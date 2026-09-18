Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Με Buzzer Beater και 100αρα ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Παρτίζαν

Με buzzer beater από τον Φόστερ έπειτα από μια εκπληκτική επινόηση του Νικ Καλάθη ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 100-99 στην πρώτη αναμέτρηση του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και θα αντιμετωπίσει αύριο τον νικητή του Παναθηναϊκός - Μπουργκ που θα διεξαχθεί σε λίγη ώρα

Ο ψυχωμένος ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη στον ημιτελικό, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τους δύο πρώην «πράσινους» Όσμαν και Καλάθη, αλλά και με πρωταγωνιστή τον Φοστερ που ευστόχησε στο τελευταιό σουτ του αγώνα για να δώσει στον «Δικέφαλο» τη νίκη.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι αν και παρουσίασε προβλήματα αμυντικά κατά διαστήματα, κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ ενώ σε ορισμένα σημεί μάλιστα ήλεγχε το παιχνίδι και με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Φόστερ και Οσμάν πήρε τι νίκη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Παρτίζαν ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, με τους Τόμπσον και Τζόουνς να δίνουν από νωρίς λύσεις, όμως ο Τζέντι Οσμάν κρατούσε μόνος του τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Ο Τούρκος άσος σημείωσε τους πρώτους πόντους της ομάδας του και στη συνέχεια ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, φτάνοντας τους 15 πόντους μέσα σε μόλις επτά λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να περνά μπροστά με 21-17.

Οι Σέρβοι αντέδρασαν και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +4 (26-30), ενώ στο δεύτερο δεκάλεπτο κατάφεραν να πάρουν ακόμη και διαφορά εννέα πόντων (40-49). Ο Μάρκους Φόστερ, ωστόσο, κράτησε τον Δικέφαλο κοντά στο σκορ, ενώ η είσοδος των Οσμάν και Καλάθη βελτίωσε την εικόνα της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Παρτίζαν μπροστά με 54-52.

Στην τρίτη περίοδο ο Φόστερ συνέχισε να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή για τον ΠΑΟΚ. Με τους 19 πόντους και τα 5 ριμπάουντ που είχε μέχρι εκείνο το σημείο, έδειχνε να βρίσκει τον καλό του εαυτό στην προετοιμασία. Οι δύο ομάδες παρέμειναν κοντά στο σκορ, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί μικρό προβάδισμα και να κλείνει το δεκάλεπτο στο 79-74, έπειτα από τρίποντο του Καλάθη.

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ παρέμενε μπροστά, όμως η Παρτίζαν δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με ένα τετράποντο του Όλμαν πλησίασε στο 83-82. Ο Φόστερ απάντησε ξανά από τα 6,75μ., όμως οι Σέρβοι κατάφεραν να περάσουν μπροστά με 89-88.

Στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι έγινε πραγματική μάχη, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Όλα κρίθηκαν στην τελευταία επίθεση. Με το σκορ στο 97-99, ο Φόστερ πήρε την τελευταία προσπάθεια και με ένα απίστευτο τρίποντο στο τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου διαμόρφωσε το τελικό 100-99, χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ μια εντυπωσιακή νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 26-30, 52-54, 79-74, 100-99.

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