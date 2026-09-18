MEGA: Η νέα εκπομπή του Σαββατοκύριακου και η προσθήκη της Μαρίας Αντωνά

Snapshot Η Μαρία Αντωνά εντάσσεται στην παρουσίαση της νέας εκπομπής του MEGA «MEGA Non Stop» που προβάλλεται τα Σαββατοκύριακα.

Η Σίσσυ Χρηστίδου μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA.

Η εκπομπή «MEGA Non Stop» ξεκινά την 26η Σεπτεμβρίου και προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20.

Η εκπομπή εστιάζει στην επικαιρότητα με σύγχρονη και πολυδιάστατη θεματολογία, καλύπτοντας πολιτική, οικονομία, τεχνολογία και κοινωνία.

Η ομάδα παρουσίασης αποτελείται από τον Ζήση Μούσιο, τον Βασίλη Τσεκούρα και τη Μαρία Αντωνά, με στόχο αξιόπιστη και δυναμική ενημέρωση. Snapshot powered by AI

Η Σίσσυ Χρηστίδου μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA και τα στελέχη ρίχνουν στην αρένα του Σαββατοκύριακου ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο με τίτλο «MEGA Non Stop».

Ο Ζήσης Μούσιος και ο Βασίλης Τσεκούρας είχε γίνει γνωστό ότι θα αναλάβουν το τιμόνι της παρουσίασης, ωστόσο στο team προστίθεται και η Μαρία Αντωνά. Η παρουσιάστρια, μετά τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1, μετακινείται στο Μεγάλο κανάλι και η πρεμιέρα έχει οριστεί για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

«Το MEGA ενισχύει το ενημερωτικό του πρόγραμμα με ένα νέο, ευέλικτο μαγκαζίνο με σύγχρονη ματιά και δημοσιογραφική ουσία. Από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09.20, ο Ζήσης Μούσιος, ο Βασίλης Τσεκούρας και η Μαρία Αντωνά δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές μέσα από μία εκπομπή με συνεχή ροή, γρήγορο tempo και πολυδιάστατη θεματολογία.

Το MEGA Non Stop εστιάζει στον πυρήνα της επικαιρότητας, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες και τις αλλαγές που φέρνουν τα μεγάλα γεγονότα στην καθημερινότητα των πολιτών. Με σύγχρονη οπτική αφήγηση και άμεσα αντανακλαστικά, η εκπομπή συνδέει τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία, μεταφέροντας τον παλμό τόσο από τα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και από την περιφέρεια.

Η δημοσιογραφική διορατικότητα του Ζήση Μούσιου, η αναλυτική προσέγγιση του Βασίλη Τσεκούρα και η επικοινωνιακή παρουσία της Μαρίας Αντωνά συνθέτουν μια συμπαγή ομάδα, με διαφορετικές οπτικές, αλλά κοινό στόχο: ένα πρωινό Σαββατοκύριακου με αξιόπιστη ενημέρωση, δυναμικό ρυθμό και σύγχρονο χαρακτήρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.