρα τους – 48 ώρες μετά ήταν νεκρές σε παραλία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τρεις αδελφές πνίγηκαν στη Βρετανία 48 ώρες μετά την επίσκεψή τους στη λίμνη όπου πνίγησε η μητέρα τους πριν από 16 χρόνια.
  • Η μητέρα τους είχε ψυχικά προβλήματα και πνίγηκε το 2010 κοντά στο σπίτι τους στο Μπέρμιγχαμ.
  • Η αστυνομία δεν βρήκε στοιχεία εγκληματικής ενέργειας ή εμπλοκής τρίτων στους θανάτους των αδελφών.
  • Η ξαδέλφη τους πιστεύει ότι η επίσκεψη στη λίμνη είχε βαθύτερη σημασία λόγω της μη επεξεργασμένης απώλειας της μητέρας τους.
  • Μια δικαστική έρευνα που θα γίνει τον επόμενο μήνα μπορεί να δώσει περισσότερες απαντήσεις για την τραγωδία.
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Τρεις αδελφές πνίγηκαν σε θάλασσα στη Βρετανία δύο ημέρες αφού είχαν επισκεφθεί τη λίμνη όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα τους πριν από 16 χρόνια. Η 36χρονη, Τζέιν Αντετόρο, η 32χρονη, Κριστίνα Γουόλτερς και η 31χρονη, Ρεμπέκα Γουόλτερς, 31 ετών, εντοπίστηκαν νεκρές την 13η Μαΐου.

Έως σήμερα παραμένει μυστήριο το τι τους συνέβη. Ωστόσο η ξαδέλφη τους Νατάλι Γουόλτερς-Ντάνιελ πιστεύει ότι η επίσκεψή τους στη λίμνη όπου πνίγηκε η μητέρα τους 48 ώρες πριν τον θάνατό τους είχε μια «βαθύτερη σημασία».

Η Νατάλι Γουόλτερς-Ντάνιελ είπε στην εφημερίδα Sunday Times ότι οι αδελφές, οι οποίες ήταν 20, 16 και 15 ετών όταν πέθανε η μητέρα τους, δεν ξεπέρασαν ποτέ τον θάνατό της. Η μητέρα τους πνίγηκε κοντά στο σπίτι της οικογένειας στο Μπέρμιγχαμ το 2010.

«Το να χάσουν τη μαμά τους σε εκείνη την ηλικία που ήταν, ήταν μια κρίσιμη φάση της ανάπτυξής τους και της μετάβασής τους στην ενηλικίωση. Τα χρόνια που θα έπρεπε να έχουν την παρουσία, την καθοδήγηση, την στήριξη και την αγάπη μιας μητέρας, δεν τα έζησαν. Και το γεγονός ότι ήρθαν στο Μπέρμιγχαμ, ότι έζησαν εκείνη τη στιγμή στη λίμνη και επίσης είδαν τη μητέρα τους, νομίζω ότι σίγουρα υπάρχει μια σύνδεση εκεί», ανέφερε.

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Η μητέρα των τριών αδελφών

Η μητέρα, Τζάνις Αντετόρο αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα που σχετίζονταν με το άγχος. Εξαφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2010 και η σορός της εντοπίστηκε σε λίμνη στις αρχές Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης αποκαλύφθηκε ότι νωρίτερα εκείνη τη χρονιά είχε εμφανιστεί σε αστυνομικό τμήμα με «παρανοϊκές ψευδαισθήσεις».

Οι κόρες της επέστρεψαν αργότερα στο Λονδίνο, όπου οι γείτονες τις περιέγραψαν ως εξαιρετικά κλειστά και μη κοινωνικά άτομα. Η Τζέιν εργαζόταν ως ανώτερη λογίστρια, η Κριστίνα ως νεότερη λογίστρια και η Ρεμπέκα ως υπάλληλος στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

Η αστυνομία του Σάσεξ έχει πλέον ολοκληρώσει την έρευνά της για τον θάνατο των αδελφών και δήλωσε ότι δεν βρήκε στοιχεία που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια ή εμπλοκή τρίτων στους θανάτους τους. Η Νατάλι Γουόλτερς-Ντάνιελ δήλωσε: «Δεν πρόκειται να πάρουμε ολοκληρωμένες απαντήσεις για αυτό». Πρόσθεσε ότι η δικαστική έρευνα που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα θα μπορούσε να ρίξει κάποιο φως στην τραγωδία.

Ο πατέρας των τριών αδελφών, Τζόζεφ, είχε πει στο BBC ότι «τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πραγματικά τον πόνο» για τους θανάτους των παιδιών του.

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