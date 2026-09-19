Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

Κανονικά θα ισχύσει το μέτρο της αλλαγής της ώρας και φέτος

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η αλλαγή της ώρας το 2026 θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 25 του μήνα, με τα ρολόγια να γυρίζουν μία ώρα πίσω στις 04:00.
  • Το μέτρο της αλλαγής ώρας εφαρμόζεται για εξοικονόμηση ενέργειας, εκμεταλλευόμενο το φως της ημέρας κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας.
  • Η ενιαία πανευρωπαϊκή ρύθμιση για αλλαγή ώρας ισχύει από το 1996 και προβλέπει χειμερινή και θερινή ώρα με αλλαγές την άνοιξη και το φθινόπωρο.
  • Στην Ελλάδα η αλλαγή της ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1932 σε δοκιμαστική βάση και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
  • Υπάρχουν επιστημονικές ανησυχίες για αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και αμφισβήτηση της ενεργειακής εξοικονόμησης από την αλλαγή της ώρας.
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Tην τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου θα αλλάξει και φέτος η ώρα. Συγκεκριμένα, η αλλαγή ώρας για το 2026 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής δηλαδή στις 25 Οκτωβρίου.

Έτσι, στις 04:00 τα ξημερώματα θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω, στις 03:00. Απομένει η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείο Μεταφορών.

Γιατί γίνεται η αλλαγή της ώρας

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας έχει ως βασικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνολικά, κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούμε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενοι τον Ήλιο.

Τη δεκαετία του '70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Θερινή και χειμερινή ώρα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Η αλλαγή της ώρας, που είχε υιοθετηθεί αρχικά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ισχύει επίσης και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (στη Γαλλία από το 1976), προκαλεί έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια.

Οι επικριτές της επικαλούνται επιστημονικές έρευνες που συνδέουν την αλλαγή της ώρας με ασθένειες του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας.

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