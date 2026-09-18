Κοζάνη: Ακυρώθηκαν τα μαθήματα στο σχολείο της 16χρονης που πέθανε - Το απόγευμα η κηδεία της

Snapshot Ακυρώθηκαν τα μαθήματα στο 1ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο Κοζάνης μετά τον θάνατο 16χρονης μαθήτριας.

Ψυχολόγοι επισκέφθηκαν το σχολείο για να υποστηρίξουν τους μαθητές και θα είναι διαθέσιμοι από τη Δευτέρα για όποιον το χρειαστεί.

Η 16χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη στις τουαλέτες του σχολείου και διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε.

Η κηδεία της άτυχης μαθήτριας θα τελεστεί σήμερα στις 17:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Η κοπέλα φαίνεται να είχε βαρύ ψυχιατρικό ιστορικό. Snapshot powered by AI

Βουβός πόνος επικρατεί στην Κοζάνη μετά τον θάνατο της 16χρονης μαθήτριας που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου της, το πρωί της Πέμπτης.

Ψυχολόγοι επισκέφθηκαν σήμερα το 1ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο της Κοζάνης, σε μία προσπάθεια να σταθούν στους συμμαθητές της μετά τον θάνατό της. Μαθητές και μαθήτριες ενημερώθηκαν πως όποιος ζητήσει και χρειαστεί ψυχολόγο, από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι στη διάθεσή τους.

Η διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης, αποφάσισε επίσης να μην γίνουν σήμερα μαθήματα.

Η κηδεία της άτυχης 16χρονης θα τελεστεί σήμερα, στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Το χρονικό

Η μαθήτρια βρέθηκε απαγχονισμένη στις τουαλέτες του σχολείου της, το πρωί της Πέμπτης.

Η νεαρή κοπέλα, διακομίσθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Η 16χρονη φαίνεται να είχε βαρύ ψυχιατρικό ιστορικό.

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