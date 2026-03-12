LIVE Παναθηναϊκός – Μπέτις: Η αναμέτρηση του ΟΑΚΑ για το Europa League

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπέτις στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον πρώτο αγώνα των «16» του Europa League.

Οι «πράσινοι» θα κληθούν για ακόμη μία φορά μέσα στη σεζόν να διαχειριστούν σημαντικές απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Αχμέντ Τουμπά (3 κίτρινες), Χάβι Ερνάντεθ (αποβλήθηκε στη ρεβάνς με την Πλζεν), Τάσο Μπακασέτα (3 κίτρινες) και τους τραυματίες Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Γιάννη Κώτσιρα.

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Τιν Γεντβάι, Σωτήρης Κοντούρης, Παύλος Παντελίδης, Μουσά Σισοκό και Λούκας Τσάβες.

Παρά τις δυσκολίες, το «τριφύλλι» θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο από την Ισπανία και να διεκδικήσει μια μεγάλη υπέρβαση απέναντι στην πέμπτη ομάδα της LaLiga, που έχει θέσει ως στόχο τη διάκριση στη διοργάνωση.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός – Μπέτις

Διαβάστε επίσης