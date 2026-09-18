Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

Τον καιρό των επομένων ημερών μέχρι και το τέλος του μήνα ανέλυσε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Το Σάββατο θα υπάρξει αστάθεια προς Κέρκυρα και Καλαμάτα και δυτικά, θα βγάλει κάποιες μπόρες. Από το μεσημέρι η αστάθεια θα μετακινηθεί στην ενδοχώρα.

Την Κυριακή Ήπειρος, βόρεια Θεσσαλία και Μακεδονία θα παρουσιάσουν αστάθεια με μεγάλη πιθανότητα για μπόρες, αλλά στη συνέχεια της ημέρας ο καιρός θα βελτιωθεί.

Τη Δευτέρα θα υπάρξουν μπόρες στα ορεινά και προς το βράδυ ενδέχεται τα φαινόμενα να γίνουν περισσότερα σε Μακεδονία και Θεσσαλία

Την Τρίτη δείχνει να επιδεινώνεται ο καιρός πρόσκαιρα σε μεγάλο κομμάτι της ηπερωτικής χώρας. Και στην Αττική ενδέχεται να υπάρξουν καιταιγίδες

Την Τετάρτη σε Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη θα σημειωθούν κάποια τοπικά φαινόμενα

Στις 23-24 του μηνός ο καιρός φαίνεται να είναι καλός, το ίδιο και στις 25/9.

Στις 26-27 πάει να δημιουργηθεί ένα βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή του Ιονίου το οποίο θα απλώσει τα βροχερά του πλοκάμια, όπως είπε ο κ. Αρναούτογλου χαρακτηριστικά, από την Κέρκυρα μέχρι την Καλαμάτα και ίσως το διάστημα 26-27 θα πηγαινοέρχεται μια ανατολικά και μια δυτικά.

Στις 28-29 ο κύριος όγκος των βροχών θα είναι στη δυτική Ελλάδα και να επικρατήσει αυτό το σενάριο θα πάμε σε πολύ νερό στη Δυτική Ελλάδα.

Υπάρχει ένα σύστημα που κατεβαίνει από βόρεια Ευρώπη και θα φτάσει την Τρίτη προς Τετάρτη και θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας. Επίσης το διάστημα 25-26 ένα βαρομετρικό χαμηλό διαμορφώνεται στην Ιταλία και απλώνεται προς τη χώρα μας

Ακολουθούν και οι θερμοκρασίες:

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