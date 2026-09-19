Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Στο «T-Center» ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης

Στο «T-Center» για να δει από κοντά το παιχνίδι βρίσκεται και ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης, ο οποίος έχει πάρει ήδη θέση στις κερκίδες.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του όγδοου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

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