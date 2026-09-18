Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανηλίκων από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Snapshot Στις 17/09/2026 εξαφανίστηκαν χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης οι Ομέρ Εϊλίας, 15 ετών, και Ισμαήλ Ανές, 14 ετών, με καταγωγή από το Ιράκ.

Η εξαφάνιση δημοσιοποιήθηκε από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μετά από εισαγγελική εντολή λόγω πιθανού κινδύνου για τη ζωή τους.

Ο Ομέρ έχει ύψος 1,65 μ., αδύνατη σωματοδομή, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ ο Ισμαήλ έχει ύψος 1,50 μ., εύσωμη σωματοδομή, μαύρα μαλλιά και καστανοπράσινα μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 ή με την αστυνομία.

Υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση μέσω της εφαρμογής Missing Alert app. Snapshot powered by AI

Στις 17/09/2026, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, οι ανήλικοι Ομέρ (επ.) Εϊλίας (ον.), 15 ετών και Ισμαήλ (επ.) Ανές (ον.), 14 ετών με καταγωγή από το Ιράκ.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνισή τους και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελική εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ομέρ (επ.) Εϊλίας (ον.), 15 ετών έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε, κοντομάνικη, μπλούζα.

Ο Ισμαήλ (επ.) Ανές (ον.), 14 ετών έχει ύψος 1.50μ, είναι εύσωμος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λαδί, κοντομάνικη, μπλούζα και γκριζα ζακέτα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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