Πακιστάν: Ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί το αμυντικό σύμφωνο της Μέκκας - Αφωνία από Τουρκία

Snapshot Το Πακιστάν δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία και καλεί ενεργοποίηση της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας με Σαουδική Αραβία και Τουρκία.

Ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας τόνισε ότι το Ισλαμαμπάντ έχει καθήκον να προστατεύσει τις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας, ανεξάρτητα από τη συμφωνία.

Οι Χούθι αρνούνται ότι στοχεύουν την Μέκκα και δηλώνουν ότι οι επιθέσεις τους αφορούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις της Σαουδικής Αραβίας.

Η Τουρκία αποφεύγει να σχολιάσει τη συμφωνία της Μέκκας και τις υποχρεώσεις της, παρά την αύξηση των επιθέσεων των Χούθι.

Η Κίνα ασκεί παρασκηνιακές πιέσεις στο Ιράν να περιορίσει την επιρροή των Χούθι και να συμβάλει στην αποτροπή νέων διαταραχών στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν δήλωσε ότι έχει έρθει η ώρα να εφαρμοστεί η αμυντική συμφωνία της Μέκκας με τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον του σαουδαραβικού βασιλείου εντείνονται.

Μιλώντας στο Geo News, ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Khawaja Asif τόνισε ότι το Ισλαμαμπάντ παραμένει προσηλωμένο στην υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας και των ιερών πόλεων της Μέκκας και της Μεδίνας, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν έχει καθήκον να τις προστατεύσει ακόμη και ανεξάρτητα από την ύπαρξη της συμφωνίας.

«Η Συμφωνία της Μέκκας ισχύει για εμάς και θα εκπληρώσουμε το καθήκον μας», δήλωσε ο Asif, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια συγκεκριμένα μέτρα θα μπορούσε να λάβει το Πακιστάν.

Αξιωματούχοι των Χούθι έχουν αρνηθεί ότι στοχεύουν την ιερή πόλη της Μέκκας.

«Οι επιχειρήσεις μας στοχεύουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τις στρατιωτικές βάσεις της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες βρίσκονται μακριά από τους ιερούς τόπους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Χούθι Yahya Saree.

Ο Asif ανέφερε επίσης ότι το Πακιστάν μετέφερε μήνυμα της Σαουδικής Αραβίας προς το Ιράν, εν μέσω της ανησυχίας που επικρατεί στο Ριάντ για τις επιθέσεις.

«Δεν πιστεύω ότι το Ιράν, ως κράτος, θα ανοίξει ακόμη ένα μέτωπο», δήλωσε ο Asif, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη εμπλέκεται ήδη σε πόλεμο στην περιοχή.

Όπως είπε, το Πακιστάν θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης.

Οι δηλώσεις έγιναν την ώρα που η κρατική τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν, όταν το βασίλειο αναχαίτισε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή Ταΐφ, στα νοτιοδυτικά της χώρας, την Πέμπτη. Το θύμα ήταν κάτοικος της Σαουδικής Αραβίας με καταγωγή από την Υεμένη.

Την ίδια στιγμή, ο άλλος εταίρος της συμφωνίας της Μέκκας, η Τουρκία τηρεί σιγήν ιχθύος, αποφεύγοντας να αναφερθεί τόσο στη συμφωνία όσο και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι το drone είχε εκτοξευθεί από τους Χούθι με στόχο την Ταΐφ.

Ήταν ο πρώτος θάνατος που ανακοινώθηκε στη Σαουδική Αραβία μέσα στον Σεπτέμβριο, μετά την εντατικοποίηση των επιθέσεων των Χούθι εναντίον του βασιλείου.

Το Πακιστάν έχει επιχειρήσει να εδραιώσει τον ρόλο του ως περιφερειακού διαμεσολαβητή, μετά και τη διευκόλυνση συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ παράλληλα ενισχύει τις στρατιωτικές του σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία.

Στις 7 Αυγούστου, οι τρεις χώρες υπέγραψαν στη Μέκκα Κοινή Αμυντική Συμφωνία, βάσει της οποίας επίθεση εναντίον ενός από τα μέλη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Η συμφωνία προκάλεσε αμέσως συγκρίσεις με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αν και αναλυτές προειδοποίησαν ότι η σχετική πρόβλεψη δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά γράμμα.

Παράλληλα, η Κίνα έχει ασκήσει παρασκηνιακά πιέσεις στο Ιράν να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στους Χούθι, μετά από σχετικό αίτημα της Σαουδικής Αραβίας προς το Πεκίνο, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται τρεις ιρανικές πηγές.

Η Κίνα έχει καλέσει δημοσίως όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση, διάλογο και αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, σε ιδιωτικό επίπεδο ζήτησε από την Τεχεράνη να συμβάλει στην αποτροπή νέων διαταραχών στις ενεργειακές οδούς που είναι ζωτικής σημασίας για την κινεζική οικονομία.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν με ποιον τρόπο το Πεκίνο μετέφερε το συγκεκριμένο μήνυμα ούτε αν Κινέζοι αξιωματούχοι έθεσαν το ζήτημα κατά την επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Abbas Araghchi στην Κίνα την Τετάρτη.

Η Τεχεράνη απάντησε ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή εξαρτώνται από τον τερματισμό του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου.

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