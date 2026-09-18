Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε η δίκη στο Εφετείο για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας
Η υπόθεση οδηγήθηκε σε αναβολή λόγω ασθενείας της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης
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Αναβλήθηκε για τις 2 Απριλίου 2027 από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, σε δεύτερο βαθμό, για τη δολοφονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας, της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.
Η υπόθεση οδηγήθηκε σε αναβολή λόγω ασθενείας της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης. Σε πρώτο βαθμό η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί για αυτήν την υπόθεση σε ισόβια κάθειρξη, ενώ έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια σε πρώτο βαθμό και για τις δολοφονίες των μικρότερων κοριτσιών της Μαλένας και της Ίριδας.
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