Καύσιμα: Γιατί πληρώνουμε ακριβότερα από το 2008 ενώ το πετρέλαιο κοστίζει λιγότερο

Snapshot Η τιμή του πετρελαίου Brent σήμερα είναι περίπου 103 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή 30% χαμηλότερη από το ιστορικό υψηλό του 2008 στα 147,5 δολάρια.

Η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα έχει αυξηθεί περίπου 70% από το 2008, φτάνοντας στα 2,15-2,16 ευρώ το λίτρο, παρότι το πετρέλαιο είναι φθηνότερο.

Οι υψηλές τιμές στα διυλιστήρια και η φορολογία, ειδικά ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, αποτελούν βασικούς παράγοντες της αυξημένης τελικής τιμής της βενζίνης.

Η κυβέρνηση εξετάζει τη δυνατότητα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μέσω ευρωπαϊκής εξαίρεσης και ανακοινώνει μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και το diesel.

Οι βενζινοπώλες τονίζουν την ανάγκη στήριξης και για την αμόλυβδη βενζίνη, καθώς οι υψηλές τιμές περιορίζουν την κατανάλωση και επιβαρύνουν τους καταναλωτές και τα πρατήρια. Snapshot powered by AI

Το πετρέλαιο βρίσκεται σήμερα περίπου 30% φθηνότερο σε σχέση με το 2008, όταν είχε φτάσει στα 147,5 δολάρια το βαρέλι. Παρ’ όλα αυτά, η βενζίνη στην Ελλάδα κοστίζει πολύ περισσότερο: από περίπου 1,27 ευρώ το λίτρο τότε, σήμερα η τιμή της κινείται στα 2,15-2,16 ευρώ. Στην τελική τιμή παίζουν σημαντικό ρόλο οι φόροι, το κόστος διύλισης και η συζήτηση για πιθανή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Μια σύγκριση ανάμεσα στο 2008 και στο σήμερα αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το παράδοξο της αγοράς καυσίμων στην Ελλάδα.

Τον Ιούλιο του 2008 το Brent είχε εκτοξευθεί περίπου στα 147,5 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια περίοδο, η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα βρισκόταν περίπου στα 1,27 ευρώ το λίτρο. Ιστορικά στοιχεία της εποχής καταγράφουν μέση τιμή κοντά στα 1,27 ευρώ, μετά την υποχώρηση από τα υψηλότερα επίπεδα του καλοκαιριού.

Σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, η εικόνα είναι διαφορετική. Το Brent υποχώρησε μέχρι περίπου τα 103,17 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή, το διεθνές πετρέλαιο βρίσκεται περίπου 30% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του 2008.

Κι όμως, η αμόλυβδη στην ελληνική αγορά κινείται γύρω από τα 2,15-2,16 ευρώ το λίτρο. Σε σχέση με τα 1,27 ευρώ του 2008, αυτό μεταφράζεται σε αύξηση περίπου 69%-70%.

Η σημερινή εικόνα στα διυλιστήρια

Τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 δείχνουν ότι οι τιμές διυλιστηρίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Για την απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων, η τιμή διαμορφώνεται σε:

ΕΛΠΕ.: 1.611,677 ευρώ

Motor Oil: 1.609,541 ευρώ

Τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 δείχνουν ότι οι τιμές διυλιστηρίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα

Δηλαδή περίπου 1,61 ευρώ το λίτρο, πριν από τον ΦΠΑ, με τις συγκεκριμένες τιμές να περιλαμβάνουν φόρους και τέλη όπως ορίζεται στον πίνακα του υπουργείου.

Για την αμόλυβδη 100 οκτανίων οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες:

ΕΛ.ΠΕ.: 1.766,668 ευρώ

Motor Oil: 1.766,515 ευρώ

Στο diesel κίνησης, η τιμή διαμορφώνεται σε:

ΕΛ.ΠΕ.: 1.634,458 ευρώ Motor Oil: 1.632,983 ευρώ ή περίπου 1,63 ευρώ το λίτρο πριν από τον ΦΠΑ.

Η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι το 2008, όταν το πετρέλαιο είχε φτάσει στα 147,5 δολάρια, η βενζίνη κόστιζε περίπου 1,27 ευρώ το λίτρο, ενώ σήμερα το Brent κινείται λίγο πάνω από τα 100 δολάρια και η αμόλυβδη βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ.

Η ίδια επισημαίνει ότι «η αγορά έχει πλέον να αντιμετωπίσει διαφορετικά κόστη και διαφορετική φορολογική επιβάρυνση, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι υψηλές τιμές περιορίζουν την κατανάλωση και πιέζουν τα πρατήρια».

Τι άλλαξε από το 2008;

Ένας από τους βασικούς λόγους που εξηγούν τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην τιμή της βενζίνης το 2008 και σήμερα είναι η φορολογική επιβάρυνση. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στην αμόλυβδη βενζίνη έχει διπλασιαστεί σε σχέση με το 2008: τότε ανερχόταν σε 350 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, δηλαδή 0,35 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σήμερα ανέρχεται σε 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, δηλαδή 0,70 ευρώ ανά λίτρο.

Η αύξηση, ωστόσο, δεν έγινε μονομιάς. Ο ΕΦΚ αυξήθηκε σταδιακά μετά το 2008: από τα 350 ευρώ/1.000 λίτρα το 2008, στα 359 ευρώ από το 2009 και στη συνέχεια στα 410 ευρώ, 530 ευρώ, 610 ευρώ και τελικά στα 670 ευρώ ανά 1.000 λίτρα το 2010. Ο συντελεστής έφτασε τα 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα από το 2017 και παραμένει στο ίδιο επίπεδο σήμερα.

Με άλλα λόγια, μόνο ο ΕΦΚ επιβαρύνει σήμερα κάθε λίτρο αμόλυβδης με 70 λεπτά, έναντι 35 λεπτών το 2008. Η διαφορά αυτή είναι 35 λεπτά ανά λίτρο, πριν υπολογιστεί ο ΦΠΑ και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις που περιλαμβάνονται στην τελική τιμή.

Παράλληλα, η τελική τιμή της βενζίνης δεν εξαρτάται μόνο από τον ΕΦΚ. Διαμορφώνεται από το διεθνές κόστος του αργού πετρελαίου, τις τιμές διύλισης, τα περιθώρια στην αλυσίδα εμπορίας και λιανικής, καθώς και τους φόρους. Επομένως, η σημερινή τιμή των περίπου 2,15-2,16 ευρώ το λίτρο δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην άνοδο του ΕΦΚ, αλλά η φορολογική επιβάρυνση αποτελεί πλέον σημαντικά μεγαλύτερο μέρος της τιμής σε σχέση με το 2008.

Τι σημαίνει για τον καταναλωτή

Με τιμή αμόλυβδης 2,16 ευρώ το λίτρο, ένα αυτοκίνητο με ρεζερβουάρ 50 λίτρων χρειάζεται περίπου:

108 ευρώ για ένα γέμισμα.

Αντίστοιχα, στα 1,27 ευρώ του 2008, το ίδιο ρεζερβουάρ κόστιζε περίπου:

63,50 ευρώ.

Η διαφορά φτάνει τα 44,50 ευρώ ανά γέμισμα.

Για έναν οδηγό που γεμίζει το αυτοκίνητό του δύο φορές τον μήνα, η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 89 ευρώ περισσότερα τον μήνα, ή πάνω από 1.000 ευρώ σε ετήσια βάση, εφόσον οι συγκεκριμένες τιμές παρέμεναν σταθερές.

Φυσικά, πρόκειται για απλή αριθμητική σύγκριση και όχι για πρόβλεψη των τιμών.

Η κυβέρνηση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τον ΕΦΚ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χθες, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, ότι η κυβέρνηση δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δημοσιονομική δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης χωρίς να περικοπεί άλλη δαπάνη ή να αυξηθεί άλλος φόρος.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με στόχο να υπάρξει δυνατότητα για προσωρινή ευρωπαϊκή εξαίρεση που θα επέτρεπε μειώσεις στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης: επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να συνεχίσει και τη στήριξη στο diesel.

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, χαρακτηρίζει θετική την πρωτοβουλία για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι χρειάζεται στήριξη και στην αμόλυβδη.

Όπως επισημαίνει, οι καταναλωτές δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στις υψηλές τιμές των καυσίμων.

«Ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Όταν η τιμή ήταν στο 1,10 ευρώ, ο κόσμος έβαζε καύσιμα. Ακόμη και στα 1,75 ευρώ, που ήμασταν παλαιότερα, η κατάσταση ήταν δύσκολη για τα πρατήρια. Δεν πουλούσαμε, με αποτέλεσμα αρκετά να κλείσουν χωρίς επιδότηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια εκτιμά ότι, χωρίς παρεμβάσεις, η τιμή της αμόλυβδης που σήμερα κινείται γύρω από τα 2,20 ευρώ μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2,30 ευρώ το λίτρο.

«Πρέπει να βοηθηθεί και η αμόλυβδη», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης και το diesel.

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών ζητά,στήριξη από την αλυσίδα των καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών. «Πρέπει να δοθεί κάτι γενναίο».

H πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα Φωτογραφία Αρχείου

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