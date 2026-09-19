Ποιος είναι ο μυστηριώδης σωματοφύλακας του Πούτιν - Ο Άνθρωπος Σκιά του Ρώσου Προέδρου

Snapshot Ο Άντον Αφινογκένοφ είναι ο προσωπικός σωματοφύλακας του Βλαντιμίρ Πούτιν και συνοδεύει τον Ρώσο Πρόεδρο σε επικίνδυνα ταξίδια εξωτερικού.

Η ταυτότητα και τα προσωπικά στοιχεία του Αφινογκένοφ παραμένουν αυστηρά απόρρητα λόγω αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Ο σωματοφύλακας διαθέτει παραστρατιωτική εκπαίδευση, πολεμικές τέχνες και θεωρείται «υπερστρατιώτης» με ισχυρή σωματική διάπλαση.

Υπάρχουν φήμες για βιοτεχνολογική βελτίωση στρατιωτών που συνδέονται με την εμφάνιση και τις ικανότητες του Αφινογκένοφ.

Οι σωματοφύλακες του Πούτιν φέρουν ειδικό εξοπλισμό, ενώ λαμβάνονται αυστηρά μέτρα ασφαλείας πριν από κάθε ταξίδι του Προέδρου, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης κινητών συσκευών κοντά του. Snapshot powered by AI

Πολλοί τον χαρακτηρίζουν ως τον προσωπικό «πράκτορα 007» του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο πανύψηλος σωματοφύλακας του Ρώσου Προέδρου, Άντον Αφινογκένοφ έχει τραβήξει την προσοχή, και παρά το γεγονός ότι τον ακολουθεί σαν «σκιά», ελάχιστα είναι γνωστά για αυτόν, αλλά τώρα η επιβλητική φιγούρα απέκτησε πληθώρα Ρωσίδων θαυμαστριών.

He is Anton Afinogenov, one of Russian President Putin’s favourite personal bodyguards.



He is often seen accompanying Putin like a shadow on important, high-risk foreign trips.



Almost no personal information about him is available on the internet due to security reasons. pic.twitter.com/tYJSmVJcoA — Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1) January 14, 2026

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η The Sun, πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Μόσχας ανέφερε ότι «ο πρόεδρος δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με το καθεστώς σούπερ σταρ που αποκτά ο “Ομορφούλης Άντον” στο διαδίκτυο. «Άλλωστε, ο Πούτιν ήταν κατάσκοπος της KGB και γνωρίζει ότι ο ρόλος αυτός απαιτεί να μένει αόρατος και αθόρυβος.»

Παρά τις χιλιάδες θαυμαστριών στα κοινωνικά δίκτυα – οι οποίες φαίνεται μάλιστα να έχουν δημιουργήσει φωτομοντάζ με τον ίδιο γυμνό από τη μέση και πάνω – η ηλικία, ο βαθμός, η πόλη καταγωγής και η εκπαίδευσή του έχουν καταφέρει να παραμείνουν αυστηρά μυστικές.

Οι σελίδες θαυμαστών που ξετρελαίνονται αναφέρονται στον αξιωματικό της Προεδρικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (SBP) ως «AA» – συχνά συνοδευόμενο από ένα emoji αρκούδας.

Anton Afinogenov, le garde du corps personnel du président russe Vladimir Poutine, l'un des meilleurs au monde.



Son allure élégante, son expression impassible et sa loyauté à protéger étroitement la personne la plus importante de Russie ont amené le public à le remarquer. pic.twitter.com/kIAiTRvpIa — Benoit Martin (@benoitm_mtl) September 12, 2026

Οι εικασίες στο διαδίκτυο έχουν συνδέσει την εμφάνιση του Αφινογκένοφ με άκρως απόρρητα προγράμματα «βιοτεχνολογικής βελτίωσης». Φημολογείται ότι τα εν λόγω προγράμματα έχουν ως στόχο τη δημιουργία γενετικά και ψυχολογικά τροποποιημένων στρατιωτών.

Μάλιστα, μεταξύ των σχολίων και οι προτάσεις να τον επιλέξει ο Ρώσος Πρόεδρος ως διάδοχό του εν μέσω των προεδρικών εκλογών που διεξάγονται στη χώρα.

Με βάρος πάνω από 100 κιλά και «πολύ μυώδη σωματική διάπλαση», η πηγή ισχυρίζεται ότι ο Αφινόγκενωφ διαθέτει παραστρατιωτική εκπαίδευση και εμπειρία στις πολεμικές τέχνες – μια πειθαρχία που συνδέεται στενά με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

«Η ιστορία έχει προκαλέσει ακόμη και συγκρίσεις με χαρακτήρες ταινιών δράσης, ενισχύοντας την εικόνα ενός “υπερστρατιώτη”».

Η πρώτη εμφάνιση του Αφινόγκενοφ σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2011, αν και ενδέχεται να βρισκόταν στο πλευρό του Πούτιν ακόμη νωρίτερα.

Anton Afinogenov - Vladimir Putin’s famously loyal bodyguard - sharing that tiny silent nod with Xi Jinping’s bodyguard. 🕶️🐉🐻



Just two elite bodyguards looking at each other like:



“Your boss stresses out the White House too?” 🤝😂 pic.twitter.com/xFyR4uTNqm — NGO-SUGAR (@ngosugartp) May 17, 2026

Η ταυτότητά του δεν αποκαλύφθηκε παρά μόνο τον Μάρτιο του 2025, όταν το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό μέσο Dossier Centre δημοσίευσε κατάλογο σωματοφυλάκων με την απαραίτητη άδεια και την εμπιστοσύνη για να προστατεύουν τον Πούτιν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στο εξωτερικό.

Με βάση τα επίσημα φωτογραφικά αρχεία, το μέσο ενημέρωσης αναγνώρισε τον Αφινογκένοφ ως έναν από τους εννέα σωματοφύλακες που συνόδευαν πιο συχνά τον Πούτιν στα ταξίδια του κατά το τελευταίο έτος.

Μεταξύ των υπολοίπων συγκαταλέγονταν οι Αλεξάντερ Γκορέλικοφ, Ανατόλι Κοτσκίν, Κωνσταντίν Πανίν, Μαξίμ Στεπάνοφ, Ντμίτρι Φόμιν, Γιαροσλάβ Τσούμπκο και Γιούρι Στσούροφ.

Ενώ το Dossier Centre κατάφερε να αποκαλύψει πληροφορίες για σχεδόν όλο το ταξιδιωτικό επιτελείο του Πούτιν, δεν καταγράφηκε ούτε μία λεπτομέρεια για τον Αφινόγκενοφ.

Πολλά από όσα έχουν αποκαλυφθεί για την ελίτ της Προεδρικής Υπηρεσίας Ασφαλείας προέρχονται από τον ιστότοπο «Beyond Russia», ο οποίος λειτουργεί υπό κρατική χρηματοδότηση.

Ο ιστότοπος αναφέρει ότι οι σωματοφύλακες του Πούτιν επιλέγονται με προσοχή βάσει χαρακτηριστικών όπως η «επιχειρησιακή ψυχολογία», η φυσική αντοχή και η ικανότητα να αντέχουν στο κρύο και να μην ιδρώνουν στη ζέστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάθε σωματοφύλακα χορηγείται ένας ειδικός χαρτοφύλακας που χρησιμεύει ως ασπίδα για την προστασία του Πούτιν. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν ρωσικής κατασκευής πιστόλια SR-1 Vektor 9 mm, γεμισμένα με σφαίρες που διαπερνούν θωράκιση. Πριν από κάθε ταξίδι του Πούτιν, ομάδες προετοιμασίας διερευνούν τον προορισμό του, ελέγχοντας πώς είναι πιθανό να αντιδράσει το κοινό και παρακολουθώντας ακόμη και τις καιρικές προβλέψεις.

Εγκαθίστανται συσκευές παρεμβολής σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η τηλεχειριζόμενη πυροδότηση βομβών, ενώ τεχνικοί παρακολουθούν κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές στην περιοχή.

Εκατοντάδες υπάλληλοι που εργάζονται κοντά στον Πούτιν έχουν μάλιστα απαγορευτεί να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο ενώ βρίσκονται κοντά του, σύμφωνα με αναφορές αντι-Κρεμλινικών πηγών. Ακόμη και τα έξυπνα ρολόγια φέρεται να έχουν μπει στη μαύρη λίστα από τα μέσα Απριλίου περίπου, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο κανάλι του Telegram «Mozhem Obyasnit».