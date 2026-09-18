Φορέσαμε το νέο Huawei Watch GT 7 Pro στο Μόναχο και είδαμε τι σημαίνει πραγματικά «smartwatch»

Snapshot Το Huawei Watch GT 7 Pro παρέχει πληροφορίες για τη φυσική κατάσταση του χρήστη, πέρα από απλή καταγραφή άσκησης και βημάτων.

Η λειτουργία Physical Readiness δίνει συνολική εικόνα της κατάστασης του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη αποκατάσταση, ύπνο και δραστηριότητα.

Το GT 7 Pro υποστηρίζει λειτουργίες για outdoor sports, όπως ποδηλασία, πλοήγηση και χειμερινά σπορ με χάρτες για πάνω από 3.000 χιονοδρομικά θέρετρα.

Η νέα γενιά smartwatch της Huawei απευθύνεται τόσο σε αθλητές όσο και σε χρήστες που θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα την καθημερινή τους υγεία.

Όλα τα wearables της Huawei είναι πλήρως συμβατά με συσκευές iOS και Android, ενσωματώνονται σε ένα οικοσύστημα που περιλαμβάνει tablets, ακουστικά και smartphones. Snapshot powered by AI

Δύο είναι οι τρόποι για να μάθεις τις δυνατότητες ενός smartwatch. Ο πρώτος είναι να το δεις σε μια παρουσίαση, να ακούσεις τους ανθρώπους της εταιρείας να εξηγούν τις δυνατότητές του, να το δοκιμάσεις για λίγα λεπτά και να φύγεις έχοντας στο μυαλό σου μια λίστα από specs. Ο δεύτερος, ενδεχομένως, να έχει είναι πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Να το φορέσεις και να το αφήσεις να γίνει μέρος της ημέρας σου.

Στο Μόναχο, λοιπόν, το μέρος όπου η Huawei παρουσίασε τη νέα γενιά των προϊόντων της, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τη νέα σειρά τεχνολογίας της εταιρείας, από τα wearables μέχρι τα tablets και τα ακουστικά, να δούμε από πρώτο χέρι την παρουσίαση και στη συνέχεια να βρεθούμε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου μπορούσαμε να πιάσουμε, να δοκιμάσουμε και να εξερευνήσουμε τα προϊόντα.

Και αυτό ήταν το Huawei Watch GT 7 Pro

Το φορέσαμε στον καρπό μας και το κρατήσαμε εκεί σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Το αποτέλεσμα; Άρχισε να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα wearables. Γιατί ένα smartwatch, όσο εντυπωσιακή κι αν είναι η τεχνολογία του, παραμένει λίγο-πολύ ένα ακόμη gadget αν το χρησιμοποιείς μόνο για να βλέπεις ειδοποιήσεις, βήματα και την ώρα.

Στην περίπτωση του GT 7 Pro, η εμπειρία ξεκινά όταν αρχίζει να σου δίνει πληροφορίες που έχουν σχέση με το «πώς είσαι» εσύ και όχι απλώς «με το τι έκανες».

Η Huawei έχει επενδύσει στη λογική ότι το smartwatch δεν πρέπει απλώς να καταγράφει την άσκηση, αλλά να μπορεί να μεταφράζει τα δεδομένα της καθημερινότητάς σου σε πιο χρήσιμη πληροφορία. Το Physical Readiness είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου αντί να βλέπεις απλώς μια σειρά από αριθμούς, το ρολόι προσπαθεί να σου δώσει μια συνολική εικόνα της κατάστασής σου, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που σχετίζονται με την αποκατάσταση, τον ύπνο και τη δραστηριότητά σου.

Το να ξέρεις ότι περπάτησες 8.000 ή 10.000 βήματα είναι πάντα χρήσιμο, όμως το να έχεις, όμως, μια ευρύτερη εικόνα για το αν το σώμα σου είναι έτοιμο να πιεστεί παραπάνω είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι η στιγμή που ένα smartwatch σταματά να λειτουργεί σαν μετρητής και αρχίζει να αποκτά περισσότερο τον ρόλο ενός προσωπικού ψηφιακού βοηθού που σε πληροφορεί για το τι συμβαίνει στον οργανισμό σου, ακόμα και αν δεν το βλέπεις.

Η νέα γενιά Huawei Watch GT 7 έχει σχεδιαστεί ώστε να απευθύνεται όχι μόνο σε κάποιον που κάνει συστηματικά γυμναστική, αλλά και σε εκείνον που θέλει να καταλάβει καλύτερα τι συμβαίνει στο σώμα του μέσα στην καθημερινότητα. Ο ύπνος, η αποκατάσταση, η φυσική κατάσταση και η συνολική δραστηριότητα παύουν να είναι ξεχωριστά κομμάτια και αρχίζουν να λειτουργούν ως μέρος μιας μεγαλύτερης εικόνας.

Φυσικά, το GT 7 Pro παραμένει ένα smartwatch που έχει σχεδιαστεί και για όσους θέλουν να το πιέσουν περισσότερο και η Huawei έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα outdoor sports, με λειτουργίες που αφορούν την ποδηλασία, την πλοήγηση και τις δραστηριότητες στο βουνό, ενώ η νέα γενιά μπορεί να αξιοποιήσει δεδομένα όπως η κλίση μιας διαδρομής, οι απότομες στροφές ή οι αλλαγές στην πορεία. Στα χειμερινά sports, μάλιστα, η Huawei έχει ενσωματώσει λειτουργίες για indoor snow sports και χάρτες για περισσότερα από 3.000 χιονοδρομικά θέρετρα παγκοσμίως.

Δεν χρειάζεται, βέβαια, να είσαι επαγγελματίας αθλητής για να εκτιμήσεις αυτή την προσέγγιση, ενδεχομένως ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Γιατί η ουσία της σύγχρονης τεχνολογίας είναι να λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται να ασχολείσαι συνεχώς μαζί της.

Η επόμενη μέρα της τεχνολογίας

Στον ίδιο χώρο μπορούσες να δεις το WATCH D3, ένα διαφορετικό παράδειγμα του πώς ένα wearable μπορεί να προσεγγίσει την υγεία, αλλά και τα WATCH 6 και WATCH 6 Pro, που κινούνται περισσότερο προς την ιδέα ενός smartwatch το οποίο μπορεί να σταθεί σχεδόν αυτόνομα στην καθημερινότητα. Τέλος υπήρχε το MatePad Pro 12, που μεταφέρει τη συζήτηση από τον καρπό στην παραγωγικότητα, με μια μεγάλη οθόνη σχεδιασμένη για εργασία και δημιουργία.

Εκεί ίσως γινόταν πιο εύκολο να καταλάβεις τη συνολική εικόνα που θέλει να δημιουργήσει η Huawei.

Το smartwatch για την ημέρα σου, το tablet για τη δουλειά και την ψυχαγωγία, τα ακουστικά για τη μουσική, τις κλήσεις και τις μετακινήσεις και τα smartphones ως ο βασικός σύνδεσμος ανάμεσα σε όλα αυτά. Τα FreeBuds Neo, για παράδειγμα, έρχονται να καλύψουν ακριβώς αυτή την πιο καθημερινή πλευρά της εμπειρίας, ενώ η νέα σειρά nova 16s προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο οικοσύστημα της εταιρείας.

Η παρουσίαση στο Μόναχο ήταν περισσότερο μια ματιά στο πώς φαντάζεται η Huawei την τεχνολογία της επόμενης ημέρας. Μια μέρα με λιγότερο ως μεμονωμένες συσκευές και περισσότερο ως ένα σύνολο που ακολουθεί τον χρήστη σε διαφορετικές στιγμές.

Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πραγματικό «smart» ενός smartwatch. Κάτι δηλαδή που να μην έχει περισσότερες λειτουργίες από ποτέ, αλλά να ξέρει ποιες από αυτές έχουν σημασία για εσένα τη δεδομένη στιγμή.

Στο Μόναχο είδαμε tablets, ακουστικά, smartphones και μια ολόκληρη σειρά από wearables. Το GT 7 Pro, όμως, κατάφερε κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο δύσκολο, το οποίο δεν είναι άλλο από το να γίνει ξεχωριστό κομμάτι του ταξιδιού.

Και όταν ένα gadget καταφέρνει να περάσει από το στάδιο του «το δοκιμάζω» στο «το φοράω χωρίς να το σκέφτομαι», τότε μάλλον έχει αρχίσει να δικαιολογεί πραγματικά το όνομα smartwatch.