Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η 12άδα του ΠΑΟΚ για το ματς με την Παρτίζαν
Αυτή είναι η 12αδα που επέλεξε ο Ανδρέα Τρινκιέρι
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Το 8ο «Παύλος Γιαννακόπουλος» αρχίζει με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ και της Παρτίζαν. Ο «Δικέφαλος» γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα, εκτός Παναθηναϊκού, που αγωνίζεται στη σημαντική αυτή διοργάνωση, για να τιμηθεί η μνήμη του κορυφαίου Έλληνα αθλητικού και επιχειρηματικού παράγοντα.
Ο Αντρέα Τρινκέρι στο παιχνίδι με την Παρτίζαν δεν έχει στη διάθεσή του, τους Μπριν Ταϊρίκ και Ραϊκουάν Γκρέι. Ο Φίλλιος αν και ταξίδεψε στην Αθήνα, δεν μπήκε στην αποστολή.
Η 12άδα του ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λόνγκ, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας.
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