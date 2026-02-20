Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

Με εμφανή δυσκολία στην κίνηση και υποβασταζόμενη από μπαστούνι, η Ρούλα Πισπιρίγκου παρουσιάστηκε εντός της δικαστικής αίθουσας, όπου οδηγήθηκε από τις φυλακές στο Εφετείο Αθηνών για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας.

Η διαδικασία δεν προχώρησε, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της εκδίκασης λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης, ορίζοντας νέα δικάσιμο για τις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό η κατηγορουμένη έχει κριθεί ένοχη για τις ανθρωποκτονίες των δύο κοριτσιών, με το δικαστήριο να της επιβάλλει ποινή δις ισόβιας κάθειρξης. Παράλληλα, σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η δεύτερη δίκη σε επίπεδο Εφετείου, με κατηγορούμενη επίσης τη Ρούλα Πισπιρίγκου, για τον θάνατο της μικρής Τζωρτζίνας.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής αναβλήθηκε πριν από έναν μήνα και προσδιορίστηκε για τον Σεπτέμβριο του 2026. Και σε αυτή την υπόθεση, σε πρώτο βαθμό, έχει επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.